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    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde TCL akıllı televizyonlar, HP dizüstü ve tanklı yazıcı satılacak

    1 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait Google TV modelleri, HP dizüstü ve tanklı yazıcı modeli, Casper VIA X30 akıllı telefon gibi ürünler yer alıyor.
    1 Eylül BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tanklı yazıcılardan dizüstü bilgisayarlara ve tam kablosuz kulaklıklara uygun fiyatlı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    1 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    1 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait Google TV modelleri yer alıyor. 58 inçlik Ultra HD ekran, Dolby Audio, HDMI 2.1, Bluetooth 5.0, HDR, çerçevesiz tasarım gibi özellikleri olan model 13999TL. Aynı özelliklere sahip 50 inçlik model ise 9999TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan HP markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 5500U yonga, dahili Vega grafik birimi, 8GB DDR4 3200MHz RAM, 256GB SSD gibi özellikleri olan dizüstü modeli 10999TL. 8000 sayfa renkli ve 18000 sayfa siyah-beyaz basan tanklı yazıcı ise 4999TL.

    Son olarak 6.5 inçlik ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 8GB sanal RAM, 128GB depolama, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 4600mAh batarya gibi özellikleri olan Casper VIA X30 modeli 7999TL iken Oppo Enco Air 2 tam kablosuz kulaklık da 829TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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