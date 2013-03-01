Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

7 inçlik panellere olan talep, panel üreticilerini rahatlatıyor

6 yıl
349
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
7 inçlik panellere olan talep, panel üreticilerini rahatlatıyor

Elektronik cihazlarda üretimi en zor yapılan bileşenlerin başında gelen panel üretiminde, tabletlere olan yoğun ilgiyle birlikte 7 inç başı çekiyor.

Digitimes'da yer alan rapora göre tabletlere yönelik hazırlanan 7 inçlik panellerin üretim hacmi Ocak 2013'de 9 milyonu aştı. Bu hacmin panel üreticileri için çok önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, 2013'ün ilk çeyreğinde panel üreticilerinin elde edeceği gelirlerin büyük bir bölümünün 7 inçlik panellerden oluşmasını bekliyor. Uzmanlar, ayrıca, 39 ve 50 inç arası TV panelleriyle ultrabooklarda kullanılan 13.3 inçlik panellere olan ilginin de ilk çeyrekte artacağını düşünüyorlar.

Uzmanların konuyla ilgili açıklamalarına destek veren Display Search isimli araştırma firması da 2013'ün ilk ayında 9 inç ve daha alt boyutlardaki panel üretiminin yıllık bazda %29 artış ile 178 milyona ulaştığını, tabletlere yönelik hazırlanan daha büyük boyutlu panellerin üretiminin ise yıllık bazda %134 artış ile 20 milyonu geçtiğinı açıkladı.


http://www.digitimes.com/news/a20130301PD209.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim