7 inçlik panellere olan talep, panel üreticilerini rahatlatıyor

Elektronik cihazlarda üretimi en zor yapılan bileşenlerin başında gelen panel üretiminde, tabletlere olan yoğun ilgiyle birlikte 7 inç başı çekiyor.

Digitimes'da yer alan rapora göre tabletlere yönelik hazırlanan 7 inçlik panellerin üretim hacmi Ocak 2013'de 9 milyonu aştı. Bu hacmin panel üreticileri için çok önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, 2013'ün ilk çeyreğinde panel üreticilerinin elde edeceği gelirlerin büyük bir bölümünün 7 inçlik panellerden oluşmasını bekliyor. Uzmanlar, ayrıca, 39 ve 50 inç arası TV panelleriyle ultrabooklarda kullanılan 13.3 inçlik panellere olan ilginin de ilk çeyrekte artacağını düşünüyorlar.

Uzmanların konuyla ilgili açıklamalarına destek veren Display Search isimli araştırma firması da 2013'ün ilk ayında 9 inç ve daha alt boyutlardaki panel üretiminin yıllık bazda %29 artış ile 178 milyona ulaştığını, tabletlere yönelik hazırlanan daha büyük boyutlu panellerin üretiminin ise yıllık bazda %134 artış ile 20 milyonu geçtiğinı açıkladı.

http://www.digitimes.com/news/a20130301PD209.html