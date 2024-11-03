A101 marketlerde Toshiba ve JVC akıllı televizyonlar var

7 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri
7 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba ve JVC markasına ait farklı segmentlere hitap eden akıllı televizyonlar yer alıyor. Katalogda tepe seviyesi model Toshiba markasına ait 70 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan akıllı TV ve 26999TL. Yine JVC markasına ait 65 inçlik 4K Android TV modeli de aynı fiyata sahip.
Toshiba markasına ait 65 inçlik 4K Android TV modeli 22999TL iken 65 inçlik 4K akıllı TV modeli 21999TL. Son olarak JVC markasına ait 55 inçlik 4K Android TV modeli 15999TL iken akıllı TV modeli ise 16999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über