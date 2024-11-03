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    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde Toshiba ve JVC akıllı televizyonlar var

    7 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba ve JVC markasına ait çeşitli fiyat etiketlerinde akıllı televizyonlar, elektrikli mutfak aletleri yer alıyor. 
    7 Kasım A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde farklı segmentlere yönelik akıllı televizyonlardan beyaz eşyalara, elektrikli mutfak aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı teknolojik aletler bulmak mümkün olacak. 

    7 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    7 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba ve JVC markasına ait farklı segmentlere hitap eden akıllı televizyonlar yer alıyor. Katalogda tepe seviyesi model Toshiba markasına ait 70 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan akıllı TV ve 26999TL. Yine JVC markasına ait 65 inçlik 4K Android TV modeli de aynı fiyata sahip. 

    Toshiba markasına ait 65 inçlik 4K Android TV modeli 22999TL iken 65 inçlik 4K akıllı TV modeli 21999TL. Son olarak JVC markasına ait 55 inçlik 4K Android TV modeli 15999TL iken akıllı TV modeli ise 16999TL. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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