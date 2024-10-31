A101 marketler Airpods 4, AirTag, Black+Decker ve Oral-B ürünleri satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin Ekstra ürün kataloğu bu hafta pek çok farklı markanın ürün ve aksesuarlarına ev sahipliği yapıyor. Kablosuz kulaklıklardan tamir aletlerine, elektrikli diş fırçalarından akıllı telefonlara kadar sayısız ürün bulmak mümkün.

31 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

31 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple aksesuarları yer alıyor. Apple Airpods 4 kulaklık modeli 6599TL iken Apple Airtag 106TL, 20W USB Tip-C adaptör 639TL, 60W 1 metre USB Tip-C kablo 639TL ve USB Tip-C dönüştürücü de 899TL olarak satılıyor.

31 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Tamirat meraklıları için Black+Decker markasının çok amaçlı testeresi 4299TL iken akülü vidalama seti 3299TL, pilli vidalama seti 799TL, zımpara makinesi 1199TL ve matkap aksesuar seti de 999TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Oral-B markasına ait IO 6 şarjlı diş fırçası 4599TL, Genius X yapay zekâ destekli diş fırçası 2799TL ve Pro 3 ikili diş fırçası 2599TL şeklinde Ekstra kataloğunda yerini almış.



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31 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var?