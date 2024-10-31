A101 marketler Airpods 4, AirTag, Black+Decker ve Oral-B ürünleri satıyor

31 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
31 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple aksesuarları yer alıyor. Apple Airpods 4 kulaklık modeli 6599TL iken Apple Airtag 106TL, 20W USB Tip-C adaptör 639TL, 60W 1 metre USB Tip-C kablo 639TL ve USB Tip-C dönüştürücü de 899TL olarak satılıyor.
Tamirat meraklıları için Black+Decker markasının çok amaçlı testeresi 4299TL iken akülü vidalama seti 3299TL, pilli vidalama seti 799TL, zımpara makinesi 1199TL ve matkap aksesuar seti de 999TL fiyat etiketine sahip.
Son olarak Oral-B markasına ait IO 6 şarjlı diş fırçası 4599TL, Genius X yapay zekâ destekli diş fırçası 2799TL ve Pro 3 ikili diş fırçası 2599TL şeklinde Ekstra kataloğunda yerini almış.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D