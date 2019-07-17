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7 milyonluk Bulgaristan’da 5 milyon kişinin verileri çalındı

Bulgaristan’ın Gelir İdaresi sunuculardaki bir açık nedeniyle siber saldırıya uğradı. Saldırganlar toplamda 5 milyon kişiye ait kritik verileri çaldı ve internete sızdırdı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişisel verilerin güvenliğine özel şirketler ve internet platformları kadar kamu kurumlarının da özen göstermesi gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’de yerel yönetim ve öğretim kurumlarının fidye yazılımı kurbanı olduklarını duyurmuştuk. Bu kez bir vergi kurumu saldırıya uğradı.

Tarihe geçti

Toplam nüfusu 7 milyon olan Bulgaristan’ın Gelir İdaresi geçen ay sonunda yaklaşık 5 milyon kişinin bilgilerini saldırganlara kaptırdı. Rusya kaynaklı olduğu ifade edilen grup, sunucu açığından faydalanarak kurumun sistemine sızmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "FaceApp uygulamasında kritik açık"

110 adet veri tabanına erişim sağlayan saldırganlar çok kritik bilgiler barındıran verileri ele geçirdi. Bunlar arasında kişisel bilgiler, gelir bilgileri, sağlık bilgileri, sosyal sigorta numarası gibi pek çok veri yer alıyor.

Saldırganlar kurumun koruma çözümlerinin tam bir komedi olduğunu ifade ederken 11GB büyüklüğünde veriyi bazı yerel medya ajanslarına göndermiş. Ayrıca 10GB daha ellerinde veri olduğunu belirtmiş.

Maliye Bakanlığı sızdırılan verilerin herhangi bir şekilde genel ekonomik durumu etkilemeyeceğini belirtiyor ancak verileri çalınan kişilerin durumu ne olacak açıklamıyor. 5 milyon kişi içerisinde yabancılar ve firma çalışanları da yer alıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/07/17/bulgaria-tax-agency-breach/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 dk.
Şimdi telefonla onları arama sırası kimde?!
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Şıh Hazretleri 8 dk.
Bizimde verilerimizin çalındığını ve hatta el altından satıldığını düşünürsek eğer dalga geçmemiz saçma
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S.Vettel 9 dk.
olmuşu var daha önceden
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alemburda34 47 dk.
Torrent linki nerede??
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madmahmutd 1 sa.
Geriye kalan 2 milyonu da bebekler, küçük çocuklar, yaşlı insanlar oluşturuyordur :)
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AtiMX4 1 sa.
Oh oh çok süper inşallah hepsinin üzerine işyerleri açarlar. Şerefsiz soyguncular.
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sadrag 1 sa.
Pilot bölge seçmişler heralde..
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berk768 2 sa.
Bulgar halkı Komünist kafalardan medet umarsa böyle olur. Bizde de bunlardan 1 tane var ama azınlıktalar.
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