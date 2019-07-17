7 milyonluk Bulgaristan’da 5 milyon kişinin verileri çalındı

Kişisel verilerin güvenliğine özel şirketler ve internet platformları kadar kamu kurumlarının da özen göstermesi gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’de yerel yönetim ve öğretim kurumlarının fidye yazılımı kurbanı olduklarını duyurmuştuk. Bu kez bir vergi kurumu saldırıya uğradı.

Tarihe geçti

Toplam nüfusu 7 milyon olan Bulgaristan’ın Gelir İdaresi geçen ay sonunda yaklaşık 5 milyon kişinin bilgilerini saldırganlara kaptırdı. Rusya kaynaklı olduğu ifade edilen grup, sunucu açığından faydalanarak kurumun sistemine sızmayı başardı.

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"FaceApp uygulamasında kritik açık"

110 adet veri tabanına erişim sağlayan saldırganlar çok kritik bilgiler barındıran verileri ele geçirdi. Bunlar arasında kişisel bilgiler, gelir bilgileri, sağlık bilgileri, sosyal sigorta numarası gibi pek çok veri yer alıyor.

Saldırganlar kurumun koruma çözümlerinin tam bir komedi olduğunu ifade ederken 11GB büyüklüğünde veriyi bazı yerel medya ajanslarına göndermiş. Ayrıca 10GB daha ellerinde veri olduğunu belirtmiş.

Maliye Bakanlığı sızdırılan verilerin herhangi bir şekilde genel ekonomik durumu etkilemeyeceğini belirtiyor ancak verileri çalınan kişilerin durumu ne olacak açıklamıyor. 5 milyon kişi içerisinde yabancılar ve firma çalışanları da yer alıyor.