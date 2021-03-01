7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan Dexter'in son bir sezon ile ekranlara döenceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk görsel paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10

Ayrıca Bkz. "Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek"

Görselde yalnızca Dexter'ı yani Michael C. Hall'u görüyoruz ve o klasik gülüşünü yapıyor. Kendisinin pek de yaşlanmadığını söylemek gerek. Bahsi geçen görseli aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott.

Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.

Tam Boyutta Gör

https://screenrant.com/dexter-revival-season-9-reveal-michael-c-hall/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.