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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı

    2006 yılında başlayıp 2013 yılında son bulan zamanın popüler dizilerinden Dexter'ın, yeni sezonundan ilk görsel paylaşıldı Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Mart 2021, 23:00 (6 gün)
    20,9b
    3
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı
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    Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan Dexter'in son bir sezon ile ekranlara döenceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk görsel paylaşıldı.

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    Görselde yalnızca Dexter'ı yani Michael C. Hall'u görüyoruz ve o klasik gülüşünü yapıyor. Kendisinin pek de yaşlanmadığını söylemek gerek. Bahsi geçen görseli aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni sezonundaki diğer oyuncular da şöyle: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. 

    Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter hala hükümet tarafından aranıyor ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşıyor olacak.

    7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı
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    https://screenrant.com/dexter-revival-season-9-reveal-michael-c-hall/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaşlanmış mortal kombat.
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    1
    likeslice (Kadir Gündoğdu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yok artık
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Emekli olup Miami'ye yerleşen Dexter'ın maceraları işte ne bekliyorsunuz tabii ki yaşlanacak o da insan.
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dexter i görünce niye hep ayakkabı geliyor aklıma😂 güzel diziydi heyecanla bekliyorum bu seriyi
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    Moldova_lover (ahmet genç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8 gözle bekliyoz
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendisi yasi geregi epey yaslandi dogal olarak burada isik dan epey yardim almislar dizi umarim efsaneyi yasatir sekilde olur
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dizinin hastasıyım, dexter gibi bir karakterin eşi benzeri yok izlediğim en iyi dizi, umarım bitmez, en azından bir iki sezon daha gelsin.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    reis be gelsin gelsin
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    A aliceqper 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bence light face app yapmışlar :)
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    Faithful Blood Day 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hannah(yvonne)yok herhalde
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaşlanmış mortal kombat.
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    20948 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    dexter, yeni sezon ve
    5 etiket daha ilk görsel ne zaman konusu oyuncular Bilim ve Teknoloji
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