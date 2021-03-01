Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek

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Hem Marvel’ın hem de çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri şüphesiz Spider-Man. Konu ile ilgilenmeyen insanların bile bir şekilde bildiği bir karakter diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu karakter için de 3 farklı film serisi yapıldı. Şu anda Disney ve Sony eşliğinde geliştirilen Tom Holland başrollü Spider-Man serisi üçüncü seri konumunda ve bu serinin üçüncü filmi şu anda çekim aşamasında.

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Şu anda Spider-Man rolünü üstlenen Tom Holland’ın karakter için yaptığı sözleşme bu film ile bitiyor. Yani eğer yeni bir sözleşme imzalanmazsa bu yıl çıkacak olan Spider-Man: No Way Home, Tom Holland’ın son Spider-Man filmi olacak.

Bildiğiniz gibi 2019 yılında Sony ve Disney arasında bazı anlaşmazlıklar olmuştu ve Disney tarafındaki Spider-Man iptal edilmişti. Sonrasında anlaşmanın bir yolunu buldular ve üçüncü film için çalışmalar başladı. Tom Holland’ın dediğine göre Sony ve Disney bu konuda tamamen anlaşmış durumda ve ilerde bir sorun çıkmayacak.

Tom Holland Devam Etmek İstiyor

Tom Holland gelecekte bu role devam etmek istediğini ve stüdyodan bir teklif gelirse kabul edeceğini söyledi. Iron Man olarak tanınan Robert Downey Jr. ise Tom Holland’ın rolü bir noktada bırakması gerektiğini ve başkasının Spider-Man olması gerektiğini söyledi.

Spider-Man: No Way Home isimli üçüncü film, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Ayrıca şu anda Sony tarafında da bir Spider-Man evreni kuruluyor.

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