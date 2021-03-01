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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek

    Bu yıl yayınlanacak olan Spider-Man: No Way Home isimli üçüncü film ile Tom Holland'ın karakter için imzaladığı sözleşme bitiyor. Eğer yenilenmezse Tom Holland role veda edecek.
    01 Mart 2021, 16:30 (6 gün)
    5,4b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek
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    Hem Marvel’ın hem de çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri şüphesiz Spider-Man. Konu ile ilgilenmeyen insanların bile bir şekilde bildiği bir karakter diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu karakter için de 3 farklı film serisi yapıldı. Şu anda Disney ve Sony eşliğinde geliştirilen Tom Holland başrollü Spider-Man serisi üçüncü seri konumunda ve bu serinin üçüncü filmi şu anda çekim aşamasında.

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    Şu anda Spider-Man rolünü üstlenen Tom Holland’ın karakter için yaptığı sözleşme bu film ile bitiyor. Yani eğer yeni bir sözleşme imzalanmazsa bu yıl çıkacak olan Spider-Man: No Way Home, Tom Holland’ın son Spider-Man filmi olacak.

    Bildiğiniz gibi 2019 yılında Sony ve Disney arasında bazı anlaşmazlıklar olmuştu ve Disney tarafındaki Spider-Man iptal edilmişti. Sonrasında anlaşmanın bir yolunu buldular ve üçüncü film için çalışmalar başladı. Tom Holland’ın dediğine göre Sony ve Disney bu konuda tamamen anlaşmış durumda ve ilerde bir sorun çıkmayacak.

    Tom Holland Devam Etmek İstiyor

    Tom Holland gelecekte bu role devam etmek istediğini ve stüdyodan bir teklif gelirse kabul edeceğini söyledi. Iron Man olarak tanınan Robert Downey Jr. ise Tom Holland’ın rolü bir noktada bırakması gerektiğini ve başkasının Spider-Man olması gerektiğini söyledi.

    Spider-Man: No Way Home isimli üçüncü film, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Ayrıca şu anda Sony tarafında da bir Spider-Man evreni kuruluyor.



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batman (Bruce Wayne) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kafayı Home ile bozmuş.
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Spider Man için çok çok iyi bir seçim. Sorun şu ki süper kahraman filmlerinin suyu ısınmak üzere, daha ne kadar bu tür filmler pompalayabilirler merak ediyorum kitle yakında iyice sıkılacak gibi geliyor bana. Yeni çıkış arayacak sinema sektörü.
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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    formülü değiştirirler wandavision izlemeni tavsiye ederim marvel farklı bir şeyler denemiş bu hafta final yapacak muhtemelen diğer dizilerinde de farklı bir şeyler deniyecek
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha 10-15 senesi var. Önünde 2 tane daha üçleme planı var. Sözleşmeyi yenileyerek sürpizleri bozmak istemiyorlar.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fikri olup bilgisi olmayan tipik bir vatandas ornegi
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    KalemKolik (kadir ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sözleşmesi yenilecektir. En başta örümcek adam için bu kadar küçük birinin seçilmesinin sebebi aynı kişi ile çok uzun yıllar devam edilmek istenmesi.



    Tom için iyi haber. Cillop gibi yüksekten bir sözleşmesi olacaktır
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    scientia 6 gün ( Mesaj Silindi ) KalemKolik
    Benzer şey Gal Gadot'un başına gelmişti. Wonder Woman filminde başrol oynamasına rağmen 300 bin $ kazanmıştı.
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten yaşlandı spiderman liseli bi ergen
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