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    7000mAh bataryalı Galaxy M51 satışa çıkıyor

    Galaxy M51 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 8 çekirdekli yonga seti, 7000mAh kapasiteli batarya, 64MP çözünürlüğünde ana sensör gibi detaylar yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7000mAh bataryalı Galaxy M51 satışa çıkıyor
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    Samsung’un batarya tarafında iddialı olmayı isteyen yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 satışa çıkıyor. Samsung Almanya yeni akıllı telefon modeli ile ilgili ön sipariş sayfasını hayata geçirdi.

    Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M51 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı geliştirilen akıllı telefonun parmak izi okuyucusu yan kısma taşınmış. Böylece arkada sadece kamera paketi kalmış.

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    8 çekirdekli bir yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Telefonun dikkat çeken kısmı ise 7000mAh kapasiteli batarya. Oldukça uzun kullanım süresi sunacak batarya 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör, 12MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy M51 modeli için 360 Avro gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.



    https://www.samsung.com/de/smartphones/galaxy-m51-m515f/SM-M515FZKDEUB/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wjéasz 30 dk.
    Ois olsaydı 3500 e peynir ekmek gibi giderdi
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    damn2u (Sercan ) 1 sa.
    Sonunda chipset seçimi başarılı olmuş fakat cihazın çok pahalı geleceğine inanıyorum. A71'i falan bile aratır.
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    AribyAriana 1 sa.
    Samsung şurdan takdir etmek gerekir. 6000 mAh kapasiteli M31 ve M21 modelleri 5000 mAh kapasiteli rakiplerine göre aynı kalınlıkta sunmayı başardığı yetmediği gibi %3 kadar daha hafif olmayı başarıyorlar. Eğer bu telefon Realme 6 kalınlığında 7000 mAh kapasiteli pil sunarsa ve ağırlık bakımından Redmi Note 9 ağırlığında olursa işte bu bir mühendislik başarısı derim. En azından M31 ve M21'deki pil-ağırlık-kalınlık dengesine göre M51'de beklentim böyle.



    Ayrıca Realme 6 pil kapasitesi dışında şu anki fiyatına göre başarılı; lakin -hakikaten plastik arka kapak ve yan çerçevesinde rağmen- neden daha kalın ve daha ağır olmayı başarıyor? :)
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    Ois destekli kamera olmadığı sürece arkaya 50 tane de kamera koysa boş.
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    MelanchoLy - Man 2 sa. alprkrkmz
    ois neden bu kadar önemli ?
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    XPerience 1 sa. alprkrkmz
    OIS yoksa istediği kadar iyi olsun kamera ben de dönüp bakmıyorum dediğiniz gibi maalesef. Ne videolar düzgü oluyor ne fotoğraflar.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa. (düzenlendi)
    F/P iyi gibi duruyor. Şayet bize 3500 tl gibi gelirse iyi satar.
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 3 sa.
    M31'de işlemci nedeniyle büyük bataryasının avantajını maksimum bir şekilde kullandıramıyordu. Umarım bu modelde daha iyi hale gelir.
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    SPeaky 3 sa.
    8 çekirdekli yonga = Snapdragon 730 bu arada arkadaşlar.
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