7000mAh bataryalı Galaxy M51 satışa çıkıyor

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Samsung’un batarya tarafında iddialı olmayı isteyen yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 satışa çıkıyor. Samsung Almanya yeni akıllı telefon modeli ile ilgili ön sipariş sayfasını hayata geçirdi.

Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M51 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı geliştirilen akıllı telefonun parmak izi okuyucusu yan kısma taşınmış. Böylece arkada sadece kamera paketi kalmış.

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8 çekirdekli bir yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. Telefonun dikkat çeken kısmı ise 7000mAh kapasiteli batarya. Oldukça uzun kullanım süresi sunacak batarya 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör, 12MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy M51 modeli için 360 Avro gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.

https://www.samsung.com/de/smartphones/galaxy-m51-m515f/SM-M515FZKDEUB/

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