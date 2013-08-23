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7.1 sanal surround ses sağlayabilen yeni oyuncu kulaklığı: Razer Kraken

5 yıl
6,5b
1
15
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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7.1 sanal surround ses sağlayabilen yeni oyuncu kulaklığı: Razer Kraken
Hazırladığı yeni donanım ürünleri ile oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Razer, GamesCon kapsamında yeni geliştirdiği 7.1 oyuncu kulaklığı Kraken'i resmi olarak duyurdu.
Siyah ve yeşil renklerin hakim olduğu Razer Kraken, firmanın söylediğine göre dünyanın en konforlu kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kafa üstü formunda hazırlanan model, 7.1 sanal surround ses sağlayabiliyor ve üzerinde sesli komutlar ya da görüşmeler için bir adet mikrofon bulunuyor. Firmanın "Synapse 2.0 " yazılımıyla da özelleştirilebilen ve kontrol edilebilen Razer Kraken, teknik olarak, 40mm Neodymium mıknatıslı sürücülere,  20Hz - 20,000 Hz frekans tepki aralığına, 32 1kHZ empedans değerine, 112 dB hassaslığa, 30 mW çıkış gücüne, altına kaplama USB bağlantı yuvasına, 2 metre örgülü kabloya ve 340 gram ağırlığa sahip.
Uzun oyun seanslarında bile üst seviye konfor ve ses performansı ortaya koyabilen Razer Kraken 7.1 oyuncu kulaklığı, 99,99$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
7.1 sanal surround ses sağlayabilen yeni oyuncu kulaklığı: Razer Kraken



http://www.techpowerup.com/189428/razer-announces-kraken-7-1-gaming-headset.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TeufeL-07 5 yıl en beğenilen
onur01651
7+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.

Sen önden arkadan , sağdan soldan , yukarıdan aşağıdan ve çaprazlardan gelen sesleri duyabilmek için 7 tane kulağınmı var ? Tek kulakla sesin nerden geldiğini anlayabiliyorsun öyle değilmi ? Pekala tek hoparlorle sesin yönüne göre gecikme sağlayarak surround ses algısını yaşatabilirler.
onur016517+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.Sen önden ar...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar razer kraken 7.1 telegondada kullanabiliyotmuyuz
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4Yankee 5 yıl
gelsin hemen almayı düşünüyorum
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bellair 5 yıl
Şık ve sağlam duruyor. fiyatıda uygun
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Ogogo 5 yıl
Sanal surround stereo müzik kalitesini mahvediyor.
Tamam oyunlarda filimlerde bazen güzel bi hava yaratıyor ama sanal olmayan bir surround sistemin 3D performansının onda birini ancak verir.
Logitech G930 kullanıyorum sanal surround olmadan ses çok daha güzel.
Razer bi ihtimal daha kaliteli bir yazılım yapabilir fakat sanal surround ,gelişmiş bi equalizer hissiyatından öteye geçemiyor malesef.
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Shade of Death 5 yıl
onur01651

TeufeL-07
onur01651 7+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.
Sen önden arkadan , sağdan soldan , yukarıdan aşağıdan ve çaprazlardan gelen sesleri duyabilmek için 7 tane kulağınmı var ? Tek kulakla sesin nerden geldiğini anlayabiliyorsun öyle değilmi ? Pekala tek hoparlorle sesin yönüne göre gecikme sağlayarak surround ses algısını yaşatabilirler.
Saçmalamışşın, Gerçi bende başlıkta SANAL yazdığını görmemişim. Surround demek sesin farklı bölgelerden cevrelenmesi demektir. O yuzden en az 7 faklı noktada hoparlör olmalı gerçek surround için.


E zaten sanal yazıyor. Başlığı görmedin anlarım da haberi de mi okumadın.
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onur01651 5 yıl Shade of Death
Beyinsel yanılgı, sanal kelimesine dikkat etmemişim.
Direk üstünkörü okumuşum.
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Zuko 5 yıl
TeufeL-07
onur01651 7+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.
Sen önden arkadan , sağdan soldan , yukarıdan aşağıdan ve çaprazlardan gelen sesleri duyabilmek için 7 tane kulağınmı var ? Tek kulakla sesin nerden geldiğini anlayabiliyorsun öyle değilmi ? Pekala tek hoparlorle sesin yönüne göre gecikme sağlayarak surround ses algısını yaşatabilirler.

Peki hocam 7+1 olmayan kulaklıka 360 derece sesi duymamızı sağlayan yazılımlar var. Onlar -belli ki- buna uygun mikrofonla kayıt yapıyorlar ancak stereo kulaklıkla bunu nasıl anlayabiliyoruz?
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DH Misafiri 5 yıl
Biri şu arkadaşa plaketini versin
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DH Misafiri 5 yıl
yok aga 5+1 olsun ama gerçek olsun 500tl olsada alırım ki 200tl ye öyle kulaklıklar var.
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killnOd 5 yıl
Cok agir olmasi disinda ozellikleri iyi duruyor.
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TeufeL-07 5 yıl en beğenilen
onur01651
7+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.

Sen önden arkadan , sağdan soldan , yukarıdan aşağıdan ve çaprazlardan gelen sesleri duyabilmek için 7 tane kulağınmı var ? Tek kulakla sesin nerden geldiğini anlayabiliyorsun öyle değilmi ? Pekala tek hoparlorle sesin yönüne göre gecikme sağlayarak surround ses algısını yaşatabilirler.
1 Yanıt Yanıtla +12
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onur01651 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

onur01651

7+1i 2 hoparlörle nasıl yapıyorsun . Gerçek 7+1 için 7 adet hoparlöre ihtiyacın var en az. Sana 7+1 dir o anca.


Sen önden arkadan , sağdan soldan , yukarıdan aşağıdan ve çaprazlardan gelen sesleri duyabilmek için 7 tane kulağınmı var ? Tek kulakla sesin nerden geldiğini anlayabiliyorsun öyle değilmi ? Pekala tek hoparlorle sesin yönüne göre gecikme sağlayarak surround ses algısını yaşatabilirler.

Saçmalamışşın,
Gerçi bende başlıkta "SANAL" yazdığını görmemişim.
Surround demek sesin farklı bölgelerden cevrelenmesi demektir.
O yuzden en az 7 faklı noktada hoparlör olmalı gerçek surround için.
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The Witcher 5 yıl
Tam da kraken pro almayı düşünüyordum iyi oldu bu
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