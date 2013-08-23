7.1 sanal surround ses sağlayabilen yeni oyuncu kulaklığı: Razer Kraken

Hazırladığı yeni donanım ürünleri ile oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Razer, GamesCon kapsamında yeni geliştirdiği 7.1 oyuncu kulaklığı Kraken'i resmi olarak duyurdu.

Siyah ve yeşil renklerin hakim olduğu Razer Kraken, firmanın söylediğine göre dünyanın en konforlu kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kafa üstü formunda hazırlanan model, 7.1 sanal surround ses sağlayabiliyor ve üzerinde sesli komutlar ya da görüşmeler için bir adet mikrofon bulunuyor. Firmanın "Synapse 2.0 " yazılımıyla da özelleştirilebilen ve kontrol edilebilen Razer Kraken, teknik olarak, 40mm Neodymium mıknatıslı sürücülere, 20Hz - 20,000 Hz frekans tepki aralığına, 32 1kHZ empedans değerine, 112 dB hassaslığa, 30 mW çıkış gücüne, altına kaplama USB bağlantı yuvasına, 2 metre örgülü kabloya ve 340 gram ağırlığa sahip.

Uzun oyun seanslarında bile üst seviye konfor ve ses performansı ortaya koyabilen Razer Kraken 7.1 oyuncu kulaklığı, 99,99$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.techpowerup.com/189428/razer-announces-kraken-7-1-gaming-headset.html