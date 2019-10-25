71 TL değerinde iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da Steam'in iki popüler bağımsız yapımı Layers of Fear ve Q.U.B.E. 2 ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki Perşembe (31 Ekim) gününe kadar herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.

Toxic Games isimli ekip tarafından geliştirilen Layers of Fear, 2016 yılında yayınlanmış ve oyun dünyasından birçok farklı ödül kazanmayı başarmıştı. Korku türünü seviyorsanız ve bu oyunu hala oynamadıysanız Layers of Fear'ı şimdi ücretsiz olmuşken kaçırmamınızı tavsiye ediyoruz.

Oyunun tanıtım yazısı:

Bir Korku Başyapıtı

Layers of Fear, hikaye ve keşfe yoğunlaşan birinci şahıs bir psikedelik korku oyunudur. Deli bir ressamın zihninin derinliklerine dalın ve çılgınlığının sırrını keşfedin.

Layers of Fear: Inheritance, Layers of Fear öyküsünü genişleterek geçmişiyle yüzleşmek için çocukluğunun geçtiği eve geri dönen ressamın kızının hikayesini anlatıyor. Onun deneyimlerini yeniden yaşayın ve aileyi yutmuş olan trajedinin tamamına tanık olun.

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Fizik tabanlı bir bulmaca oyunu olan Q.U.B.E. 2 ise yine Steam'in bir başka popüler oyunu olarak dikkat çekiyor. Portal benzeri bir oynanışa ve hikayeye sahip olan Q.U.B.E. 2 ilk olarak 2018 yılında PC ve konsollar için yayınlanmış daha sonra bu yılın başlarında ise Nintendo Switch'e de gelmişti.

Q.U.B.E. 2'nin tanıtım yazısı:

Q.U.B.E. 2, hit olmuş birinci şahıs bulmaca oyunu Q.U.B.E.'nin devamıdır. Siz Amelia Cross'sunuz; gizemli şekilde kadim bir dünya dışı manzaranın kumla kaplı kalıntılarında uyanan kazazede arkeolog. Başka bir kazazedenin mesafeli yardımı ile, eve geri dönüş yolunu bulmak için bu unutulmuş dünyanın bulmacalarını çözmelisiniz.

Layers of Fear ve Q.U.B.E. 2'yi hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: SOMA ve Costume Quest.