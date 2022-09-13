74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte gecenin parlayan yıldızları

12 Eylül’de Los Angeles’ta düzenlenen Emmy Ödülleri 2022 töreni, Kenan Thompson’ın tematik dans kurgusuyla başladı. Kırmızı alıda ana tema, siyah-beyaz renklerini taşıyan bir dama tahtasıydı. İşte 74’üncüsü gerçekleşen 2022 Emmy Awards kazananları:

Emmy Ödülleri 2022 adayları açıklandı 2 ay önce eklendi

74. Emmy Ödülleri kazananları

Pazartesi günü Kenan Thompson’ın ev sahipliğinde düzenlenen Emmy Ödülleri töreninde, Apple TV+’da yayınlanan Ted Lasso, üst üste ikinci kez en iyi komedi dizisi ödülünü aldı. HBO Max’da yayınlanan The White Lotus, en çok satan mini dizi ödülünü alırken, HBO’nun drama dizisi Succession, gecenin en büyük onuru oldu. Gösterinin başlarında, Netflix’te yayınlanan Squid Game dizisiyle ünlenen Lee Jung-jae, drama kategorisinde başrol oyunculuğunu kazanan ilk Asyalı olurken, HBO’nun Euphoria yıldızı Zendaya, drama kategorisinde başrol oyunculuğunu kazanan ilk siyahi kadın ve Emmy ödülünü arka arkaya iki kez kazanan en genç oyuncu oldu.

White Lotus, ödüllerde grubun lideri oldu; en iyi mini dizi ödülünü kazandı. Murray Bartlett ve Jennifer Coolidge, mini dizide yardımcı aktör ve aktris olarak ilk Emmy ödüllerini aldı. Dizinin yaratıcısı Mike White, yönetmenlik ve yazarlık kategorilerini silip süpürdü. En iyi komedi dizi ödülünü Ted Lasso alırken dizinin yıldızı Jason Sudeikis da komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. En iyi drama dizisi ödülü, gecenin en çok aday gösterilen dizisi olan HBO yapımı Succession’a gitti.

Ana kategorilerde kazananların listesi Ödül Kazanan Yapım Mini seride başrol oyuncusu Michael Keaton Dopesick Mini seride yardımcı erkek oyuncu Murray Bartlett The White Lotus Drama dizisinde yardımcı erkek oyuncu Matthew Macfadyen Succession Drama dizisinde yardımcı kadın oyuncu Julia Garner Ozark Komedi dizisinde yardımcı erkek oyuncu Brett Goldstein Ted Lasso Mini dizide yardımcı kadın oyuncu Jennifer Coolidge The White Lotus Mini dizide başrol kadın oyuncu Amanda Seyfried The Dropout Komedi dizisinde başrol oyuncu Jason Sudeikis Ted Lasso Drama dizisinde başrol kadın oyuncu Zendaya Euphoria Komedi dizisinde baş kadın oyuncu Jean Smart Hacks Drama dizisinde başrol oyuncu Lee Jung-jae Squid Game Mini dizi The White Lotus Komedi dizisi Ted Lasso Drama dizisi Succession

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