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    74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte gecenin parlayan yıldızları

    Emmy Ödülleri 2022 sahiplerini buldu. Dün gece Los Angeles’ta 74’üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri kazananları şu şekilde:                                         
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    Emmy Ödülleri 2022 kazananları

    12 Eylül’de Los Angeles’ta düzenlenen Emmy Ödülleri 2022 töreni, Kenan Thompson’ın tematik dans kurgusuyla başladı. Kırmızı alıda ana tema, siyah-beyaz renklerini taşıyan bir dama tahtasıydı. İşte 74’üncüsü gerçekleşen 2022 Emmy Awards kazananları:

    74. Emmy Ödülleri kazananları

    Pazartesi günü Kenan Thompson’ın ev sahipliğinde düzenlenen Emmy Ödülleri töreninde, Apple TV+’da yayınlanan Ted Lasso, üst üste ikinci kez en iyi komedi dizisi ödülünü aldı. HBO Max’da yayınlanan The White Lotus, en çok satan mini dizi ödülünü alırken, HBO’nun drama dizisi Succession, gecenin en büyük onuru oldu. Gösterinin başlarında, Netflix’te yayınlanan Squid Game dizisiyle ünlenen Lee Jung-jae, drama kategorisinde başrol oyunculuğunu kazanan ilk Asyalı olurken, HBO’nun Euphoria yıldızı Zendaya, drama kategorisinde başrol oyunculuğunu kazanan ilk siyahi kadın ve Emmy ödülünü arka arkaya iki kez kazanan en genç oyuncu oldu.

    White Lotus, ödüllerde grubun lideri oldu; en iyi mini dizi ödülünü kazandı. Murray Bartlett ve Jennifer Coolidge, mini dizide yardımcı aktör ve aktris olarak ilk Emmy ödüllerini aldı. Dizinin yaratıcısı Mike White, yönetmenlik ve yazarlık kategorilerini silip süpürdü. En iyi komedi dizi ödülünü Ted Lasso alırken dizinin yıldızı Jason Sudeikis da komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. En iyi drama dizisi ödülü, gecenin en çok aday gösterilen dizisi olan HBO yapımı Succession’a gitti.

    Ana kategorilerde kazananların listesi
    Ödül Kazanan Yapım
    Mini seride başrol oyuncusu Michael Keaton Dopesick
    Mini seride yardımcı erkek oyuncu Murray Bartlett The White Lotus
    Drama dizisinde yardımcı erkek oyuncu Matthew Macfadyen Succession
    Drama dizisinde yardımcı kadın oyuncu Julia Garner Ozark
    Komedi dizisinde yardımcı erkek oyuncu Brett Goldstein Ted Lasso
    Mini dizide yardımcı kadın oyuncu Jennifer Coolidge The White Lotus
    Mini dizide başrol kadın oyuncu Amanda Seyfried The Dropout
    Komedi dizisinde başrol oyuncu Jason Sudeikis Ted Lasso
    Drama dizisinde başrol kadın oyuncu Zendaya Euphoria
    Komedi dizisinde baş kadın oyuncu Jean Smart Hacks
    Drama dizisinde başrol oyuncu Lee Jung-jae Squid Game
    Mini dizi The White Lotus
    Komedi dizisi Ted Lasso
    Drama dizisi Succession

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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