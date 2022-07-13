Emmy Ödülleri 2022 adayları açıklandı

- Emmy Ödülleri 2022 adayları
- En İyi Drama Dizisi adayları:
- En İyi Komedi adayları:
- Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
- Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
- Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
- Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
- Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları
- Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları
- Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
- Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
- Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları
- Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
- Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
- Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları:
- En İyi Talk Şov adayları
- En İyi Realite Yarışma Programı
- Yorumlar
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Emmy Ödülleri 2022 adayları belli oldu. En çok adaylığı Succession dizisi elde etti.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu sene 74’üncüsü düzenlenecek Emmy Ödülleri’nde 25 adaylıkla Succession başı çekiyor. Ardından 20’şer adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus takip ediyor. Geçen seneye damgasını vuran Squid Game, Emmy tarihinin İngilizce olmayan ilk adayı oldu. Koreli dizi 14 adaylık elde etti.
Platform yarışını ise HBO kazandı. HBO ve HBO Max toplam 140 aday çıkardı. Netflix ise 105 adaylıkla takip etti. 74. Emmy Ödülleri'nin kazananları 13 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek törende belli olacak.
Emmy Ödülleri 2022 adayları
En İyi Drama Dizisi adayları:
- Better Call Saul (AMC)
- Euphoria (HBO Max)
- Ozark (Netflix)
- Severance (Apple TV+)
- Squid Game (Netflix)
- Stranger Things (Netflix)
- Succession (HBO)
- Yellowjackets (Showtime)
En İyi Mini Dizi adayları:
- Dopesick (Hulu)
- The Dropout (Hulu)
- Inventing Anna (Netflix)
- Pam & Tommy (Hulu)
- The White Lotus (HBO)
En İyi Komedi adayları:
- Abbott Elementary (ABC)
- Barry (HBO)
- Curb Your Enthusiasm (HBO)
- Hacks (HBO Max)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
- “Only Murders in the Building (Hulu)
- Ted Lasso (Apple TV+)
- What We Do in the Shadows (FX)
Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
- Jason Bateman, Ozark
- Brian Cox, Succession
- Lee Jung-jae, Squid Game
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Adam Scott, Severance
- Jeremy Strong, Succession
Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
- Jodie Comer, Killing Eve
- Laura Linney, Ozark
- Melanie Lynskey, Yellowjackets
- Sandra Oh,Killing Eve
- Reese Witherspoon, The Morning Show
- Zendaya, Euphoria
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
- Donald Glover, Atlanta
- Bill Hader, Barry
- Nicholas Hoult, The Great
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Kaley Cuoco, The Flight Attendant
- Elle Fanning, The Great
- Issa Rae, Insecure
- Jean Smart, Hacks
Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları
- Toni Collette, The Staircase
- Julia Garner, Inventing Anna
- Lily James, Pam & Tommy
- Sarah Paulson, Impeachment
- Margaret Qualley, Maid
- Amanda Seyfried, The Dropout
Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları
- Colin Firth, The Staircase
- Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven
- Oscar Isaac, Scenes from a Marriage
- Michael Keaton, Dopesick
- Himesh Patel, Station Eleven
- Sebastian Stan, Pam & Tommy
Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Kate McKinnon, Saturday Night Live
- Sarah Niles, Ted Lasso
- Juno Temple, Ted Lasso
Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
- Anthony Carrigan, Barry
- Brett Goldstein, Ted Lasso
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
- Toheeb Jimoh, Ted Lasso
- Nick Mohammed, Ted Lasso
- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
- Henry Winkler, Barry
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları
- Patricia Arquette, Severance
- Julia Garner, Ozark
- Jung Ho-yeon, Squid Game
- Christina Ricci, Yellowjackets
- Rhea Seehorn, Better Call Saul
- J. Smith-Cameron, Succession
- Sarah Snook, Succession
- Sydney Sweeney, Euphoria
Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları
- Nicholas Braun, Succession
- Billy Crudup, The Morning Show
- Kieran Culkin, Succession
- Park Hae-soo, Squid Game
- Matthew Macfadyen, Succession
- John Turturro, Severance
- Christopher Walken, Severance
- Oh Yeong-su, Squid Game
Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:
- Connie Britton, The White Lotus
- Jennifer Coolidge, The White Lotus
- Alexandra Daddario, The White Lotus
- Kaitlyn Dever, Dopesick
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Sydney Sweeney, The White Lotus
- Mare Winningham, Dopesick
Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları:
- Murray Bartlett, The White Lotus
- Jake Lacy, The White Lotus
- Will Poulter, Dopesick
- Seth Rogen, Pam & Tommy
- Peter Sarsgaard, Dopesick
- Michael Stuhlbarg, Dopesick
- Steve Zahn, The White Lotus
En İyi Talk Şov adayları
- Daily Show With Trevor Noah
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight With John Oliver
- Late Night With Seth Meyers
- Late Show With Stephen Colbert
En İyi Realite Yarışma Programı
- The Amazing Race
- Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls
- Nailed It
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- The Voice
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...