Emmy Ödülleri 2022 adayları açıklandı

Tam Boyutta Gör

Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Emmy Ödülleri 2022 adayları belli oldu. En çok adaylığı Succession dizisi elde etti.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu sene 74’üncüsü düzenlenecek Emmy Ödülleri’nde 25 adaylıkla Succession başı çekiyor. Ardından 20’şer adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus takip ediyor. Geçen seneye damgasını vuran Squid Game, Emmy tarihinin İngilizce olmayan ilk adayı oldu. Koreli dizi 14 adaylık elde etti.

Platform yarışını ise HBO kazandı. HBO ve HBO Max toplam 140 aday çıkardı. Netflix ise 105 adaylıkla takip etti. 74. Emmy Ödülleri'nin kazananları 13 Eylül'de Los Angeles'ta düzenlenecek törende belli olacak.

Stranger Things 4, Netflix’de en çok izlenen ikinci dizi oldu 1 hf. önce eklendi

Emmy Ödülleri 2022 adayları

En İyi Drama Dizisi adayları:

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Tam Boyutta Gör



En İyi Mini Dizi adayları:

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

En İyi Komedi adayları:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

“Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Tam Boyutta Gör

Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh,Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment

Margaret Qualley, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout

Tam Boyutta Gör

Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live

Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları

Patricia Arquette, Severance

Julia Garner, Ozark

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria

Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

Matthew Macfadyen, Succession

John Turturro, Severance

Christopher Walken, Severance

Oh Yeong-su, Squid Game

Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adayları:

Connie Britton, The White Lotus

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Alexandra Daddario, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Natasha Rothwell, The White Lotus

Sydney Sweeney, The White Lotus

Mare Winningham, Dopesick

Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları:

Murray Bartlett, The White Lotus

Jake Lacy, The White Lotus

Will Poulter, Dopesick

Seth Rogen, Pam & Tommy

Peter Sarsgaard, Dopesick

Michael Stuhlbarg, Dopesick

Steve Zahn, The White Lotus

En İyi Talk Şov adayları

Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

Late Night With Seth Meyers

Late Show With Stephen Colbert

En İyi Realite Yarışma Programı

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Diğer kategorilerdeki adaylar için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.