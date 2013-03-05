Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"7.nesil iPhone ve 350 $'lık iPhone 5, Haziran 2013'de geliyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
34
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk 4 iPhone modelini yılın haziran ayında düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtıp temmuz-ağustos döneminde satışa sunan Apple, 7.nesil iPhone ile bu ürün yaşam döngüsüne geri dönecek gibi görünüyor.

Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların tutarlılığı açısında başarılı bir karnesi bulunan KGT Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo, son yayınladığı raporda, Apple'ın WWDC 2013'de iOS 7 ile birlikte 7.nesil iPhone ve daha uygun fiyatlı iPhone 5'i tanıtacağını ifade etti. Kuo, haziran ayında tanıtılacak yeni iPhone'un dünya genelindeki operatörler tarafından benimsenen FDD (Frequency-division duplexing) iletişim metoduyla çalışacağını belirtirken; dünyanın en büyük operatörü olan China Mobile'ın benimsediği TDD iletişim metoduyla çalışan yeni iPhone'un ise eylül ayında tanıtılacağını iddia etti.

Apple'ın 2013 yılında tanıtacağı tüm iPhone'ların LTE desteği sunacağını söyleyen Kuo, 7.nesil iPhone'un 28nm prosesiyle üretilen A7 işlemcisinden gücünü alacağını ve beyaz ve sarı flaşı bir araya getirerek daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlayacak olan akıllı flaş ile home tuşunun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu ile daha yüksek güvenlik sunacağını iddia ederken; düşük fiyatlı iPhone 5'in ise ana malzemesinin iPhone 3G ve 3Gs'deki gibi plastik + fiberglass ikilisi olacağını ve 6 farklı renk seçeneğiyle geleceğini belirtmekte.

Kısacası toplayacak olursak Kuo'nun iddia ettiği özellikler şöyle:

Tam Boyutta Gör
Görüldüğü gibi Kuo'nun iddialarına göre 7.nesil iPhone'un neredeyse iPhone 5'le birebir aynı olacak. Hatta birçok 7.nesil iPhone'u bekleyen kullanıcılar, fiyat farkından dolayı, daha uygun fiyatlı iPhone 5 modeline yönelebilirler ki bunun Apple'ın istemediği bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya bir soru işareti koymakta fayda var.
Ayrıca Kuo'nun yeni iPhone'ların iOS 7 ile birlikte tanıtılıp temmuz ayında satışa sunulacağıyla ilgili iddiası da şimdiye kadar Apple'ın uyguladığı iOS stratejisiyle çeliştiğini belirtelim. iOS 7'de büyük yenilik bekleyen bir müşteri kitlesi var ki Apple'ın bu beklentiyi bir kenara bırakıp, iOS 7'yi haziranda tanıtıp sadece 1 ayda geliştiricilerle test ettikten sonra temmuz ayında yayınlaması çok da olası gözükmüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: eğer haziran ayında yeni bir iPhone gelecekse, Apple'ın tıpkı önceki sürümlerin geliştirilmesinde izlediği yol gibi, iOS 7, mart ya da nisan ayında tanıtılacaktır. Kısacası Apple'ın iOS ile iPhone'u aynı etkinlikte tanıtıp, bir ay içerisinde kullanıcılara sunması çok mantıklı gözükmüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lecagot 6 yıl en beğenilen
sosyal statüsünü vurgulamak, ya da ait olmadığı bir sosyal statüye aitmiş gibi görünmek için 4 aylık maaşı ile iphone alan tiplere yazık olacak.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl masterlux
masterlux

Bu tablodaki verilerin doğru olduğunu düşünmüyorum.Eğer doğruysa Apple kendini tekrar eden bir yapıya bürünmüş yenilik sunamıyor demektir.Steve Jobs'tan sonra apple çok kan kaybedecek gibi.

hay bi bitmediniz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
masterluxBu tablodaki verilerin doğru olduğunu düşünmüyorum.Eğer doğruysa Apple kendini tekrar eden bir yapıya bürünmüş yenilik sunamıyo...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
enzomaresca
Steve jobs sonrasi apple beynini kaybetmis. Ne yaptiklarini bildiklerini sanmiyorum. Jobs sonrasi bi tane duzgun urunu yok apple in.

Aynen koskoca firma battı gitti, jobs olmadan bu seneyi çıkaramazlar, tüh ne olcak şimdi.
enzomarescaSteve jobs sonrasi apple beynini kaybetmis. Ne yaptiklarini bildiklerini sanmiyorum. Jobs sonrasi bi tane duzgun urunu yok apple in....
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cosica 6 yıl
ekran ve kamera özelliklerinde kesinlikle fark olur bence, yoksa ucuz satamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyyah666 6 yıl
PlayMakers
Yoneticisi ucuz iphone olmayacak diye bagiriyor ama burda inatla duyum haberleri ile haziran da ucuz iphone gelecek deniliyor. Bende ucuz bir iphone gelmeyecegine eminim. Ipad konusuna dikkat et diyenler elbet olacaktir zira cok kisi buyuk laflar etti o konuda
ama bu sefer ihtimal vermiyorum.

ucuz ıphone olmayacak diyen Steve Jobs idi oda ölünce ucuz ıphone söylentileri dillenmeye başladı ve bu yönde citti çalışmalar olduğu biliniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
2500 tl olur burada
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 6 yıl
alp0007
600 dolarlık ürün ülkemizde 2200 tl oluyor ise, 450 dolarlık ürün 1600 tl olur. Hayırlısı...

gelişmiş ülkede yaşamanın avantajlarıdır bunlar.. sahi bizim ülkemizin üretimi olan akıllı telefon kaç para..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
bu ne yaa.. kuruyemiş mi alıyoruz.. 350 liralık çam fıstığı, 150 liralıkta kabak çekirdeği... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
Apple fakir işi İphone üretimine hazırlanıyor. Ancak bizim ülkede yoksulu zengini öğrencisi işçisi statü farkı olmaksızın herkes iphone alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Uygun fiyatlı iPhone 5'in şuan satılanla arasında çokta büyük fark yok gibi kasa dışında.Açıkcası bu fiyatlardan bizim ülke şartlarında almak zor,hatta imkansız olacaktır diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 6 yıl
Iphone 5 ilk çıktığı zamanda bu adamlar mı bilmiyorum ama bir haberde yazın yeni iphone5 çıkacak denmişti. Pek inanmamıştım, herkes gülenleri aşağılamıştı. ''Hayal görmeye devam edin'' gibi yorumlarla taşmıştı konu. Ben de pek inanmak istememiştim. Hala pek inanmak istemiyorum gibi ama bu konudaki yorumlardan milletin apple'ın yaptığı çakallığı kabullendiği anlaşılıyor. İtiraz eden tek tük kişi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
Uygun fiyatlı diye lanse edilen iphone 5 çok uçuk. o kombinasyonlarla uygun fiyatlı iphone satılamaz. kaba taslak zaten iphone 5 benzeri bir telefonu nasıl düşük fiyatla satsın apple. 8mp kamera, a6 işlemci, 8mm incelik gibi detaylar fazla abartı gibi. muhtemel bu noktalarda daha düşük kombinasyonları getirip ancak 350 dolar bandında satışa sunabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 yıl
7. nesil ile ucuz aypon arasinda nerdeyse hic fark yok, ben ucuz aypona zaten inanmiyorum ama olsa bile bu sekilde olmaz, kimse sadece parmk okuyucu icin 2 kat para vermez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
enzomaresca
Steve jobs sonrasi apple beynini kaybetmis. Ne yaptiklarini bildiklerini sanmiyorum. Jobs sonrasi bi tane duzgun urunu yok apple in.

evet binlerce apple çalışanı bilmiyor sen biliyorsun.. zaten bu firmada da öyle gerizekalı insanlar çalışıyor ki sen gitsen kesin ceo filan olursun... senin yanında onlar bayağı bildiğin özürlü gibi kalırlar.. acaba çaycı filan olarak girme ihtimalin olabilir mi? bir de öyle düşün??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 6 yıl
TiM COOK Sonuna kadar yanındayım CCccCcCook-REYİZ))));;;)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların tutarlılığı açısında başarılı bir karnesi bulunan XXXXX'in analistlerinden XXXX, son yayınladığı raporda, apple ucuz iphone yapacak
Editörün klavyesi aynı tuşlara basmaktan kırıldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1297 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 4 ve
7 etiket daha iphone 5 nfc iphone 4s a7 iPhone 5S parmak izi sensörü Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim