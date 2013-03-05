"7.nesil iPhone ve 350 $'lık iPhone 5, Haziran 2013'de geliyor"

İlk 4 iPhone modelini yılın haziran ayında düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtıp temmuz-ağustos döneminde satışa sunan Apple, 7.nesil iPhone ile bu ürün yaşam döngüsüne geri dönecek gibi görünüyor.

Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların tutarlılığı açısında başarılı bir karnesi bulunan KGT Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo, son yayınladığı raporda, Apple'ın WWDC 2013'de iOS 7 ile birlikte 7.nesil iPhone ve daha uygun fiyatlı iPhone 5'i tanıtacağını ifade etti. Kuo, haziran ayında tanıtılacak yeni iPhone'un dünya genelindeki operatörler tarafından benimsenen FDD (Frequency-division duplexing) iletişim metoduyla çalışacağını belirtirken; dünyanın en büyük operatörü olan China Mobile'ın benimsediği TDD iletişim metoduyla çalışan yeni iPhone'un ise eylül ayında tanıtılacağını iddia etti.

Apple'ın 2013 yılında tanıtacağı tüm iPhone'ların LTE desteği sunacağını söyleyen Kuo, 7.nesil iPhone'un 28nm prosesiyle üretilen A7 işlemcisinden gücünü alacağını ve beyaz ve sarı flaşı bir araya getirerek daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlayacak olan akıllı flaş ile home tuşunun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu ile daha yüksek güvenlik sunacağını iddia ederken; düşük fiyatlı iPhone 5'in ise ana malzemesinin iPhone 3G ve 3Gs'deki gibi plastik + fiberglass ikilisi olacağını ve 6 farklı renk seçeneğiyle geleceğini belirtmekte.

Kısacası toplayacak olursak Kuo'nun iddia ettiği özellikler şöyle:

Görüldüğü gibi Kuo'nun iddialarına göre 7.nesil iPhone'un neredeyse iPhone 5'le birebir aynı olacak. Hatta birçok 7.nesil iPhone'u bekleyen kullanıcılar, fiyat farkından dolayı, daha uygun fiyatlı iPhone 5 modeline yönelebilirler ki bunun Apple'ın istemediği bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya bir soru işareti koymakta fayda var.

Ayrıca Kuo'nun yeni iPhone'ların iOS 7 ile birlikte tanıtılıp temmuz ayında satışa sunulacağıyla ilgili iddiası da şimdiye kadar Apple'ın uyguladığı iOS stratejisiyle çeliştiğini belirtelim. iOS 7'de büyük yenilik bekleyen bir müşteri kitlesi var ki Apple'ın bu beklentiyi bir kenara bırakıp, iOS 7'yi haziranda tanıtıp sadece 1 ayda geliştiricilerle test ettikten sonra temmuz ayında yayınlaması çok da olası gözükmüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: eğer haziran ayında yeni bir iPhone gelecekse, Apple'ın tıpkı önceki sürümlerin geliştirilmesinde izlediği yol gibi, iOS 7, mart ya da nisan ayında tanıtılacaktır. Kısacası Apple'ın iOS ile iPhone'u aynı etkinlikte tanıtıp, bir ay içerisinde kullanıcılara sunması çok mantıklı gözükmüyor.