"7.nesil iPhone ve 350 $'lık iPhone 5, Haziran 2013'de geliyor"

İlk 4 iPhone modelini yılın haziran ayında düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtıp temmuz-ağustos döneminde satışa sunan Apple, 7.nesil iPhone ile bu ürün yaşam döngüsüne geri dönecek gibi görünüyor.
Şimdiye kadar ortaya attığı iddiaların tutarlılığı açısında başarılı bir karnesi bulunan KGT Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo, son yayınladığı raporda, Apple'ın WWDC 2013'de iOS 7 ile birlikte 7.nesil iPhone ve daha uygun fiyatlı iPhone 5'i tanıtacağını ifade etti. Kuo, haziran ayında tanıtılacak yeni iPhone'un dünya genelindeki operatörler tarafından benimsenen FDD (Frequency-division duplexing) iletişim metoduyla çalışacağını belirtirken; dünyanın en büyük operatörü olan China Mobile'ın benimsediği TDD iletişim metoduyla çalışan yeni iPhone'un ise eylül ayında tanıtılacağını iddia etti.
Apple'ın 2013 yılında tanıtacağı tüm iPhone'ların LTE desteği sunacağını söyleyen Kuo, 7.nesil iPhone'un 28nm prosesiyle üretilen A7 işlemcisinden gücünü alacağını ve beyaz ve sarı flaşı bir araya getirerek daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlayacak olan akıllı flaş ile home tuşunun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu ile daha yüksek güvenlik sunacağını iddia ederken; düşük fiyatlı iPhone 5'in ise ana malzemesinin iPhone 3G ve 3Gs'deki gibi plastik + fiberglass ikilisi olacağını ve 6 farklı renk seçeneğiyle geleceğini belirtmekte.
Kısacası toplayacak olursak Kuo'nun iddia ettiği özellikler şöyle:
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hay bi bitmediniz
Aynen koskoca firma battı gitti, jobs olmadan bu seneyi çıkaramazlar, tüh ne olcak şimdi.