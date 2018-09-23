8 GB RAM'li LG V40 ThinQ+ geliyor

LG V40 ThinQ, 4 Ekim'de Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Lansman yaklaşırken akıllı telefon hakkında giderek daha fazla söylenti ve spekülasyon yayılıyor. Weibo aracılığı ile internete düşen en son sızıntı ise LM-V405N varyantının teknik özelliklerini açığa çıkardı.

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Android Guides isimli web sitesi tarafından yayınlanan yeni görüntü, söz konusu varyantın 3120 x 1440 piksel çözünürlükte 6.4 inç QHD+ ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca cihazın çentikli tasarım ile geleceği de belirtilmiş. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden alması beklenen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alacak.

LG V40 ThinQ+ geliyor

LG V40 ThinQ'nun 6 GB RAM taşıyan bir başka varyantı da olabilir. Daha önceki söylentiler, telefonun başlangıç modelinin 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içereceğini öne sürmüştü. Yeni sızıntı ise cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir başka versiyonunun olacağını ve bu varyantın V40 ThinQ+ olarak duyurulabileceğini gösteriyor.

LG'nin yeni amiral gemisinde çift ön kamera göreceğiz. Arka kısmında ise üçlü bir kamera sistemi yer alacak. Yani telefon toplam beş kamera ile gelecek. Hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın 3.300 mAh kapasiteli bir pil içermesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de sunacak. Sızan görüntü cihazın Android sürümü hakkında herhangi bir bilgi vermese de kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı söyleniyor.

https://www.androidguidesp.com/lg-v40-thinq-lm-405n-specs-sheet-leaked-to-arrive-with-8gb-ram/