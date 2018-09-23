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8 GB RAM'li LG V40 ThinQ+ geliyor

LG'nin yeni amiral gemisi önümüzdeki ay resmen tanıtılacak. Yayınlanan yeni bir görüntü akıllı telefonun 8 GB RAM ile güçlendirilmiş V40 ThinQ+ varyantının da yolda olduğunu gösteriyor.
7 ay
7,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG V40 ThinQ, 4 Ekim'de Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Lansman yaklaşırken akıllı telefon hakkında giderek daha fazla söylenti ve spekülasyon yayılıyor. Weibo aracılığı ile internete düşen en son sızıntı ise LM-V405N varyantının teknik özelliklerini açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Üç arka kameralı LG V40 ThinQ'nun lansman tarihi açıklandı"
Android Guides isimli web sitesi tarafından yayınlanan yeni görüntü, söz konusu varyantın 3120 x 1440 piksel çözünürlükte 6.4 inç QHD+ ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca cihazın çentikli tasarım ile geleceği de belirtilmiş. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden alması beklenen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alacak.
8 GB RAM'li LG V40 ThinQ+ geliyor

LG V40 ThinQ+ geliyor

LG V40 ThinQ'nun 6 GB RAM taşıyan bir başka varyantı da olabilir. Daha önceki söylentiler, telefonun başlangıç modelinin 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içereceğini öne sürmüştü. Yeni sızıntı ise cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir başka versiyonunun olacağını ve bu varyantın V40 ThinQ+ olarak duyurulabileceğini gösteriyor.
LG'nin yeni amiral gemisinde çift ön kamera göreceğiz. Arka kısmında ise üçlü bir kamera sistemi yer alacak. Yani telefon toplam beş kamera ile gelecek. Hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın 3.300 mAh kapasiteli bir pil içermesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de sunacak. Sızan görüntü cihazın Android sürümü hakkında herhangi bir bilgi vermese de kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı söyleniyor.

https://www.androidguidesp.com/lg-v40-thinq-lm-405n-specs-sheet-leaked-to-arrive-with-8gb-ram/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
2,5 yıldır lg g5 kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı yaşamadım, geniş açılı kamera ile muazzam fotoğraflar çekiyorum dar alanlarda. Şuanda telefon değiştireceğim fakat geniş açısı 135 dereceden aşağısı olmamalı. v40 bekliyorum ona bakacağım. Popüler marka telefonlara bu kadar yüksek rakamlar verilmemelidir, almayın bakın nasıl fiyatları düşecektir.
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memoli_fox 7 ay
Yine dolmuş kronikçiler. G6 g7 ve v30+da kroniğin k'si bile yok. Bence artık zihinler kronik algılama özürlü... Lg'ye çamur atmak moda olmuş. 20 yıl geçecek ve hala: lg kronik sorunlu ehe ehe. .. Ne insanlar var yaaaa
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Cengiz55 7 ay
Ne alaka 3 kamera 1 kamera koy megapixel olsun ,
çocuk kandırıyorlar.
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Kayrabey 7 ay
Valla kim ne derse desin. Şekil şemal gittim gördüm inceledim. g7 falan harika. Ammaaaa... Gel gelelim V10 ile yaşadığım tecrübe sonrası anca bu telefonu bana beleşe verirlerse alırım. 2.700e sattığı V10 önce ghost screen ile sorunlarına başladı. Bu sorunu önce getirin ekran değiştirelim dediler baktılar ki ardı arkası kesilmiyor. Dediler hoooop yavaş gelin bu bir sorun değil.Azıcık bırakın telefonu masaya kendine gelir. Ama çok tuhaf ki bu sorunu ufak bir yazılımla 99 kuruşa halleden lgdestek ekibi kadar olamadılar. Lg yazılımcıları mı beceriksiz? Hayır muşteriyi takan yok Lg'de. Bu sorunu koy kenara... Arkadaşımdaki V10 bir gün bootloop oldu gitti. Bütün bilgiler resimler uçtu gitti. Garanti vardı gitti değişim oldu cihaz eyvallah. Bu kronik 2.sorun arkasında durdu ama garanti varsa. Benim V10 garanti bittikten 1 ay sonra bootloop oldu ve 1.100 lira anakart ücreti istediler. Dünya üzerinde kabul görmüş kendilerininde kabul ettiği bu kronik bootloop sorununu parayla yapmaya kalktılar. Bozulmadan getirseydim yapsaydınız dedim. Bozulmayan ürüne servis yok dediler. Şimdi ben gibi belki yüzbinler var. Lg bu saatten sonra ben gibilerin cebine asla giremez. Anca beleş verirse...
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cumhurfatih 7 ay
mate 20yi bekleyın..bu vakıtten sonra 10nm tel alınmaz...kirin 980li 7nm mate 20 geliyor...
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ThePscho 7 ay
Yeni telefon haberleri hiç ilgimi çekmiyor artık. Çünkü alım gücümüz aşırı derecede düştü.
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ataince 7 ay
O bataryayla zor ya.
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ICE_BLUEE 7 ay
ben lg g3 g5 kullanmış birisi olarak, lg nin tadını hiç birşey vermez, tekrar lg döneceğim bakalım kısmet hangi modeline olacak. xiaomi fiyat tadında yazmış arkadaş, mi8 yurt içi 4 binlerde v30 3 binlerde. 👍
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DaggeredByRuhtan 7 ay
kardeşim g3 g4 g5 te falan sıkıntılar çıkardıysa o markayı komple çöpe atmayı gerektirmez g7 olsun g6 olsun v30 olsun çok iyi cihazlar bu cihazlarda bir sıkıntı yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kayrabey 7 ay DaggeredByRuhtan
sahibinden'de satılan v30 gördüm. ghost screen var diyor satıcı. kısacası sorunlar hala devam etmekte....
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dijitall 7 ay
Bilgi ile değil algı ile yönetilip yaşadığımız ne kadar da belli. 2018 yılındayız. Markalar gün geçtikçe gelişir gelişir. Ama bizim kafalar yerinde sayar. Maalesef...
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha sızıntı lg v40 thinq+ 8 gn ram Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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