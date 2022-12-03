Bu hafta ŞOK marketlerde iPhone 13 var

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 14 serisini yaygınlaştırmaya başladığı şu dönemde iPhone 13 serisi de halen çok satanlar arasında. ŞOK marketler bu hafta raflarında iPhone 13 256GB modelini satışa sunuyor.

3 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

3 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB seçeneği dikkat çekiyor. 6.1 inçlik Full HD+ OLED ekranı olan iPhone 13 modeli Apple A15 Bionic yonga setinden gücünü alıyor.

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4GB LPDDR5 RAM ve 256GB kapasitesi olan telefon 12MP+12MP çift arka kamera ve 12MP ön kamera ile geliyor. 3240mAh batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. ŞOK marketler fiyatı 28299TL olarak belirlemiş ancak piyasada daha düşük seviyede fiyatlar bulmak mümkün.

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3 Aralık ŞOK aktüel katalog ürünleri neler?