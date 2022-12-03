Bu hafta ŞOK marketlerde iPhone 13 var

3 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
3 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB seçeneği dikkat çekiyor. 6.1 inçlik Full HD+ OLED ekranı olan iPhone 13 modeli Apple A15 Bionic yonga setinden gücünü alıyor.
4GB LPDDR5 RAM ve 256GB kapasitesi olan telefon 12MP+12MP çift arka kamera ve 12MP ön kamera ile geliyor. 3240mAh batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. ŞOK marketler fiyatı 28299TL olarak belirlemiş ancak piyasada daha düşük seviyede fiyatlar bulmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam