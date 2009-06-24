800 MHz işlemcili Samsung Jet, 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı

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Cep telefonu pazarının öncü isimlerinden Samsung'un, düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttığı S8000 Jet modeli dünya çapında 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı.
''Smarter than a smartphone'' sloganını taşıyan Jet, quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik AMOLED ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, 800 MHz saat hızında Qualcomm MSM6246 işlemci, WI-FI / aGPS / Bluetooth bağlantıları ve 1100 mAh'lık bataryasıyla rakipleri arasında kendisini gösteriyor.
Telefonun kısa süre içinde dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
http://www.telecomskorea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7411&Itemid=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GPS yok sanırım. Sadece A-GPS var galiba. A-GPS, GSM şebekesini kullandığı için dolaylı olarak ücretli oluyor. GPS' i çok sık kullanacak olanlar için uygun olmayabilir ücret açısından.
timiral
24.06.2009 Saat: 14:11
İlk bilgisayarımdan daha hızlı . Cyrix 600 mHz
60 olmasın o
tebrikler telefon çıkmadan daha kafadan harcadın aleti [>:]