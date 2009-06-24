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800 MHz işlemcili Samsung Jet, 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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36
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knight
Haber Editörü
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800 MHz işlemcili Samsung Jet, 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı
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Cep telefonu pazarının öncü isimlerinden Samsung'un, düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttığı S8000 Jet modeli dünya çapında 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı.

''Smarter than a smartphone'' sloganını taşıyan Jet, quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik AMOLED ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, 800 MHz saat hızında Qualcomm MSM6246 işlemci, WI-FI / aGPS / Bluetooth bağlantıları ve 1100 mAh'lık bataryasıyla rakipleri arasında kendisini gösteriyor.

Telefonun kısa süre içinde dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


http://www.telecomskorea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7411&Itemid=2 Yorum Yaz
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Burak.Ö 10 yıl
Çok güzel gözüküyor.Teknoloji hızına yetişemiyoruz :D
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sendemail 10 yıl
n73 daha iyi bu telden hstta 6600 hatta sek750 i,bu ne ye ,ne adamakıllı os var ,ne duzgun gps ee delı delı oksamak ıcın alınmaz kı bu telefon dokunmatıkmıs ,sank dıger tuslu telefonları yogayla calıstırıouz....
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killnOd 10 yıl
islemci hizi iyi guzelde hala telde kac mb ram kullanildigini ogrenemedik.Simdilik sanirim en yuksek ram 3gs de var 256ram JET in rami hakkinda bilgi varmi acaba islemci 800mhz olduguna gore en az 256ram vardir diye dusunuyorum ama belki daha yuksedir.
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OverClocK1ng 10 yıl
Arkadaşlar haticeye değil neticeye bakın. Adamlar 2 milyon önsipariş almış. Bir de çıksın 2 milyon daha satar. Amacına ulaştı işte.
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akay635 10 yıl
Samsung iyi telefonlar çıkarmaya başladı.

GPS yok sanırım. Sadece A-GPS var galiba. A-GPS, GSM şebekesini kullandığı için dolaylı olarak ücretli oluyor. GPS' i çok sık kullanacak olanlar için uygun olmayabilir ücret açısından.
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goro1982 10 yıl
hızına yetişmek sorun değil fiyatına yetişmek imkansız olur
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KayhanKaan 10 yıl
fiyatı belli oldumu ?
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goro1982 10 yıl
hızına yetişmek sorun değil fiyatına yetişmek imkansız olur
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goro1982 10 yıl
hızına yetişmek sorun değil fiyatına yetişmek imkansız olur
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Batuist 10 yıl
bu samsungun nokiayı geçmesi gerekiyor bence ama neden hala nokianın pazar lideri olduğunu anlamak zor...
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KayhanKaan 10 yıl
Samsung bu cihaz için iyi reklam yaparsa 2009 yılında en çok satan ilk üç telefondan biri olur.Cihaz şimdilik multimedya canavarı gibi duruyor inş.bizim bilmediğimiz olumsuz özellikleri çıkmazda hevesimiz kursağımızda kalmaz.
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KANUNI61 10 yıl

timiral
24.06.2009 Saat: 14:11
İlk bilgisayarımdan daha hızlı . Cyrix 600 mHz
60 olmasın o
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El_domingo 10 yıl
işletim sistemi adam akıllı olursa iş gorur yoksa boşverin gitsin....:D
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VYC Majoris 10 yıl
İşletim sistemi çok iyi ve kullanışlı ama asıl önemli olan uygulama bakımından ne derece zengin olacağı.
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axi35 10 yıl
Orjinalden alıntı: El_domingo

işletim sistemi adam akıllı olursa iş gorur yoksa boşverin gitsin....:D

tebrikler telefon çıkmadan daha kafadan harcadın aleti [>:]
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Escapetolife 10 yıl
Tam Jet Fadila gore :)
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