800 MHz işlemcili Samsung Jet, 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı

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Cep telefonu pazarının öncü isimlerinden Samsung'un, düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttığı S8000 Jet modeli dünya çapında 2 milyonun üzerinde ön sipariş aldı.

''Smarter than a smartphone'' sloganını taşıyan Jet, quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik AMOLED ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, 800 MHz saat hızında Qualcomm MSM6246 işlemci, WI-FI / aGPS / Bluetooth bağlantıları ve 1100 mAh'lık bataryasıyla rakipleri arasında kendisini gösteriyor.

Telefonun kısa süre içinde dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.telecomskorea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7411&Itemid=2