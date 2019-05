88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Tüm dünyada milyonlarca kişinin merakla takip ettiği 88.Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoniyle sahiplerini buldu. Ünlü komedyen Chris Rock'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ilk ödüller favorilere giderken, gecenin sonunda önemli sürprizler yaşandı. Bu sürprizlerin belki de en büyüğü, En İyi Film Oscarı'nı Spotlight'ın kazanması oldu. Spotlight, en iyi film ödülü için favori gösterilen üç film arasında yer alıyor olsa da, The Revenant veya The Big Short'un ödüle çok daha yakın olduğu düşünülüyordu.

88.Oscar Ödülleri, sinema dünyası için uzun süredir beklenen bir kavuşmaya da sahne oldu. Bugüne kadar beş kez aday gösterildiği halde bir türlü Oscar ödülünü kazanamayan yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, The Revenant filmi ile sonunda şeytanın bacağını kırdı.

Diğer oyuncu kategorilerinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülleri beklendiği gibi Brie Larson ve Alicia Vikander'a giderken, en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi önemli bir sürprize sahne oldu. Creed filmindeki performansı ile övgü toplayan ve başta Altın Küre olmak üzere birçok ödülü kazanan Sylvester Stallone, Oscar'dan eli boş döndü. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde kazanan Bridge of Spies filmindeki Rus casusu canlandıran Mark Rylance oldu.

88.Oscar Ödülleri'nde büyük ödülü kazanan film Spotlight olsa da, film geceyi sadece iki ödülle tamamladı. Kurgu, ses miksajı ve makyaj gibi teknik alanlarında rakip tanımayan Mad Max: Fury Road, 6 dalda Oscar kazanarak bu yılın en çok Oscar kazanan filmi oldu. Mad Max: Fury Road'u, 3 dalda Oscar'a layık görülen The Revenant izledi. Bu arada, The Revenant ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan Alejandro Gonzalez Inarritu, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülünü iki yıl üst üste kazanan üçüncü isim oldu. Inarritu, geçtiğimiz yıl da Birdman filmi ile bu ödülü kazanmıştı.

Dün geceki Oscar seremonisinde, dağıtılan ödüller kadar, son haftalarda çok konuşulan OscarsSoWhite tartışması da gündemdeydi. Oscar Ödülleri'nde bu yıl hiç bir siyahi oyuncu veya sinemacının aday gösterilmemiş olması, Hollywood'da büyük yankı uyandırmış ve birçok siyahi sinemacının seremoniyi boykot etmesine neden olmuştu. Chris Rock gece boyu esprilerinde bu tartışmaya yer verirken, Akademi başkanı da konuşmasında bu konuya değindi.

Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sunumuyla sahneye gelen Lady Gaga'nın sahne performansı da, seremonide duygu dolu anlar yaşatarak gecenin en dikkat çekici anları arasına girmeyi başardı.

88.Oscar Ödülleri'nde kazananların tam listesi şu şekilde:

En İyi Film

Spotlight

The Big Short

The Revenant

The Martian

Brooklyn

Mad Max: Fury Road

Bridge of Spies

Room



En İyi Yönetmen

Alejandro G. Iñárritu - The Revenant

Adam McKay - The Big Short

Tom McCarthy - Spotlight

George Miller - Mad Max: Fury Road

Lenny Abrahamson - Room



En İyi Kadın Oyuncu

Brie Larson - Room

Saoirse Ronan - Brooklyn

Cate Blanchett - Carol

Charlotte Rampling - 45 Years

Jennifer Lawrence - Joy



En İyi Erkek Oyuncu

Leonardo DiCaprio - The Revenant

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - The Danish Girl

Bryan Cranston - Trumbo

Matt Damon - The Martian



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alicia Vikander - The Danish Girl

Kate Winslet - Steve Jobs

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Rooney Mara - Carol

Rachel McAdams - Spotlight



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mark Rylance - Bridge of Spies

Sylvester Stallone - Creed

Christian Bale - The Big Short

Mark Ruffalo - Spotlight

Tom Hardy - The Revenant



En İyi Uyarlama Senaryo

The Big Short - Adam McKay, Charles Randolph

Room - Emma Donaghue

Carol - Phyllis Nagy

The Martian - Drew Goddard

Brooklyn - Nick Hornby



En İyi Orijinal Senaryo

Spotlight - Tom McCarthy, Josh Singer

Inside Out - Josh Cooley, Pete Docter, Meg LeFavue

Straight Outta Compton - Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus

Ex Machina - Alex Garland

Bridge of Spies - Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen



En İyi Görüntü Yönetimi

The Revenant - Emmanuel Lubezki

Sicario - Roger Deakins

Carol - Edward Lachman

Mad Max: Fury Road - John Seale

The Hateful Eight - Robert Richardson



En İyi Müzik

The Hateful Eight - Ennio Morricone

Star Wars: The Force Awakens - John Williams

Bridge of Spies - Thomas Newman

Carol - Carter Burwell

Sicario - Johann Johannsson



En İyi Görsel Efekt

Ex Machina

Star Wars: The Force Awakens

The Martian

Mad Max: Fury Road

The Revenant



En İyi Kurgu

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Spotlight

The Big Short

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Makyaj

The Revenant

The 100-Year-Old-Man Who Climbed Out a Window and Disappeared

Mad Max: Fury Road



En İyi Yapım Tasarımı

Mad Max: Fury Road

Bridge of Spies

The Martian

The Revenant

The Danish Girl



En İyi Kostüm Tasarımı

Carol

Cinderella

The Danish Girl

Mad Max: Fury Road

The Revenant



En İyi Orijinal Şarkı

Earned It - Fifty Shades of Grey

Manta Ray - Racing Extinction

Til It Happens to You - The Hunting Ground

Writing’s on the Wall - Spectre

Simple Song #3 - Youth



En İyi Ses Kurgusu

Sicario

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Ses Miksajı

Bridge of Spies

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Star Wars: The Force Awakens



En İyi Animasyon Film

Inside Out

Anomalisa

Boy and the World

Shaun the Sheep Movie

When Marnie Was There



Yabancı Dilde En İyi Film

Mustang - Fransa

Son of Saul - Macaristan

Theeb - Ürdün

A War - Danimarka

Embrace of the Serpent - Kolombiya



En İyi Belgesel

Amy

The Look of Silence

Cartel Land

What Happened Miss Simone?

Winter’s on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom



En İyi Kısa Belgesel

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

A Girl in the River: The Price of Forgiveness

Last Day of Freedom

Body Team 12

Chau



En İyi Kısa Film

Ave Maria

Day One

Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)

Shok

Stutterer



En İyi Kısa Film (Animasyon)

Bear Story (Historia de un Oso)

Prologue

Sanjay’s Super Team

We Can’t Live Without Cosmos

World of Tomorrow