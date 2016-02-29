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88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

88.Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. En İyi Film Oscarı'nı kazanan Spotlight olurken, Mad Max: Fury Road bu yılın en çok Oscar kazanan filmi oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
3
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm dünyada milyonlarca kişinin merakla takip ettiği 88.Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoniyle sahiplerini buldu. Ünlü komedyen Chris Rock'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ilk ödüller favorilere giderken, gecenin sonunda önemli sürprizler yaşandı. Bu sürprizlerin belki de en büyüğü, En İyi Film Oscarı'nı Spotlight'ın kazanması oldu. Spotlight, en iyi film ödülü için favori gösterilen üç film arasında yer alıyor olsa da, The Revenant veya The Big Short'un ödüle çok daha yakın olduğu düşünülüyordu.
88.Oscar Ödülleri, sinema dünyası için uzun süredir beklenen bir kavuşmaya da sahne oldu. Bugüne kadar beş kez aday gösterildiği halde bir türlü Oscar ödülünü kazanamayan yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, The Revenant filmi ile sonunda şeytanın bacağını kırdı.
Diğer oyuncu kategorilerinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülleri beklendiği gibi Brie Larson ve Alicia Vikander'a giderken, en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisi önemli bir sürprize sahne oldu. Creed filmindeki performansı ile övgü toplayan ve başta Altın Küre olmak üzere birçok ödülü kazanan Sylvester Stallone, Oscar'dan eli boş döndü. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde kazanan Bridge of Spies filmindeki Rus casusu canlandıran Mark Rylance oldu.
88.Oscar Ödülleri'nde büyük ödülü kazanan film Spotlight olsa da, film geceyi sadece iki ödülle tamamladı. Kurgu, ses miksajı ve makyaj gibi teknik alanlarında rakip tanımayan Mad Max: Fury Road, 6 dalda Oscar kazanarak bu yılın en çok Oscar kazanan filmi oldu. Mad Max: Fury Road'u, 3 dalda Oscar'a layık görülen The Revenant izledi. Bu arada, The Revenant ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan Alejandro Gonzalez Inarritu, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülünü iki yıl üst üste kazanan üçüncü isim oldu. Inarritu, geçtiğimiz yıl da Birdman filmi ile bu ödülü kazanmıştı.
Dün geceki Oscar seremonisinde, dağıtılan ödüller kadar, son haftalarda çok konuşulan OscarsSoWhite tartışması da gündemdeydi. Oscar Ödülleri'nde bu yıl hiç bir siyahi oyuncu veya sinemacının aday gösterilmemiş olması, Hollywood'da büyük yankı uyandırmış ve birçok siyahi sinemacının seremoniyi boykot etmesine neden olmuştu. Chris Rock gece boyu esprilerinde bu tartışmaya yer verirken, Akademi başkanı da konuşmasında bu konuya değindi.
Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sunumuyla sahneye gelen Lady Gaga'nın sahne performansı da, seremonide duygu dolu anlar yaşatarak gecenin en dikkat çekici anları arasına girmeyi başardı.
88.Oscar Ödülleri'nde kazananların tam listesi şu şekilde:
En İyi Film
Spotlight
The Big Short
The Revenant
The Martian
Brooklyn
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
Room

En İyi Yönetmen
Alejandro G. Iñárritu - The Revenant
Adam McKay - The Big Short
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max: Fury Road
Lenny Abrahamson - Room 

En İyi Kadın Oyuncu
Brie Larson - Room
Saoirse Ronan - Brooklyn
Cate Blanchett - Carol
Charlotte Rampling - 45 Years
Jennifer Lawrence - Joy

En İyi Erkek Oyuncu
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Bryan Cranston - Trumbo
Matt Damon - The Martian

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Alicia Vikander - The Danish Girl
Kate Winslet - Steve Jobs
Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Rooney Mara - Carol
Rachel McAdams - Spotlight

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mark Rylance - Bridge of Spies
Sylvester Stallone - Creed
Christian Bale - The Big Short
Mark Ruffalo - Spotlight
Tom Hardy - The Revenant

En İyi Uyarlama Senaryo
The Big Short - Adam McKay, Charles Randolph
Room - Emma Donaghue
Carol - Phyllis Nagy
The Martian - Drew Goddard
Brooklyn - Nick Hornby

En İyi Orijinal Senaryo
Spotlight - Tom McCarthy, Josh Singer
Inside Out - Josh Cooley, Pete Docter, Meg LeFavue
Straight Outta Compton - Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus
Ex Machina - Alex Garland
Bridge of Spies - Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen

En İyi Görüntü Yönetimi
The Revenant - Emmanuel Lubezki
Sicario - Roger Deakins
Carol - Edward Lachman
Mad Max: Fury Road - John Seale
The Hateful Eight - Robert Richardson

En İyi Müzik
The Hateful Eight - Ennio Morricone
Star Wars: The Force Awakens - John Williams
Bridge of Spies - Thomas Newman
Carol - Carter Burwell
Sicario - Johann Johannsson

En İyi Görsel Efekt
Ex Machina
Star Wars: The Force Awakens
The Martian
Mad Max: Fury Road
The Revenant

En İyi Kurgu
Mad Max: Fury Road
The Revenant
Spotlight
The Big Short
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Makyaj
The Revenant
The 100-Year-Old-Man Who Climbed Out a Window and Disappeared
Mad Max: Fury Road

En İyi Yapım Tasarımı
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
The Martian
The Revenant
The Danish Girl

En İyi Kostüm Tasarımı
Carol
Cinderella
The Danish Girl
Mad Max: Fury Road
The Revenant

En İyi Orijinal Şarkı
Earned It - Fifty Shades of Grey
Manta Ray - Racing Extinction
Til It Happens to You - The Hunting Ground
Writing’s on the Wall - Spectre
Simple Song #3 - Youth

En İyi Ses Kurgusu
Sicario
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Ses Miksajı
Bridge of Spies
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Animasyon Film
Inside Out
Anomalisa
Boy and the World
Shaun the Sheep Movie
When Marnie Was There

Yabancı Dilde En İyi Film
Mustang - Fransa
Son of Saul - Macaristan
Theeb - Ürdün
A War - Danimarka
Embrace of the Serpent - Kolombiya

En İyi Belgesel
Amy
The Look of Silence
Cartel Land
What Happened Miss Simone?
Winter’s on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

En İyi Kısa Belgesel
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Last Day of Freedom
Body Team 12
Chau

En İyi Kısa Film
Ave Maria
Day One
Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)
Shok
Stutterer

En İyi Kısa Film (Animasyon)
Bear Story (Historia de un Oso)
Prologue
Sanjay’s Super Team
We Can’t Live Without Cosmos
World of Tomorrow 

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Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen myhotyro
Tiklamak senin elinde miydi yoksa zorla mi soktular konuya?

Haber icin tesekkurler
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myhotyro 3 yıl
Sitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?
1 Yanıt Yanıtla +5
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Tom Waits 3 yıl
Devlet meselesi olmuştu. Adam oscarı alınca tüm salon ayakta alkışladı
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Pi 3 yıl
Koymayin siteye su tip haberleri itici oluyor. Sinemayi merak eden adam buraya degil sinema sitesine girer bakar. Gerek yok boyle şeylere
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0MG90 3 yıl
Mad Max'in almasını çok istiyordum çok mutlu oldum :)
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Melladin 3 yıl
Mad max
Leo'da sonunda kaptı kupasını hadi tebrikler
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myhotyro 3 yıl
Mesudum
Bender B. RodriquezTiklamak senin elinde miydi yoksa zorla mi soktular konuya? Haber icin tesekkurler
Bu kadar basit bir soruyu şikayetçilere illa bizim mi sormamız lazım?Bu site babamın malı değil. İster film koyarlar, ister CPU.Allalla ya!

İsteyen istediğini istediği yere koyar diyorsun, hmm güzelmiş. bende çizgi film istiyorum, şirinler miki fare, tom ve jery videosu da yayınlasınlar benim için. Sizler içinde seda sayanın selülitlerini, bülent ersoyu vs yayınlasınlar.
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Master_Evil 3 yıl
madem oscar almış izleyeyim spotlight'ı
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Elmeti 3 yıl
Mesudum
Bender B. RodriquezTiklamak senin elinde miydi yoksa zorla mi soktular konuya? Haber icin tesekkurler
Bu kadar basit bir soruyu şikayetçilere illa bizim mi sormamız lazım?Bu site babamın malı değil. İster film koyarlar, ister CPU.Allalla ya!

Peki bu özgürlük onlara aynı haberi tekrardan farklı bir başlıkla yayımlama özgürlüğü de veriyor mu? donanimhaber.com/...
Lütfen yeni linkte video var deme. Video şu an yorum yaptığımız habere eklenebilirdi.
Şu an bu sitenin haber kalitesinin düşük olduğu aşikar. Bununla birlikte site yönetiminin adam gibi bir yol haritası olduğunu da zannetmiyorum.
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Rodion Raskolnikov 3 yıl
-En iyi film dalında, diğerlerinden çok daha fazla ön plana çıkan bir film yoktu. Spotlight,The Big Short ve The Revenant
biraz daha kuvvetli adaylardı ki Spotlight'ın alması kimseyi pek şaşırtmamıştır herhalde.

- Alejandro Gonzalez Inarritu üst üste en iyi yönetmen ödülünü alarak büyük bir iş başardı.Ama niyeyse Tom McCarthy
ve George Miller'ın hakkının yendiğine dair içimde bir his var:)

- Leo nihayet şeytanın bacağını kırdı. Şimdiye kadar ya hakkı yendi ya da karşısına çok güçlü performanslar gösteren
oyuncular çıktı ve bu zamana kadar beklemek zorunda kaldı.Artık onunda bir oscar'ı var:)

- En iyi kadın oyuncu dalında, Room filmideki performansı ile Brie Larson ödülü sonuna kadar hak etti.Filmde yine çok iyiydi.

- En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü, The Hateful Eight filmindeki rolüyle Jennifer Jason Leigh alsaydı daha çok sevinirdim.

- Ancak benim en sevindiğim ödül, The Bridge of Spies filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan
Mark Rylance oldu. Bana göre kesinlikle yılın en iyi performansı. Eğer en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday olsaydı, Leo'nun
işi yine çok zor olurdu:)

-Son of Saul, Ex Machina gibi filmlerin ve Ennio Morricone gibi bir ustanın es geçilmemesi iyi olmuş.

Bu yılki ödülleri baya dengeli buldum...
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Mesudum 3 yıl
Bender B. Rodriquez
Tiklamak senin elinde miydi yoksa zorla mi soktular konuya? Haber icin tesekkurler

Bu kadar basit bir soruyu şikayetçilere illa bizim mi sormamız lazım?
Bu site babamın malı değil. İster film koyarlar, ister CPU.
Allalla ya!
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teramit 3 yıl
myhotyro
Sitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?

astronomi haberi ,otomobil haberleri ,film haberleri
neyi tutturursa veriyor artık DH nasılsa çok ziyaretçim var diyerek,
artık nasıl bir kitle varsa astronomi haberlerini burdan takip ediyor başka site yok sanki.
zilyon tane otomobil sitesi varken burdan bakıyor onlara, e filmlere de burdan baksın
adam DH yi çok amaçlı salon yapmış.
Mynet e rakip geliyor sanırım...
Bari sağa sola kategori linki koysada istemeyen görmese, sadece donanım ve yazılım haberi takip etmeyen kitleye yazık olmasa...
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Fenomenon 3 yıl
Adam aldı sonunda. Filme gittim, performansı harikaydı ama filmde aşırıya kaçan çok fazla sahne var.
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myhotyro 3 yıl
Bender B. Rodriquez
Tiklamak senin elinde miydi yoksa zorla mi soktular konuya? Haber icin tesekkurler

Oldu gülüm, senin aşk maceralarınıda yazalım bu sitede, isteyen tıklar isteyen tıklamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bender B. Rodriquez 3 yıl myhotyro
Onun icinde bi bolum var gulum merak etme
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crazy585858 3 yıl
sonunda aldı leo :)
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