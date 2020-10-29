89 TL değerinde iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 89 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu hafta yine Cadılar Bayramı dolayısıyla bu temaya uygun iki oyun verilmiş.

Bu haftanın her iki oyunu da oldukça dikkat çekici olmuş diyebiliriz. Layers of Fear serisinin yaratıcıları tarafından hazırlanan Blair Witch, birinci şahış psikolojik korku oyunu olarak dikkat çekiyor. Henüz geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun, güçlü atmosferi ve ilginç hikayesiyle türün hayranlarına etkileyici bir deneyim vadediyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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2009 yılında yayınlana orijinal Ghostbusters oyununun yenilenmiş versiyonu olan Ghostbusters: The Video Game Remastered da henüz geçtiğimiz yıl yayınlanan oldukça yeni bir oyun. Ghostbusters oyununda film serisinin ünlü oyuncularının sesleri ve tasvirleri yer alıyor. Macera ve nostalji dolu bir deneyim vadeden oyunun fragmanı aşağıda.

Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 5 Kasım 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Wargame: Red Dragon.

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