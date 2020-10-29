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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    89 TL değerinde iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta yine iyi bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Toplam değerleri 89 TL olan Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunları tamamıyla ücretsiz oldu.
    3 sa.
    2,4b
    85
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    3

    89 TL değerinde iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 89 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu hafta yine Cadılar Bayramı dolayısıyla bu temaya uygun iki oyun verilmiş.

    Bu haftanın her iki oyunu da oldukça dikkat çekici olmuş diyebiliriz. Layers of Fear serisinin yaratıcıları tarafından hazırlanan Blair Witch, birinci şahış psikolojik korku oyunu olarak dikkat çekiyor. Henüz geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun, güçlü atmosferi ve ilginç hikayesiyle türün hayranlarına etkileyici bir deneyim vadediyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    2009 yılında yayınlana orijinal Ghostbusters oyununun yenilenmiş versiyonu olan Ghostbusters: The Video Game Remastered da henüz geçtiğimiz yıl yayınlanan oldukça yeni bir oyun. Ghostbusters oyununda film serisinin ünlü oyuncularının sesleri ve tasvirleri yer alıyor. Macera ve nostalji dolu bir deneyim vadeden oyunun fragmanı aşağıda.

    Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 5 Kasım 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Wargame: Red Dragon.



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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DavutHaxor (Davut Haxor) 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Epic games adamın dibidir. Kaç bin tl değerinde oyun aldım onlardan bedavaya
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutHaxor (Davut Haxor) 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Epic games adamın dibidir. Kaç bin tl değerinde oyun aldım onlardan bedavaya
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eerdaalll0001. (burak erdal) 2 sa.
    Blair konusu güzel bir oyun indirin. Control da indirimde o da alınabilir
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 sa.
    Hesaptaki Oyun Sayısını Hesabedemiyorum Artık :) İsteyene Satabilirim
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 sa.
    epic de iyi alıştı her hafta oyun vermeye
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Epic storedaki arkadaşları sony e işe alıyorum.Pazartesi işbaşı yapsınlar.
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