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    89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz

    Ubisoft'un geçtiğimiz gün başlattığı yeni kampanyasında bugün yeni bir hediye bulunuyor. Bugünün hediyesi yine bir oyun ve verilen oyun 89 TL değerindeki Trials Rising Standard Edition.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    9,8b
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    8
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz
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    Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, geçtiğimiz gün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında verilecek günün hediyesi de belli oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz"

    Ubisoft'un verdiği hediyelerin dördüncüsü de erişime açıldı. Bugün, Steam'deki değeri 89,00 TL olan Trials Rising Standard Edition hediye ediliyor.Oyun yalnızca PC kullanıcıları için ücretsiz. Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği sayfaya ulaşabilirsiniz. Oyunu hesabınıza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform. 

    Ubisoft'un son hediyesi de yarın verilecek. Ne olduğu ne yazık ki bilinmiyor. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    • Trials serisinin bu son bölümünde, müthiş bir aksiyon ile fizik kurallarına meydan okuyan motor yarışını deneyimle. Yepyeni özellikler, daha yoğun rekabet ve daha fazla pist ile Trials sana meydan okuyor.
    • Çin Seddi'nden New York'a ve Eyfel Kulesine, dünyanın dört yanındaki zorlu pistlerde sürüş deneyimini yaşa.
    • Yeni harika Tandem Motor ile, arkadaşınla bir araya gel ve iki kişi aynı Motoru kontrol etmeye çalış.
    • Yerel sokak arası yarışlarından dünyanın en büyük pist ve stadyumlarına tüm rakiplerini yen ve zirveye tırman.
    • 10.000’den fazla araç kullanan Track Central’da benzersiz seviyeler yarat ve paylaş. Sonsuz olasılıklar ve sonsuz eğlence seni bekliyor.


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    otemiz 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Fragmandan, Excite Bike oyununun moderni gibi gözüküyor
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    34sem 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler. Parayla almayı düşünüyordum :D
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    wilym@n (Vedat Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Trials çok eğlenceli ve güzel bir seridir.
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    otemiz 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Fragmandan, Excite Bike oyununun moderni gibi gözüküyor
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Shade of Death (Yiğit Can ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) otemiz
    hocam duygulandırdın
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eğlenceli oyundur, zamanında alternatif yolla oynamıştım.
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kayda değer indirimleri bizlere aktardığın için teşekkür ederiz.
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    X4eros 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari son gün adam akıllı birşey verin
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    Çılgın pilot 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar rainbow felan yapıyonuz bi de verdiğiniz oyunlara bak püü.
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