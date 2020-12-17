89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz

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Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, geçtiğimiz gün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında verilecek günün hediyesi de belli oldu.

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Ubisoft'un verdiği hediyelerin dördüncüsü de erişime açıldı. Bugün, Steam'deki değeri 89,00 TL olan Trials Rising Standard Edition hediye ediliyor.Oyun yalnızca PC kullanıcıları için ücretsiz. Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği sayfaya ulaşabilirsiniz. Oyunu hesabınıza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform.

Ubisoft'un son hediyesi de yarın verilecek. Ne olduğu ne yazık ki bilinmiyor. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Trials serisinin bu son bölümünde, müthiş bir aksiyon ile fizik kurallarına meydan okuyan motor yarışını deneyimle. Yepyeni özellikler, daha yoğun rekabet ve daha fazla pist ile Trials sana meydan okuyor.

Çin Seddi'nden New York'a ve Eyfel Kulesine, dünyanın dört yanındaki zorlu pistlerde sürüş deneyimini yaşa.

Yeni harika Tandem Motor ile, arkadaşınla bir araya gel ve iki kişi aynı Motoru kontrol etmeye çalış.

Yerel sokak arası yarışlarından dünyanın en büyük pist ve stadyumlarına tüm rakiplerini yen ve zirveye tırman.

10.000’den fazla araç kullanan Track Central’da benzersiz seviyeler yarat ve paylaş. Sonsuz olasılıklar ve sonsuz eğlence seni bekliyor.

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