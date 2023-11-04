Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon, gürültü engellemeli kulaklık ve akıllı saat var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda zincirlerinde farklı akıllı televizyon modelleri, tam kablosuz kulaklık, akıllı saat, şipşak dijital kamera, elektrikli bisiklet, çok fonksiyonlu yazıcı gibi elektronik ürünler yer alacak.

9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik akıllı televizyon yer alıyor. Ultra HD çözünürlük, 2x USB, 3X HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon 17499TL fiyat etiketi ile satılacak.

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Alternatif olarak Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD çözünürlük, Android TV işletim sistemi, 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 13999TL seviyesinden raflarda yerini alacak.

Diğer taraftan QCY markasına ait aktif gürültü engelleme yapabilen T13 tam kablosuz kulaklık 479TL iken 1.85 inçlik HD ekran ve kandaki oksijen takibi yapabilen GTC akıllı saat modeli 599TL olarak satılacak. Son olarak fotoğraf baskı alabilen Piranha şipşak çocuk dijital fotoğraf makinesi 999TL fiyat etiketine sahip.

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9 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var?