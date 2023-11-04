Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon, gürültü engellemeli kulaklık ve akıllı saat var

9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri
9 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik akıllı televizyon yer alıyor. Ultra HD çözünürlük, 2x USB, 3X HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon 17499TL fiyat etiketi ile satılacak.
Alternatif olarak Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD çözünürlük, Android TV işletim sistemi, 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 13999TL seviyesinden raflarda yerini alacak.
Diğer taraftan QCY markasına ait aktif gürültü engelleme yapabilen T13 tam kablosuz kulaklık 479TL iken 1.85 inçlik HD ekran ve kandaki oksijen takibi yapabilen GTC akıllı saat modeli 599TL olarak satılacak. Son olarak fotoğraf baskı alabilen Piranha şipşak çocuk dijital fotoğraf makinesi 999TL fiyat etiketine sahip.
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.