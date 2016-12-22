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9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi

Japonya, sadece 250 gün çalıştırabildiği ve 9 milyar dolara mal olan nükleer santralini yıkmaya hazırlanıyor. Üstelik yıkım için harcanacak para ise 3.2 milyar doları buluyor.
2 yıl
13,2b
1
36
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Enerjisinin çok büyük bir kısmını nükleer enerjiden karşılayan Japonya, bugünlerde son derece ilginç bir olay ile gündemde. Ülke, yıllar önce yapılan Monju Nükleer Santrali’nin yıkılma kararı ile ilginç bir olayla karşı karşıya. Önce işin hikayesine değinelim isterseniz.

Japonya’nın batısındaki Fukui şehrinde inşa edilen Monju reaktörü, nükleer atıkların yeniden yakılarak hem atığı ortadan kaldırmak hem de enerji üretmek adına yapılmış bir santral idi. Çıkış fikri son derece güzeldi ancak sistemin hayatta kalması sadece 250 gün sürdü. Yapımına 10 Mayıs 1986 yılında başlanan Monju, 1994 yılı Nisan ayında hizmete alındı. Aralık 1995’te yaktığından daha fazla plütonyum ürettiği için Japon Atom Enerjisi Ajansı tarafından kullanılması 15 yıl yasaklandı.

Ara dönemlerdeki küçük denemeler haricinde çalışmayan reaktör, 6 Mayıs 2010’da yeniden göreve alındı ancak sorunlar devam etti. Son olarak yaşanan sodyum sızıntısı kritik bir yangına neden olunca santral hemen kapatıldı. 22 yılda toplamda sadece 250 gün çalışabilen reaktör, kapasitesinin hiçbir zaman %100 gücüne ulaşamadı ve an itibariyle de yeniden çalıştırılmasına cesaret edilemiyor.


3.2 Milyar Dolar'a Yıkılacak 

Yetkililerin araştırmalarına göre santralin yeniden hizmete alınması, güvenlik düzenlemeleri gereğince en iyi ihtimalle 8 yılı bulacak. Dahası bu süreçte yapılacak çalışmalar 5 milyar dolar gibi bir maliyet getirecek. Sonunda bir karar alındı ve reaktörün yıkılması kararlaştırıldı. Özellikle Fukushima’da yaşanan sızıntı nedeni ile olaya son derece temkinli yaklaşan Japon hükümeti konuyu kamuoyu ile de paylaştı.

Reaktör üzerindeki araştırmalar devam ediyor ve sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı öğrenilmeye çalışılacak. Santralin kapatılması ve güvenli bir şekilde yıkılması için yaklaşık 3,2 milyar dolar harcanacak. Sökme çalışmalarının tamamen bitirilmesi ise 2047 yılını bulacak. Japon hükümeti, Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte çalışarak 2018 yılına kadar bir yol haritası çıkarıp, yakıt olarak plütonyum tüketen ve yerli olanaklarla geliştirilmiş bir reaktörün geliştirilmesine başlamayı planlıyor.


http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/12/22/editorials/review-failure-monju/#.WFvYM7aLSV5 Yorum Yaz
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General. 2 yıl en beğenilen
Adamlar en azından halkını bilgilendiriyor, bizimkiler ne moklar yiyip güme gidiyor, bide üstüne yolsuzlukları koyarsan çoook işimiz var.
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baymühendis 2 yıl
Bizde mühendisler, böyle bir takım küçük sızıntıların vehametini, iş bilmez politikacılara anlatamaz. Santral o haliyle kendini ve çevresini yok edene dek çalışır. Tıpkı yakın zamanda bizi vuracak ve yüzbinlerce insanımızı öldürecek olan İstanbul depremini eli cebinde beklediğimiz gibi.
Bizde mühendisler, böyle bir takım küçük sızıntıların vehametini, iş bilmez politikacılara anlatamaz. Santral o haliyle kendini ve çevresini yok edene dek çalı...
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DeidaraSanji 2 yıl
Japonya için o para bir şey değil.
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1 Avatar
9600_G_T 2 yıl
Usta vida kacmistir iyi baktiniz mi orayi
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feylosoft 2 yıl
Selam Bambammm
Kardeşim elimden geldiğimce dilim döndüğünce durumu analiz etmeye çalışayım.
Öncelikle benim için evreni anlamak için asıl olan anahtar; bilim ve bilimsel yöntemdir yani basitce test etmektir. Test edemediğimiz bir şeyin üstünde konuşmak perilerin varlığını tartışmaya benzer.
Bu yüzden Hügo şavezin savını ciddiye almam için bu savın bir bilimsel dergide makale şeklinde yayınlanıp test etmeye açık olması gerekirdi. Kanımca Hügo Şavezin argümanının senin argümanından farkı yok yani şu demiş, bu demiş?. Bunun hiç bir anlamı yok. Ki aynı savı Melih Gökçek de ortaya atmıştı. Tabi ki arkasında gerçek bir bilgi falan yok. Ama Hügo Şavezin hakkında bildiğim tek bir şey var. Popülist bir liderdi. Halka oynadı. Kazandı lakin Venezuella ekonomisini dünyanın en kötü ekonomisi haline çevirdi. İşte bu son dediğim kanıtlanabilir bir bilgidir. HAARP'ın ne olduğu zaten bellidir.
Ben amatörce jeoloji ve deprem bilimiyle ilgileniyorum (okuyorum). Rahatlıkla söyleyebilirim ki faylara o şekilde bir etki yapıp deprem tetikleyecek adamın elinden öperim zaten ona yapacak hiç bir şey kalmamıştır. Belki 500 belki 1000 sene sonra başarılabilir. Biz daha depremlerin ne zaman olacağını kesin olarak bilecek bir bilgiye bile erişmedik. ABD yıllardır Kaliforniya'da olacak büyük depreme hazırlık yapmaya çalışıyor... Ama ne zaman olacağına dair bir bilgisi yok..
Yazında en geniş kısmı ayırdığın dünyada zengin baronların olup bunların bazı etkilerde bulunup bulunmadığı konusu tamamen farklı bir şey. Bu konuda ben de bir çok yazı okudum. Bunların belki o denli tanrısal güçte olmasalar bile olabileceğini düşünüyorum ama emin değilim. Çünkü tamamen subjektif bir konu...
Buradan kastın illüminati hikayesi ise o konuyu hiç ciddiye almıyorum. Büyük ailelerin dünyayı belli şekillerde yönetmesi ayrı bir şey cizgi filmlerin içine sex yazısı yerleştirip şarkıcılarla saçma sapan şeyler yapmaya çalışan internet geyiği farklı birşey bu iki konuyu ayırıyorum. Orada yanlış anlaşılma olmasın.
Kapitalizm tartışmasına hiç giremem. Bunun için tarih bilmek, tarihi dönemlerdeki ekonomik düzenleri bilmek gerekir inan 3 - 5 üst akılın hadi şöyle bir şey yapalım biz çok kötüyüz herkesi yiyelim tarzı bir oluşum değil sadece bir süreç bu. Kapitalizm ayrı bişey emperyalizm ayrı bir şey.
İnsanın evrimi sırasında gelecekte bir gün geri bakıldığında kapitalizm'de basamaklardan herhangi biri olacak insan ondan daha iyi sistemler bularak elbet daha ileri gidecektir. Son 10.000 yıla baktığınızda bu süreçleri daha iyi göreceksiniz.
Uzaylı sohbeti de aynı şekilde hiç bir astronom, dünya dışı yaşam konusunda hevessiz değildir. Tam tersi en heveslileri belki onlardır. Tek sorun her gece gökyüzünü tarayan binlerce belki on binlerce astronom ve amatör gözlemcinin tek bir uzaylı görmemesidir.
O dedi, bu dedinin bilimsel hiç ama hiç bir anlamı yoktur. Dünya dışı yaşamın olması şu an bilimsel olarak muhtemeldir. Ama şu anki bilgilerimize göre herhangi bir ziyaret yaşanmadı. Biz de bakteriyel düzeyde bile olsa bir kanıt göremedik.
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gxhero 2 yıl
Hedef 2030 diyelim o zaman, hatta senaryo şöyle eyyy öteki parti hadi biz yaptık kandırıldık sen neden bizi uyarmadın, diğer parti biz bunu terlikle ile anlattık biz bunu petşişe ile anlattık biz bunu boşluğa anlatır gibi anlattık şimdi kandırılan siz oldunuz!
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shadowtr 2 yıl
Söküm işi 20 yıl sürecekmiş. Yıllık 16 M$ dokunmaz Japonya'ya. Zaten söktükleri malzemeleri de dönüştürüp yine kullanırlar.
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Kerim5100 2 yıl
Akkuyu fragmanı bu beyler :D
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DH Misafiri 2 yıl
Adamlara radyasyon bağımlılık yaptı almayınca olmuyor
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highgen 2 yıl
Tek amacı belirli kişilere nasıl laf atarım nasıl itibarsizlastirabilirim diye
Ülkemizde yapılacak olan nükleer santrallerin patlamasını sızıntısını yada başarısızlığını isteyecek kadar vatansız Çapsız omurgasız kansız soysuz dinsiz imansız kitapsız bir hain güruh görüyorum forum Genelinde dağlardaki şehirlerdeki kurumlardaki terör temizliğinden sonra sıra buralarada gelecek

Kafası sadece kaset şantaj iftira rüşvet komplo ile birilerinin ayağını kaydirabilmek ve gücü kendi elinde bulundurabilmek üzere çalışan güce ve paraya tapan o muhterem zihniyet Japonya ve Güney Kore gibi bizden ağır durumda olan ülkelerin gerisine atacak Türkiye'nin ayağına yıllarca pranga olacaktır aksini iddia eden
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lonelyhawk84 2 yıl
yazık yıkmayın. bizimkilere verin.el ele tutuşur açılış yaparsınız
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darkaura 2 yıl
Tukettiginden daha fazla plutonyum uretiyormus!? Adamlar gerizekali degil elbet, reaktoru insa ederken ne cikacagini elbet biliyorlardi. Bence o isin altinda baska isler var. Eger bomba tipi plutonyum uretiyorsa yada uretme ihtimali varsa dis baskilarla engellenmis olabilir. Kimbilir belkide japonyanin asil amaci buydu, yaptirtmadilar. Nitekim gunumuz santrallerinin bu kadar atik uretmesinin bu kadar kirli olmasinin asil nedeni bu, enerji uretmenin yaninda nukleer silahlar icin fisil elementlerde uretmeyi amaclamalari. Yoksa 60larda deneysel olarak yapilmis cok daha temiz ve cok daha guvenli erimis tuz toryum reaktorleri vardi. Toryumun silah olarak degeri olmadigindan proje oylece rafa kaldirildi.
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fizisyen 2 yıl
Normal.
6 katli bi apartmani 40binin altina yikmazlar herhalde.
bahsedilen yer, ultra mega super bir yapi.
ayrica haberdeki detay, kasitli olarak en sonda 2 cumle olarak yazilmis olan
Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte çalışarak 2018 yılına kadar bir yol haritası çıkarıp, yakıt olarak plütonyum tüketen ve yerli olanaklarla geliştirilmiş bir reaktörün geliştirilmesine başlamayı planlıyor.........
cumlesidir.
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8 etiket daha nükleer santral nucleer reactor Japonya Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
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