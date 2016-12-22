9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi





Enerjisinin çok büyük bir kısmını nükleer enerjiden karşılayan Japonya, bugünlerde son derece ilginç bir olay ile gündemde. Ülke, yıllar önce yapılan Monju Nükleer Santrali’nin yıkılma kararı ile ilginç bir olayla karşı karşıya. Önce işin hikayesine değinelim isterseniz.

Japonya’nın batısındaki Fukui şehrinde inşa edilen Monju reaktörü, nükleer atıkların yeniden yakılarak hem atığı ortadan kaldırmak hem de enerji üretmek adına yapılmış bir santral idi. Çıkış fikri son derece güzeldi ancak sistemin hayatta kalması sadece 250 gün sürdü. Yapımına 10 Mayıs 1986 yılında başlanan Monju, 1994 yılı Nisan ayında hizmete alındı. Aralık 1995’te yaktığından daha fazla plütonyum ürettiği için Japon Atom Enerjisi Ajansı tarafından kullanılması 15 yıl yasaklandı.

Ara dönemlerdeki küçük denemeler haricinde çalışmayan reaktör, 6 Mayıs 2010’da yeniden göreve alındı ancak sorunlar devam etti. Son olarak yaşanan sodyum sızıntısı kritik bir yangına neden olunca santral hemen kapatıldı. 22 yılda toplamda sadece 250 gün çalışabilen reaktör, kapasitesinin hiçbir zaman %100 gücüne ulaşamadı ve an itibariyle de yeniden çalıştırılmasına cesaret edilemiyor.





3.2 Milyar Dolar'a Yıkılacak

Yetkililerin araştırmalarına göre santralin yeniden hizmete alınması, güvenlik düzenlemeleri gereğince en iyi ihtimalle 8 yılı bulacak. Dahası bu süreçte yapılacak çalışmalar 5 milyar dolar gibi bir maliyet getirecek. Sonunda bir karar alındı ve reaktörün yıkılması kararlaştırıldı. Özellikle Fukushima’da yaşanan sızıntı nedeni ile olaya son derece temkinli yaklaşan Japon hükümeti konuyu kamuoyu ile de paylaştı.

Reaktör üzerindeki araştırmalar devam ediyor ve sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı öğrenilmeye çalışılacak. Santralin kapatılması ve güvenli bir şekilde yıkılması için yaklaşık 3,2 milyar dolar harcanacak. Sökme çalışmalarının tamamen bitirilmesi ise 2047 yılını bulacak. Japon hükümeti, Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte çalışarak 2018 yılına kadar bir yol haritası çıkarıp, yakıt olarak plütonyum tüketen ve yerli olanaklarla geliştirilmiş bir reaktörün geliştirilmesine başlamayı planlıyor.

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/12/22/editorials/review-failure-monju/#.WFvYM7aLSV5