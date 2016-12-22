9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi

Japonya’nın batısındaki Fukui şehrinde inşa edilen Monju reaktörü, nükleer atıkların yeniden yakılarak hem atığı ortadan kaldırmak hem de enerji üretmek adına yapılmış bir santral idi. Çıkış fikri son derece güzeldi ancak sistemin hayatta kalması sadece 250 gün sürdü. Yapımına 10 Mayıs 1986 yılında başlanan Monju, 1994 yılı Nisan ayında hizmete alındı. Aralık 1995’te yaktığından daha fazla plütonyum ürettiği için Japon Atom Enerjisi Ajansı tarafından kullanılması 15 yıl yasaklandı.
Ara dönemlerdeki küçük denemeler haricinde çalışmayan reaktör, 6 Mayıs 2010’da yeniden göreve alındı ancak sorunlar devam etti. Son olarak yaşanan sodyum sızıntısı kritik bir yangına neden olunca santral hemen kapatıldı. 22 yılda toplamda sadece 250 gün çalışabilen reaktör, kapasitesinin hiçbir zaman %100 gücüne ulaşamadı ve an itibariyle de yeniden çalıştırılmasına cesaret edilemiyor.
3.2 Milyar Dolar'a Yıkılacak
Yetkililerin araştırmalarına göre santralin yeniden hizmete alınması, güvenlik düzenlemeleri gereğince en iyi ihtimalle 8 yılı bulacak. Dahası bu süreçte yapılacak çalışmalar 5 milyar dolar gibi bir maliyet getirecek. Sonunda bir karar alındı ve reaktörün yıkılması kararlaştırıldı. Özellikle Fukushima’da yaşanan sızıntı nedeni ile olaya son derece temkinli yaklaşan Japon hükümeti konuyu kamuoyu ile de paylaştı.
Reaktör üzerindeki araştırmalar devam ediyor ve sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı öğrenilmeye çalışılacak. Santralin kapatılması ve güvenli bir şekilde yıkılması için yaklaşık 3,2 milyar dolar harcanacak. Sökme çalışmalarının tamamen bitirilmesi ise 2047 yılını bulacak. Japon hükümeti, Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte çalışarak 2018 yılına kadar bir yol haritası çıkarıp, yakıt olarak plütonyum tüketen ve yerli olanaklarla geliştirilmiş bir reaktörün geliştirilmesine başlamayı planlıyor.
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/12/22/editorials/review-failure-monju/#.WFvYM7aLSV5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim elimden geldiğimce dilim döndüğünce durumu analiz etmeye çalışayım.
Öncelikle benim için evreni anlamak için asıl olan anahtar; bilim ve bilimsel yöntemdir yani basitce test etmektir. Test edemediğimiz bir şeyin üstünde konuşmak perilerin varlığını tartışmaya benzer.
Bu yüzden Hügo şavezin savını ciddiye almam için bu savın bir bilimsel dergide makale şeklinde yayınlanıp test etmeye açık olması gerekirdi. Kanımca Hügo Şavezin argümanının senin argümanından farkı yok yani şu demiş, bu demiş?. Bunun hiç bir anlamı yok. Ki aynı savı Melih Gökçek de ortaya atmıştı. Tabi ki arkasında gerçek bir bilgi falan yok. Ama Hügo Şavezin hakkında bildiğim tek bir şey var. Popülist bir liderdi. Halka oynadı. Kazandı lakin Venezuella ekonomisini dünyanın en kötü ekonomisi haline çevirdi. İşte bu son dediğim kanıtlanabilir bir bilgidir. HAARP'ın ne olduğu zaten bellidir.
Ben amatörce jeoloji ve deprem bilimiyle ilgileniyorum (okuyorum). Rahatlıkla söyleyebilirim ki faylara o şekilde bir etki yapıp deprem tetikleyecek adamın elinden öperim zaten ona yapacak hiç bir şey kalmamıştır. Belki 500 belki 1000 sene sonra başarılabilir. Biz daha depremlerin ne zaman olacağını kesin olarak bilecek bir bilgiye bile erişmedik. ABD yıllardır Kaliforniya'da olacak büyük depreme hazırlık yapmaya çalışıyor... Ama ne zaman olacağına dair bir bilgisi yok..
Yazında en geniş kısmı ayırdığın dünyada zengin baronların olup bunların bazı etkilerde bulunup bulunmadığı konusu tamamen farklı bir şey. Bu konuda ben de bir çok yazı okudum. Bunların belki o denli tanrısal güçte olmasalar bile olabileceğini düşünüyorum ama emin değilim. Çünkü tamamen subjektif bir konu...
Buradan kastın illüminati hikayesi ise o konuyu hiç ciddiye almıyorum. Büyük ailelerin dünyayı belli şekillerde yönetmesi ayrı bir şey cizgi filmlerin içine sex yazısı yerleştirip şarkıcılarla saçma sapan şeyler yapmaya çalışan internet geyiği farklı birşey bu iki konuyu ayırıyorum. Orada yanlış anlaşılma olmasın.
Kapitalizm tartışmasına hiç giremem. Bunun için tarih bilmek, tarihi dönemlerdeki ekonomik düzenleri bilmek gerekir inan 3 - 5 üst akılın hadi şöyle bir şey yapalım biz çok kötüyüz herkesi yiyelim tarzı bir oluşum değil sadece bir süreç bu. Kapitalizm ayrı bişey emperyalizm ayrı bir şey.
İnsanın evrimi sırasında gelecekte bir gün geri bakıldığında kapitalizm'de basamaklardan herhangi biri olacak insan ondan daha iyi sistemler bularak elbet daha ileri gidecektir. Son 10.000 yıla baktığınızda bu süreçleri daha iyi göreceksiniz.
Uzaylı sohbeti de aynı şekilde hiç bir astronom, dünya dışı yaşam konusunda hevessiz değildir. Tam tersi en heveslileri belki onlardır. Tek sorun her gece gökyüzünü tarayan binlerce belki on binlerce astronom ve amatör gözlemcinin tek bir uzaylı görmemesidir.
O dedi, bu dedinin bilimsel hiç ama hiç bir anlamı yoktur. Dünya dışı yaşamın olması şu an bilimsel olarak muhtemeldir. Ama şu anki bilgilerimize göre herhangi bir ziyaret yaşanmadı. Biz de bakteriyel düzeyde bile olsa bir kanıt göremedik.
Ülkemizde yapılacak olan nükleer santrallerin patlamasını sızıntısını yada başarısızlığını isteyecek kadar vatansız Çapsız omurgasız kansız soysuz dinsiz imansız kitapsız bir hain güruh görüyorum forum Genelinde dağlardaki şehirlerdeki kurumlardaki terör temizliğinden sonra sıra buralarada gelecek
Kafası sadece kaset şantaj iftira rüşvet komplo ile birilerinin ayağını kaydirabilmek ve gücü kendi elinde bulundurabilmek üzere çalışan güce ve paraya tapan o muhterem zihniyet Japonya ve Güney Kore gibi bizden ağır durumda olan ülkelerin gerisine atacak Türkiye'nin ayağına yıllarca pranga olacaktır aksini iddia eden
6 katli bi apartmani 40binin altina yikmazlar herhalde.
bahsedilen yer, ultra mega super bir yapi.
ayrica haberdeki detay, kasitli olarak en sonda 2 cumle olarak yazilmis olan
Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte çalışarak 2018 yılına kadar bir yol haritası çıkarıp, yakıt olarak plütonyum tüketen ve yerli olanaklarla geliştirilmiş bir reaktörün geliştirilmesine başlamayı planlıyor.........
cumlesidir.
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monjou, monju ve