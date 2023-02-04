ŞOK marketlerde Havit akıllı saatler ve projeksiyon cihazı var

Tam Boyutta Gör Son dönemde ülkemizde de farklı ekosistem ürünlerini sıkça görmeye başladığımız Havit markası yavaş yavaş perakende gıda zincirlerinde kendisine yer buluyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Havit ürünleri var.

4 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

4 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait akıllı saatler dikkat çekiyor. Havit M2904 modeli 1.7 inçlik ekran, Bluetooth sesli görüşme, 230mAh batarya, IP67 sertifikası, kandaki oksijen ölçümü gibi özelliklerle geliyor. Fiyatı 999TL.

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Alternatif olarak 1.3 inçlik TFT ekran, 10 güne kadar kullanım ömrü, ince tasarım, 24 saat nabız ölçümü, kandaki oksijen ölçümü gibi özelliklerle Havit M9023 akıllı saat modeli 549TL olarak satılacak.

Diğer taraftan 720p çözünürlük, 40 bin saat pil ömrü, uygulama desteği, 2W hoparlör sunan Havit markasına ait akıllı projeksiyon cihazı 2699TL iken Wiami markasına ait 2400Pa emiş gücü, 500ml toz tankı, 300ml su tankı, HEPA filtre gibi özelliklerle FX-8 robot süpürge de 4199TL olarak satılacak.

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