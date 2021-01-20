90'ların sevilen Batman animasyonu yeniden yapılıyor

Marvel ve DC markaları artık hayatımızın daha çok içerisinde diyebiliriz. Özellikle Marvel filmler konusunda güzel bir başarı yakaladı. Her ne kadar DC film tarafında aynı başarıyı yakalayamasa da o da yıllardır animasyon tarafında tekel gibi bir konumda. DC tarafının en sevilen karakterlerinden biri olan Batman'in de en sevilen animasyon serisi yeniden ekranlara gelecek gibi duruyor.İlginizi Çekebilir DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor
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1992 yılında başlayıp 1995 yılında sonlanan ancak günümüzde bile hala bazı kanallarda bulabielceğimiz Batman: Animated Series'i sanıyoruz ki çoğu kişi hayatının bir bölümünde görmüştür. Bizim ülkemizde de hatta yıllarca televizyonlarda bölümleri tekrara tekrar yayınlandı. İşte o animasyon ekranlara yeniden dönecek gibi duruyor.
Sektörün içerisindeki güvenilir isimlerden olan aynı zamanda yönetmen ve oyuncu olan Kevin Smith, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çok önemli ve güvenilir kaynaklardan Batman: Animated Series'in yeniden uyarlanması için plan yapıldığını duyduğunu söyledi. Hatta söylediğine göre en son yayınlanan Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'ı yapanlardan gelebileceğini düşünüyor.
Henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatmakta fayda var ancak Kevin Smith bu kadar net konuşuyorsa en azından bir plan yapıldığını söyleyebiliriz.
https://screenrant.com/batman-animated-series-reboot-kevin-smith-hbo-max/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir
Bana göre o zamanlar sanat ön planda olduğu için kaliteli dizi animasyonları yapılıyordu. Şimdi ise seri üretim mantığında, en kısa sürede en hızlı kazanç sağlayacak animasyonların yapıldığını düşünüyorum.
Ninja Kaplumbağalar örneği;
İlk animasyon serisindeki karakterlerin anatomik detayları, göz bantlarındaki çizgisel detayların verdiği malzeme hissi gibi detaylar, karakterleri gerçeklikle bağdaştırmamızı kolaylaştırıyordu.
Bu da yeni nesil kaplumbağalar. Kare profilli kollar, plastik görünümlü düz yüzey kabuklar vs. İnsan formunda bir kaplumbağayı özümsemek bile zorken, böyle gerçek hayatla alakası olmayan canlıları kabullenip bağ kurabilmek çok daha zor geliyor bana.