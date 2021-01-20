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    90'ların sevilen Batman animasyonu yeniden yapılıyor

    Çizgi roman dünyasının en sevilen ve en popüler karakterlerinden biri olan Batman'in en çok sevilen animasyonlarından Batman: The Animated Series yeniden yapılıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    90'ların sevilen Batman animasyonu yeniden yapılıyor
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    Marvel ve DC markaları artık hayatımızın daha çok içerisinde diyebiliriz. Özellikle Marvel filmler konusunda güzel bir başarı yakaladı. Her ne kadar DC film tarafında aynı başarıyı yakalayamasa da o da yıllardır animasyon tarafında tekel gibi bir konumda. DC tarafının en sevilen karakterlerinden biri olan Batman'in de en sevilen animasyon serisi yeniden ekranlara gelecek gibi duruyor.

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    1992 yılında başlayıp 1995 yılında sonlanan ancak günümüzde bile hala bazı kanallarda bulabielceğimiz Batman: Animated Series'i sanıyoruz ki çoğu kişi hayatının bir bölümünde görmüştür. Bizim ülkemizde de hatta yıllarca televizyonlarda bölümleri tekrara tekrar yayınlandı. İşte o animasyon ekranlara yeniden dönecek gibi duruyor.

    Sektörün içerisindeki güvenilir isimlerden olan aynı zamanda yönetmen ve oyuncu olan Kevin Smith, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çok önemli ve güvenilir kaynaklardan Batman: Animated Series'in yeniden uyarlanması için plan yapıldığını duyduğunu söyledi. Hatta söylediğine göre en son yayınlanan Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'ı yapanlardan gelebileceğini düşünüyor.

    Henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatmakta fayda var ancak Kevin Smith bu kadar net konuşuyorsa en azından bir plan yapıldığını söyleyebiliriz.



    https://screenrant.com/batman-animated-series-reboot-kevin-smith-hbo-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

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    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 51 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Of be hastasıyım şu serinin. Değme filmler halt etmiş yanında. Öyle de bir seridir. Özellikle Paul Dini’nin yazdığı bölümler çok iyi oluyordu.
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    hazarRS (hazar RS) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer görsel tema orjinal haline bağlı kalacaksa, çocukluğu çizgi film ile geçmiş bir neslin bireyi olarak sevindiğim haber. O yaşların verdiği histen dolayı mı bilmiyorum ama güncel çizgi filmler izlenesi gelmiyor bana. 
    Bana göre o zamanlar sanat ön planda olduğu için kaliteli dizi animasyonları yapılıyordu. Şimdi ise seri üretim mantığında, en kısa sürede en hızlı kazanç sağlayacak animasyonların yapıldığını düşünüyorum.
    Ninja Kaplumbağalar örneği;
    İlk animasyon serisindeki karakterlerin anatomik detayları, göz bantlarındaki çizgisel detayların verdiği malzeme hissi gibi detaylar, karakterleri gerçeklikle bağdaştırmamızı kolaylaştırıyordu.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu da yeni nesil kaplumbağalar. Kare profilli kollar, plastik görünümlü düz yüzey kabuklar vs. İnsan formunda bir kaplumbağayı özümsemek bile zorken, böyle gerçek hayatla alakası olmayan canlıları kabullenip bağ kurabilmek çok daha zor geliyor bana.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    kuklacini (bugra aslan) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) hazarRS
    Bunun sebebi zamanında herkesime hitap edicek şekilde yapılmış olması.Şimdi o çizgi filmi normal TV saatinde çocuk kanallarında gösterseler ceza yağar.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda kaliteli animasyon çizgi roman dizisi geliyor. Aynısını disney tarafından X-men the animated series için bekliyorum. Ama sanmıyorum disney yeni aldığı fox tarafına bu kadar yatırımda bulunsun şu anda.
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