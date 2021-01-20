90'ların sevilen Batman animasyonu yeniden yapılıyor

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Marvel ve DC markaları artık hayatımızın daha çok içerisinde diyebiliriz. Özellikle Marvel filmler konusunda güzel bir başarı yakaladı. Her ne kadar DC film tarafında aynı başarıyı yakalayamasa da o da yıllardır animasyon tarafında tekel gibi bir konumda. DC tarafının en sevilen karakterlerinden biri olan Batman'in de en sevilen animasyon serisi yeniden ekranlara gelecek gibi duruyor.

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1992 yılında başlayıp 1995 yılında sonlanan ancak günümüzde bile hala bazı kanallarda bulabielceğimiz Batman: Animated Series'i sanıyoruz ki çoğu kişi hayatının bir bölümünde görmüştür. Bizim ülkemizde de hatta yıllarca televizyonlarda bölümleri tekrara tekrar yayınlandı. İşte o animasyon ekranlara yeniden dönecek gibi duruyor.

Sektörün içerisindeki güvenilir isimlerden olan aynı zamanda yönetmen ve oyuncu olan Kevin Smith, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çok önemli ve güvenilir kaynaklardan Batman: Animated Series'in yeniden uyarlanması için plan yapıldığını duyduğunu söyledi. Hatta söylediğine göre en son yayınlanan Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'ı yapanlardan gelebileceğini düşünüyor.

Henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatmakta fayda var ancak Kevin Smith bu kadar net konuşuyorsa en azından bir plan yapıldığını söyleyebiliriz.

https://screenrant.com/batman-animated-series-reboot-kevin-smith-hbo-max/

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