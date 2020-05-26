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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı

    Realme 6s modeli asıl olarak Realme 6 ile aynı ancak kamera 48MP çözünürlüğe indirgenmiş. Bununla birlikte Avrupa’da biraz daha yüksek; 199 Avro fiyat etiketi mevcut.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı
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    Realme’nin bu yıl oldukça beğenilen Realme 6 serisi küçük rötuşlarla yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Bu kez kamera tarafında biraz elden geçirilen Realme 6s akıllı telefon modeli Avrupa pazarı için tanıtıldı.

    Realme 6s özellikleri ve fiyatı

    Realme 6s modelinin Realme 6 ile hemen hemen tüm yönleri benziyor. Farklı olarak kamera tarafında değişiklik yapılmış. Bununla birlikte fiyatlar Avro üzerinden verilendirildiği için Avrupa’da biraz artmış.

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    Realme 6s modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Delikli çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı yüzde 90.5 seviyesine ulaşırken Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi uygulanmış. Parmak izi okuyucu yan tarafa entegre. Ekran otomatik olarak 60Hz-90Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapıyor.

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    Yonga seti tarafında Helio G90T yer alıyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Yanında farklı 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB UFS 2.1 bellek sunuluyor.

    90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı
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    Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde Samsung ana sensör (Realme 6 modelinde 64MB idi), 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sayesinde gelişmiş gece çekimi, güzellik modu, HDR gibi modlar mümkün oluyor.

    4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile sadece 60 dakikada şarj olabildiği Realme 6s için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar 2 Haziran tarihinde Carrefour ve Realme mağazalarında başlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/26/realme-6s-with-90hz-display-48mp-quad-camera-setup-launches-in-europe-for-e199/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yaprakdusuyor 1 sn. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. ALLAH devletten razi olsun avrupada yasamama ragmen secimlerde de oyu verecegim yerden emin oldum artik avrupa amerlka İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanda yenisi alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu olusuyor. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum aldigim 4562 euro para dediğin 30 euro kilosu 7.50 euro desek 230 birim para et fiyati burda... cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kanini emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...keşke turkiyede yaşasaydım 3 milyar maaşa kral gibi yaşıyordum
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    Tengrist 1 sa.
    Oppo realme xiaomi meizu bunları kapıdan içeri sokmam
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa.
    Telefonun fiyatını hak edip etmediği tartışılır lakin o fiyattan çıkıp bize geldiğinde olacağı fiyatı düşününce (Sadece bu model değil tüm marka ve ürünlerde böyle) İster istemez bir garip oluyor insan, Bunları düşünmek bile yoruyor artık
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