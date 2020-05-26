90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı

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Realme’nin bu yıl oldukça beğenilen Realme 6 serisi küçük rötuşlarla yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Bu kez kamera tarafında biraz elden geçirilen Realme 6s akıllı telefon modeli Avrupa pazarı için tanıtıldı.

Realme 6s özellikleri ve fiyatı

Realme 6s modelinin Realme 6 ile hemen hemen tüm yönleri benziyor. Farklı olarak kamera tarafında değişiklik yapılmış. Bununla birlikte fiyatlar Avro üzerinden verilendirildiği için Avrupa’da biraz artmış.

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Realme 6s modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Delikli çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı yüzde 90.5 seviyesine ulaşırken Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi uygulanmış. Parmak izi okuyucu yan tarafa entegre. Ekran otomatik olarak 60Hz-90Hz tazeleme hızları arasında geçiş yapıyor.

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Yonga seti tarafında Helio G90T yer alıyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-G76 grafik birimi yer alıyor. Yanında farklı 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB UFS 2.1 bellek sunuluyor.

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Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde Samsung ana sensör (Realme 6 modelinde 64MB idi), 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sayesinde gelişmiş gece çekimi, güzellik modu, HDR gibi modlar mümkün oluyor.

4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile sadece 60 dakikada şarj olabildiği Realme 6s için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar 2 Haziran tarihinde Carrefour ve Realme mağazalarında başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/realme-6s-with-90hz-display-48mp-quad-camera-setup-launches-in-europe-for-e199/

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