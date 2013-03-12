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A7 işlemcisinin üretimini üç büyük isim gerçekleştirebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
886
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17
iPhone
Shady
Haber Editörü
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A7 işlemcisinin üretimini üç büyük isim gerçekleştirebilir

Apple'ın 7.nesil iPhone'a güç verecek olan yeni işlemcisi A7'nin üretiminden Intel'in de pay alacağı bir süre önce dile getirilmişti. Bu konuyla ilgili son durumu yazan Digitimes, Apple A7 işlemcisinin üretiminde aralarında Intel'in de bulunduğu üç farklı ismin pay alacağını dile getirdi.

İddiaya göre TSMC ile Samsung, A7'nin üretiminde büyük payı kapabilmek için ciddi bir yarış içerisindeler. Özellikle iPhone 5'le birlikte yükselen talebin süreceği öngörüsüyle hareket eden üreticiler için A7'nin üretiminde ciddi bir pay almak, gelir anlamında büyük katkı sağlayacak. Gerek Samsung'la yaşananlar, gerekse de yoğun talep arasında dengeyi oturtmaya çalışan Apple'ın bu kapsamda A7 üretiminin yaklaşık %50'sini Samsung Electronics'e %40'ını ise TSMC'ye ürettirmesi bekleniyor. Geriye kalan %10'luk pay ise Intel'in sorumluluğunda olacak. Diğer bir deyişle Apple A işlemcileri, tarihinde ilk defa, üç farklı üretici tarafından üretilecek.

Bilindiği üzere Apple, 2008 yılında 278 milyon dolara P.A. Semi firmasını satın alarak yarıiletken tasarımına başlamıştı. Kendi işlemcisinden gücünü alan ilk cihaz olan 1.nesil iPad'i 2010 yılında satışa sunan Apple, o günden bu yana iCihaz'larına güç veren işlemcisini kendi tasarlayıp; belirlediği standartlar altında yarıiletken firmalarına üretimini yaptırıyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130312PD203.html Yorum Yaz
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multiTYRT 6 yıl en beğenilen
Ortadaki intel
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V4LKyR 6 yıl
12 Angry Men
Haberin içerinde A7 den bahsedilmiş, peki haberin resminde neden A6 var?

Bu soru ciddi miydi? :D
O değil de, şahsen ben INTEL üretimi A7 işlemci barındıran iPhone almak isterdim ;)
Intel farklıdır. Intel adamı madam eder.
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12 Angry Men 6 yıl
KakaoluBiskuviCetesi
12 Angry MenHaberin içerinde A7 den bahsedilmiş, peki haberin resminde neden A6 var?
A7 olmadigi icin resmini koyamamislar

O zaman s4 ünd resmi yokken nasıl her s4 haberinde aynı olmayan resimleri koyuyorlar?
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
KakaoluBiskuviCetesi
Orijinalden alıntı: 12 Angry MenHaberin içerinde A7 den bahsedilmiş, peki haberin resminde neden A6 var?
A7 olmadigi icin resmini koyamamislar

O zaman s4 ünd resmi yokken nasıl her s4 haberinde aynı olmayan resimleri koyuyorlar?

Onuda editorlere sor
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12 Angry Men 6 yıl
Haberin içerinde A7 den bahsedilmiş, peki haberin resminde neden A6 var?
1 Yanıt Yanıtla
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Haberin içerinde A7 den bahsedilmiş, peki haberin resminde neden A6 var?

A7 olmadigi icin resmini koyamamislar
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DH Misafiri 6 yıl
multiTYRT
Ortadaki intel
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Ortadaki pali'yi iten de kesin Samsung'tur,
:)
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Rubisco 6 yıl
3 Tesis için 3 farklı tasarım.
Hiçbirinin üretim teknolojisi birbirinin birebir aynısı değil.
Hepsi için farklı tasarım gerektiğinden extra maliyet / zaman kaybı.
3'ünün de Wafer fiyatları farklı olduğu için değişken maliyet.
3'ünün de son ürünleri arasında kalite farkı olduğu için değişken çıktı şartları.
Haberin kendisi kadar saçma burdan bakınca.
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IraArel 6 yıl Rubisco
Rubisco

3 Tesis için 3 farklı tasarım.

Hiçbirinin üretim teknolojisi birbirinin birebir aynısı değil.

Hepsi için farklı tasarım gerektiğinden extra maliyet / zaman kaybı.

3'ünün de Wafer fiyatları farklı olduğu için değişken maliyet.

3'ünün de son ürünleri arasında kalite farkı olduğu için değişken çıktı şartları.

Haberin kendisi kadar saçma burdan bakınca.


Standartlarını kendisi belirtiyor. Şöyle şöyle yapacaksınız diyor Apple.

2. ve 3. yorum güzelmiş
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khaos 6 yıl
Olaya birde şu açıdan bakın apple'ın alternatifi olsaydı samsung'a ürettirirmiydi? Birazda eli mahkum değil mi?
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DH Misafiri 6 yıl
This Time
Samsungu mahkemeye ver sonra ayagina cagir islemcimi gel sen yapacaksin de


Forever Apple THE POWER

Hic sormak felanda yok ha. %50'sini sen yapacan bitti .


Money Talks

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This Time 6 yıl
Samsungu mahkemeye ver sonra ayagina cagir islemcimi gel sen yapacaksin de


Forever Apple THE POWER


Hic sormak felanda yok ha. %50'sini sen yapacan bitti .
1 Yanıt Yanıtla +3
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*GameOver* 6 yıl This Time
This Time

Samsungu mahkemeye ver sonra ayagina cagir islemcimi gel sen yapacaksin de


Forever Apple THE POWER


Hic sormak felanda yok ha. %50'sini sen yapacan bitti .





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karamelemre 6 yıl
Allah allah oluyor muymuş öyle bu senin bu da senin diye işlemci üretimini pay etmek?
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multiTYRT 6 yıl
Ortadaki intel
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