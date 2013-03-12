A7 işlemcisinin üretimini üç büyük isim gerçekleştirebilir

Apple'ın 7.nesil iPhone'a güç verecek olan yeni işlemcisi A7'nin üretiminden Intel'in de pay alacağı bir süre önce dile getirilmişti. Bu konuyla ilgili son durumu yazan Digitimes, Apple A7 işlemcisinin üretiminde aralarında Intel'in de bulunduğu üç farklı ismin pay alacağını dile getirdi.

İddiaya göre TSMC ile Samsung, A7'nin üretiminde büyük payı kapabilmek için ciddi bir yarış içerisindeler. Özellikle iPhone 5'le birlikte yükselen talebin süreceği öngörüsüyle hareket eden üreticiler için A7'nin üretiminde ciddi bir pay almak, gelir anlamında büyük katkı sağlayacak. Gerek Samsung'la yaşananlar, gerekse de yoğun talep arasında dengeyi oturtmaya çalışan Apple'ın bu kapsamda A7 üretiminin yaklaşık %50'sini Samsung Electronics'e %40'ını ise TSMC'ye ürettirmesi bekleniyor. Geriye kalan %10'luk pay ise Intel'in sorumluluğunda olacak. Diğer bir deyişle Apple A işlemcileri, tarihinde ilk defa, üç farklı üretici tarafından üretilecek.

Bilindiği üzere Apple, 2008 yılında 278 milyon dolara P.A. Semi firmasını satın alarak yarıiletken tasarımına başlamıştı. Kendi işlemcisinden gücünü alan ilk cihaz olan 1.nesil iPad'i 2010 yılında satışa sunan Apple, o günden bu yana iCihaz'larına güç veren işlemcisini kendi tasarlayıp; belirlediği standartlar altında yarıiletken firmalarına üretimini yaptırıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130312PD203.html