AB, Apple'ın Shazam'ı almasına onay verdi

Teknoloji Editörü
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru müzik keşif uygulaması olan Shazam'ı 400 milyon dolara satın almak istemiş ve birçok Avrupa Birliği ülkesini karşısında bulmuştu. Bu satın almanın rekabeti olumsuz etkileyeceğini savunan ülkeler satışın gerçekleşmesini durdurmuşlardı. İnceleme sonucu gelen haber ise Apple'ın yüzünü güldürdü diyebiliriz.
Apple sonuçtan memnun
AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Apple'ın Shazam'ı almasının tüketicilerin aleyhine olmayacağı ve tercihlerini azaltmayacağı sonucu çıktı. AB yetkilisi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada: "Shazam'ın Apple tarafından satın alınmasının dijital müzik yayını pazarındaki rekabeti azaltmayacağını gördük." ifadelerini kullandı.Verilerin dijital ekonomide anahtar olduğunu belirten Vestager, bu nedenle potansiyel olarak ticari açıdan hassas olanlar da dahil olmak üzere bu tür satın almaların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Şimdi gözler Apple'ın bu satın almayı resmi olarak ne zaman gerçekleştireceğine çevrilmiş durumda.
https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/eu-approves-apples-plan-to-acquire-british-music-discovery-app-shazam-5133441.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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