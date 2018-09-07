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AB, Apple'ın Shazam'ı almasına onay verdi

Apple'ın, müzik keşif uygulaması Shazam'ı satın almak istemesine AB ülkelerinin birçoğu karşı çıkmış ve durdurma kararı alınmıştı. Yapılan inceleme sonucu bu satın almanın gerçekleşebileceği açıklandı
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru müzik keşif uygulaması olan Shazam'ı 400 milyon dolara satın almak istemiş ve birçok Avrupa Birliği ülkesini karşısında bulmuştu. Bu satın almanın rekabeti olumsuz etkileyeceğini savunan ülkeler satışın gerçekleşmesini durdurmuşlardı. İnceleme sonucu gelen haber ise Apple'ın yüzünü güldürdü diyebiliriz.

Apple sonuçtan memnun

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Apple'ın Shazam'ı almasının tüketicilerin aleyhine olmayacağı ve tercihlerini azaltmayacağı sonucu çıktı. AB yetkilisi  Margrethe Vestager yaptığı açıklamada: "Shazam'ın Apple tarafından satın alınmasının dijital müzik yayını pazarındaki rekabeti azaltmayacağını gördük." ifadelerini kullandı.
Verilerin dijital ekonomide anahtar olduğunu belirten Vestager, bu nedenle potansiyel olarak ticari açıdan hassas olanlar da dahil olmak üzere bu tür satın almaların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Şimdi gözler Apple'ın bu satın almayı resmi olarak ne zaman gerçekleştireceğine çevrilmiş durumda.

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/eu-approves-apples-plan-to-acquire-british-music-discovery-app-shazam-5133441.html Yorum Yaz
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ffrisby 8 ay en beğenilen amonRa
Sizin yüklememiş olmanız bu uygulamanın saçma sapan olduğu anlamına gelmiyor . Adam oturmuş yazılım yapmış siz oturduğunuz yerden saçma sapan bir uygulama diyorsunuz . Varsa sizin geliştirdiğiniz uygulamaları da görmek isteriz .
Sizin yüklememiş olmanız bu uygulamanın saçma sapan olduğu anlamına gelmiyor . Adam oturmuş yazılım yapmış siz oturduğunuz yerden saçma sapan bir uygulama diyo...
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ouzqan 8 ay
Büyük firmalar tek el olma yolunda ilerliyor. Birileri buna dur demeli
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Guest-BF8E9B238 8 ay
Vay be adam yanındaki adamın şarkı ismini hatırlamaya çalıştığını görünce aklına bir çözüm geliyor, programı yazıyor ve birkaç yıl sonra 400 milyon dolara satıyor. Olacak iş değil.
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Tommy Shelby 8 ay Guest-BF8E9B238
Daha icat edilmeyi bekleyen neler var kim bilir
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amonRa 8 ay Guest-BF8E9B238
saçma sapan birşey. 2009dan beridir iphone’u kullanıyorum daha birgün bu uygulamayı yüklemedim.
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yashiii 8 ay
peki bu durumda shazamın android uygulamasının hali ne olacak ? çalışmaya devam mı edecek yoksa android den çekilecek mı ? bu konuyu ele alsaydınız keşke android deki akıbeti ne olacak diye
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SpesifikBrush 8 ay yashiii
Çekilmez. Shazam, Apple'ın altında bir firma olur yine, Beats gibi.
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Apple, Shazam ve
6 etiket daha ab avrupa birliği komisyonu avrupa birliği Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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