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AB; Huawei ve ZTE'nin Avrupalı firmaları zarara uğrattığını düşünüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen iki büyük akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, hisselerin büyük kısmının Çin hükümetine ait olduğu Huawei ve ZTE firmaları bu nedenle zaman zaman incelemelere maruz kalıyor. Kısa süre önce Çin hükümetine ait bir bankadan 20 milyar dolara yakın kredi alma imkanı elde eden ZTE, kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Bunun üzerine Avrupa Birliği de; ikilinin aldığı hükümet yardımı hakkında bir inceleme başlatıp başlatmama konusunda karar verme aşamasında.

Birlik, Çinli firmaların aldığı bu kredi desteğiyle cihaz fiyatlarını piyasadan yüzde 35 daha aşağı seviyelerde tuttuğunu ve bu etik olmayan destek nedeniyle Avrupalı üreticilerin zarara uğradığını düşünüyor. Bu da doğrudan Avrupa ekonomisini etkiliyor.

Eğer inceleme başlarsa bu şikayet olmaksızın başlayan ilk inceleme olacak. AB ticaret temsilcisi Karel De Gucht, zarara uğrayan firmaların, orada da satış yapmaları nedeniyle, doğrudan Çin hükümetini karşılarına almamak için şikayet etmekte tereddüt ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan Avrupa Komisyonu'nun kendisi doğrudan bir inceleme başlatabilecek. 

Aslında inceleme başlatmak için Komisyon yıl başından bu yana görüşmeler yapmaktaydı. Ancak Çin'in ayrıca güneş paneli satışında da adaletsizlik yaptığı iddialarıyla başlatılan bir inceleme devam etmekteydi. O bakımdan karar alınması gecikti.

Komisyon konu ile ilgili Çin tarafından Avrupa'nın menfaatlerine yönelik bir öneri gelene kadar beklemeyi planlıyor.  

http://www.techweekeurope.co.uk/news/huawei-zte-eu-competition-ec-101455 Yorum Yaz
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rainhard 6 yıl en beğenilen
yıllarca dizi,film,gazete,dergi yoluyla yerli ürünleri yabancılara empoze eden amerikaya da aynı tutumu gösterseler de adaleti görsek.

çakalların kazançları düşünce nasıl da zıplıyolar şuna bak

helal olsun bu iki firmaya demek ki tüketiciye bişeyler kazandırabilmişler...
yıllarca dizi,film,gazete,dergi yoluyla yerli ürünleri yabancılara empoze eden amerikaya da aynı tutumu gösterseler de adaleti görsek.çakalların ka...
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DH Misafiri 6 yıl
Gördüğüm şudur: ticaret koruma, siyasi sarsmak
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senatorlines 6 yıl
mormic
CaptainWerly
mormic Lg: kore Samsung: kore Htc: taiwan mi tam bilmiyorum Apple: amerika Sony: japon Huawei ve zte: çin Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.
Evet nokia disinda hepsi doğu fakat bu durumda zte ve huawei urunlerini ucuza sattigi icin diger firmalara pay dusmuyor ki diger firmalardan alinan paralar dolap cevirmeler yuzunden istedikleri olmuyor. Bir de ne kadar dusuk fiyat o kadar az vergi, ne kadar fazla fiyat o kadar fazla vergi hesabi da var işin içinde. Zte ve huaweinin var olmaları onları rahatsız ediyor.
İstedikleri kadar uğrassinlar hisselerinde Çin hukumetinin payi bulunan bir şirkete yaptirim uygulayamazlar. Kaldi ki zaten Çin i direkt karsilarina almak istemiyorlar. Burda benim dusunceme gore tuketicinin fikri onemli. İnsanlar bir sekilde bu urunlere ulasmak istiyorlar, ulasacaklar da. En fazla yapabilecekleri bu firmalarin urunlerine ithalat yasaği koymak olur. Cesitli bahanelerle sar degeri veya kullanilan bilesenlerin icerigi falan ama prk ihtimal vermiyorum buna.

Bu kadar cahil olmayın AB doğru söylüyor bu saydığınız firmalar hepsi telefonlarını çinde ürettiriyor pis çinliler ile koreliler milletin anasını koşalarken bize gülücükler mi atacak sanıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz veya ne yapacaz çin ve korelilerden korunmak için boş boş konuşup mantıksız hareket etmek dışında da düne kadar Uygur'lu kardeşlerimize en aşğılık MAHLÜK MUAMELESİ YAPMADILAR MI pislikler yoksa sizin KENDİNİZDEN HABERİNİZ Mİ YOK?
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mormic 6 yıl senatorlines
senatorlines
mormic
Orijinalden alıntı: CaptainWerly
Orijinalden alıntı: mormic Lg: kore Samsung: kore Htc: taiwan mi tam bilmiyorum Apple: amerika Sony: japon Huawei ve zte: çin Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.
Evet nokia disinda hepsi doğu fakat bu durumda zte ve huawei urunlerini ucuza sattigi icin diger firmalara pay dusmuyor ki diger firmalardan alinan paralar dolap cevirmeler yuzunden istedikleri olmuyor. Bir de ne kadar dusuk fiyat o kadar az vergi, ne kadar fazla fiyat o kadar fazla vergi hesabi da var işin içinde. Zte ve huaweinin var olmaları onları rahatsız ediyor.
İstedikleri kadar uğrassinlar hisselerinde Çin hukumetinin payi bulunan bir şirkete yaptirim uygulayamazlar. Kaldi ki zaten Çin i direkt karsilarina almak istemiyorlar. Burda benim dusunceme gore tuketicinin fikri onemli. İnsanlar bir sekilde bu urunlere ulasmak istiyorlar, ulasacaklar da. En fazla yapabilecekleri bu firmalarin urunlerine ithalat yasaği koymak olur. Cesitli bahanelerle sar degeri veya kullanilan bilesenlerin icerigi falan ama prk ihtimal vermiyorum buna.

Bu kadar cahil olmayın AB doğru söylüyor bu saydığınız firmalar hepsi telefonlarını çinde ürettiriyor pis çinliler ile koreliler milletin anasını koşalarken bize gülücükler mi atacak sanıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz veya ne yapacaz çin ve korelilerden korunmak için boş boş konuşup mantıksız hareket etmek dışında da düne kadar Uygur'lu kardeşlerimize en aşğılık MAHLÜK MUAMELESİ YAPMADILAR MI pislikler yoksa sizin KENDİNİZDEN HABERİNİZ Mİ YOK?

Birader senin amacini anlamadim kusura bakma. Burda ulkeler arasi ticaretle ilgili bir konuyu konusuyoruz, sen tutup konuyu nereye bağlamissin. Cahillikle suclamissin bir de. Asil cahil nerde ne konusacagini bilmeyen adam olmasin ;)
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mk2kill 6 yıl
avrupa' da telefon ureticisi mi var zaten? hem varsa da oturup yunanistani besleyeceğinize kendi telefon şirketlerinizi besleyin de onlarda rekabet edebilsin çinlilerle.
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mormic 6 yıl
Lg: kore
Samsung: kore
Htc: taiwan mi tam bilmiyorum
Apple: amerika
Sony: japon
Huawei ve zte: çin
Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.
3 Yanıt Yanıtla +2
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Holy Templar 6 yıl mormic
mormic

Lg: kore
Samsung: kore
Htc: taiwan mi tam bilmiyorum
Apple: amerika
Sony: japon
Huawei ve zte: çin
Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.

ince görmüşsün
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goenitz117 6 yıl mormic
mormic
Lg: kore
Samsung: kore
Htc: taiwan mi tam bilmiyorum
Apple: amerika
Sony: japon
Huawei ve zte: çin
Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.

Nokia mali yapıya sahip ama yeni ve orijinal birşeyler üretemedi .ilk iPhone çıktıktan sonra piyasa zamanla bu hale geldi yoksa daha oncesinde Nokia tekeli vardı manyak para kırıyorlardı
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Dentrassi 6 yıl mormic
mormic
Lg: kore
Samsung: kore
Htc: taiwan mi tam bilmiyorum
Apple: amerika
Sony: japon
Huawei ve zte: çin
Avrupa firmasi bi tek nokia var benim bildiğim o da zaten bu firmalarla baş edecek ne mali yapiya ne de fikirsel yapiya sahip. Hangi ab firmalari zarar ediyomus ben anlamadim.

Evet nokia disinda hepsi doğu fakat bu durumda zte ve huawei urunlerini ucuza sattigi icin diger firmalara pay dusmuyor ki diger firmalardan alinan paralar dolap cevirmeler yuzunden istedikleri olmuyor. Bir de ne kadar dusuk fiyat o kadar az vergi, ne kadar fazla fiyat o kadar fazla vergi hesabi da var işin içinde. Zte ve huaweinin var olmaları onları rahatsız ediyor.
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osmanefeozkan 6 yıl
Bu ab de firmaların karını düşüyor bir kerede insanların karını düşünse şaşarım zaten tabi ne olacaktı ki zaten
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PH_Ganso 6 yıl
Adamsın Huawei. Nokia ve Samsung beş para etmez telefonları yüksek fiyata satarken ,Huawei son model telefonlarını herkesin alabileceği fiyatda tutuyor.
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sherlock66 6 yıl
eeeeeeee napacakmış ab konuşur durur
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