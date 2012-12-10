AB; Huawei ve ZTE'nin Avrupalı firmaları zarara uğrattığını düşünüyor





Dünyanın önde gelen iki büyük akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, hisselerin büyük kısmının Çin hükümetine ait olduğu Huawei ve ZTE firmaları bu nedenle zaman zaman incelemelere maruz kalıyor. Kısa süre önce Çin hükümetine ait bir bankadan 20 milyar dolara yakın kredi alma imkanı elde eden ZTE, kafalarda soru işareti bırakmıştı.





Bunun üzerine Avrupa Birliği de; ikilinin aldığı hükümet yardımı hakkında bir inceleme başlatıp başlatmama konusunda karar verme aşamasında.





Birlik, Çinli firmaların aldığı bu kredi desteğiyle cihaz fiyatlarını piyasadan yüzde 35 daha aşağı seviyelerde tuttuğunu ve bu etik olmayan destek nedeniyle Avrupalı üreticilerin zarara uğradığını düşünüyor. Bu da doğrudan Avrupa ekonomisini etkiliyor.





Eğer inceleme başlarsa bu şikayet olmaksızın başlayan ilk inceleme olacak. AB ticaret temsilcisi Karel De Gucht, zarara uğrayan firmaların, orada da satış yapmaları nedeniyle, doğrudan Çin hükümetini karşılarına almamak için şikayet etmekte tereddüt ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan Avrupa Komisyonu'nun kendisi doğrudan bir inceleme başlatabilecek.





Aslında inceleme başlatmak için Komisyon yıl başından bu yana görüşmeler yapmaktaydı. Ancak Çin'in ayrıca güneş paneli satışında da adaletsizlik yaptığı iddialarıyla başlatılan bir inceleme devam etmekteydi. O bakımdan karar alınması gecikti.





Komisyon konu ile ilgili Çin tarafından Avrupa'nın menfaatlerine yönelik bir öneri gelene kadar beklemeyi planlıyor.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/huawei-zte-eu-competition-ec-101455