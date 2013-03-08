AB, tarayıcı seçimi nedeniyle Microsoft'a 561 milyon Avro ceza verdi





Tekel olmayı önleme konusunda katı kuralları ile bilinen AB, Microsoft'a sözleşmeye uymaması nedeniyle ağır bir ceza verdi.





Microsoft 2009 yılında imzaladığı sözleşme gereği Windows 7 ile birlikte AB vatandaşlarına tarayıcı seçim ekranı sunmaya başlamıştı. Tarayıcı tekelini önlemeye yönelik bu sözleşme ile 85 milyon tarayıcı uygulaması indirilmişti. Microsoft'un sözleşmesi ise 5 yıllıktı.





Ancak Mayıs 2011 ve Haziran 2012 tarihleri arasında Windows 7 SP1 ile birlikte bu süreç aksadı ve 15 milyon kullanıcıya seçim ekranı sunulmadı. Avrupa Komisyonu da sözleşmeye uymadığı için firmaya son çeyrek gelirinin yüzde 1'i oranında ceza verdi. Komisyonun yüzde 10'a kadar çıkabilme yetkisi bulunuyordu.





Bu cezadan sonra Microsoft hisseleri değer kaybetti. Ancak düşük vergiler nedeniyle Microsoft'un 68 milyar dolarlık nakit birikiminin büyük kısmı Avrupa'da bulunuyor. Bu da biraz kuralları görmezden gelmesine neden oluyor. AB kurallarını en çok ihlal eden firma Microsoft ve bugüne kadar 2.2 milyar dolar civarında ceza ödedi.





Komisyon diğer firmaları da sözleşme hükümlerine uyma konusunda uyarıyor.

http://www.bubblews.com/news/292224-microsoft-fined-561-million-euros