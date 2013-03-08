AB, tarayıcı seçimi nedeniyle Microsoft'a 561 milyon Avro ceza verdi

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Tekel olmayı önleme konusunda katı kuralları ile bilinen AB, Microsoft'a sözleşmeye uymaması nedeniyle ağır bir ceza verdi.
Microsoft 2009 yılında imzaladığı sözleşme gereği Windows 7 ile birlikte AB vatandaşlarına tarayıcı seçim ekranı sunmaya başlamıştı. Tarayıcı tekelini önlemeye yönelik bu sözleşme ile 85 milyon tarayıcı uygulaması indirilmişti. Microsoft'un sözleşmesi ise 5 yıllıktı.
Ancak Mayıs 2011 ve Haziran 2012 tarihleri arasında Windows 7 SP1 ile birlikte bu süreç aksadı ve 15 milyon kullanıcıya seçim ekranı sunulmadı. Avrupa Komisyonu da sözleşmeye uymadığı için firmaya son çeyrek gelirinin yüzde 1'i oranında ceza verdi. Komisyonun yüzde 10'a kadar çıkabilme yetkisi bulunuyordu.
Bu cezadan sonra Microsoft hisseleri değer kaybetti. Ancak düşük vergiler nedeniyle Microsoft'un 68 milyar dolarlık nakit birikiminin büyük kısmı Avrupa'da bulunuyor. Bu da biraz kuralları görmezden gelmesine neden oluyor. AB kurallarını en çok ihlal eden firma Microsoft ve bugüne kadar 2.2 milyar dolar civarında ceza ödedi.
Komisyon diğer firmaları da sözleşme hükümlerine uyma konusunda uyarıyor.
http://www.bubblews.com/news/292224-microsoft-fined-561-million-euros Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence bu daha büyük haksızlık sebebi ise müşteri bazlı bir firma andorid platformu karşısında güçlü bir işletim sistemi olmasın diye her platforma dağıttığı uygulamaları windows phone dan uzak tutuyor..
iOS'ta da Safari'den başka yükleyebileceğiniz web browserlar mevcut ki zaten... Kimsenin kimseye bir şey dayattığı yok.
Microsoft da googleyi mahkemeye vermeli.
Google ve opera harekete geçirdiler avrupa birliğini şimdi. Opera tamam da google androidde tarayıcı seçim ekranı koymazken utanmadan böyle bir şey yapabiliyorya ona şaşırdım. Ha koyuyor da ben bilmiyorsam diyecek lafım yok.
Adamlar tabi ki kendi yazılımlarını hazır yüklü sunacak, firefox chrome opera vs. yüklemek isteyene yükleyemezsin demiyor sonuçta.
Çok gereksiz işlerle uğraşılıyor.
Apple mobil cihazlari %95lik bir oranla domine mi ediyor ki safari ile standart belirleyip dayatma yapabilsin?
Tamamda netice aynı be kardeşim senin mantığına göre 10 adam öldüren hapse girsin 1 öldüren sıkıntı yok gezsin
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