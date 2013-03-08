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AB, tarayıcı seçimi nedeniyle Microsoft'a 561 milyon Avro ceza verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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AB, tarayıcı seçimi nedeniyle Microsoft'a 561 milyon Avro ceza verdi

 Tekel olmayı önleme konusunda katı kuralları ile bilinen AB, Microsoft'a sözleşmeye uymaması nedeniyle ağır bir ceza verdi.

Microsoft 2009 yılında imzaladığı sözleşme gereği Windows 7 ile birlikte AB vatandaşlarına tarayıcı seçim ekranı sunmaya başlamıştı. Tarayıcı tekelini önlemeye yönelik bu sözleşme ile 85 milyon tarayıcı uygulaması indirilmişti. Microsoft'un sözleşmesi ise 5 yıllıktı.

Ancak Mayıs 2011 ve Haziran 2012 tarihleri arasında Windows 7 SP1 ile birlikte bu süreç aksadı ve 15 milyon kullanıcıya seçim ekranı sunulmadı. Avrupa Komisyonu da sözleşmeye uymadığı için firmaya son çeyrek gelirinin yüzde 1'i oranında ceza verdi. Komisyonun yüzde 10'a kadar çıkabilme yetkisi bulunuyordu.

Bu cezadan sonra Microsoft hisseleri değer kaybetti. Ancak düşük vergiler nedeniyle Microsoft'un 68 milyar dolarlık nakit birikiminin büyük kısmı Avrupa'da bulunuyor. Bu da biraz kuralları görmezden gelmesine neden oluyor. AB kurallarını en çok ihlal eden firma Microsoft ve bugüne kadar 2.2 milyar dolar civarında ceza ödedi.

Komisyon diğer firmaları da sözleşme hükümlerine uyma konusunda uyarıyor.

http://www.bubblews.com/news/292224-microsoft-fined-561-million-euros Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Kusura bakmasın Avrupa'da zerre üretimde bulunmayıp milleti yolmanın yolunu bulmuş.Adam kendi ürettiği işletim sistemine istediğini koyar,bu aletleri cahil cühela takımımı kullanıyor da,kendisi tarayıcı yükleyemiyor.Dünya'nın bu kadar kirlenmesinin sebebi de Avrupalının aç gözlülüğüdür,Amerikayı bu hale getirende buradan kaçıp giden sömürgeci zihniyetti.Tekel olmuşmuş.
Kusura bakmasın Avrupa'da zerre üretimde bulunmayıp milleti yolmanın yolunu bulmuş.Adam kendi ürettiği işletim sistemine istediğini koyar,bu aletleri cahil cühe...
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swat882 6 yıl
MİCROSOFTUN YERİNDE OLSAM avrupadaki tüm nakit varlığımı çekerdim
sonra gör avrupanın halini
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Murmeko 6 yıl
tamam kötü bi karar ama sanki çok internet explorer kullanıyoruz ha şahsen ben internet exploreri hayatimda bir tek chrome indirmek icin kullandim[>:]
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SystemApps 6 yıl
ne kadar saçma bir ceza...istediğin tarayıcıyı yükleyebiliyorsun nede olsa...
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electROck35 6 yıl
Microsoft'un işletim sistemini alıyorsam içine tarayıcısını koyması normal değil mi? O zaman hesap makinesi de yapsin rakipler onu da biz seçelim. Android telefon neden sormuyor o zaman Internet Explorer mı istersiniz Chrome mu diye? Yada Apple'in bilgisayar işletim sistemi niye tarayıcı seçim ekrani sunmuyor? Neden diğer firmalar böyle konularda ozgurken sadece Microsoft zorlanıyor? Kim ne derse desin adaletsiz bir mahkeme AB.
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onsos1100 6 yıl
çok saçma bir durum.. google mesela windows phone platformunu bloklamış durumda. yazılım üretmiyor windows phone için.
Bence bu daha büyük haksızlık sebebi ise müşteri bazlı bir firma andorid platformu karşısında güçlü bir işletim sistemi olmasın diye her platforma dağıttığı uygulamaları windows phone dan uzak tutuyor..
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Lockheed 6 yıl
ulwi
aynısını neden Apple a yapmıyor, o da Safari yi kullanıcılarına dayatıyor.

iOS'ta da Safari'den başka yükleyebileceğiniz web browserlar mevcut ki zaten... Kimsenin kimseye bir şey dayattığı yok.
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hukumran 6 yıl
Tekel yanlış tabi ama aynı cezayı andoride tarayıcı seçim ekranı koymayan google'a da vermeleri lazım. Andorid için chromeden başka tarayıcı yok mu sanki? Her formattan ya da telefon ilk açılışta soracak "hangi tarayıcıyı yüklemek istersiniz".
Microsoft da googleyi mahkemeye vermeli.
Google ve opera harekete geçirdiler avrupa birliğini şimdi. Opera tamam da google androidde tarayıcı seçim ekranı koymazken utanmadan böyle bir şey yapabiliyorya ona şaşırdım. Ha koyuyor da ben bilmiyorsam diyecek lafım yok.
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MURATSPLAT 6 yıl
yorumlara bak! Ne mutlu sizeki akliniz yok :)
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Umutcan 6 yıl
Bütün işletim sistemlerinde böyle değil mi zaten durum, hangi işletim sisteminde çoklu tarayıcı yüklü geliyor ki ?
Adamlar tabi ki kendi yazılımlarını hazır yüklü sunacak, firefox chrome opera vs. yüklemek isteyene yükleyemezsin demiyor sonuçta.
Çok gereksiz işlerle uğraşılıyor.
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janparey 6 yıl
Wol4onak
ulwi aynısını neden Apple a yapmıyor, o da Safari yi kullanıcılarına dayatıyor.
+1 bu iki yüzlülüktür... Ayrıca bunlar Appleın politikalarından birhaberler sanırım.. Herkes Microsofta saldırıyor ama en çok tekel politikasını Apple güdüyor

Apple mobil cihazlari %95lik bir oranla domine mi ediyor ki safari ile standart belirleyip dayatma yapabilsin?
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sweatcan 6 yıl janparey
can_66
Wol4onak
Orijinalden alıntı: ulwi aynısını neden Apple a yapmıyor, o da Safari yi kullanıcılarına dayatıyor.
+1 bu iki yüzlülüktür... Ayrıca bunlar Appleın politikalarından birhaberler sanırım.. Herkes Microsofta saldırıyor ama en çok tekel politikasını Apple güdüyor

Apple mobil cihazlari %95lik bir oranla domine mi ediyor ki safari ile standart belirleyip dayatma yapabilsin?

Tamamda netice aynı be kardeşim senin mantığına göre 10 adam öldüren hapse girsin 1 öldüren sıkıntı yok gezsin
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despair 6 yıl
Onu bunu bilmem de hazır el atmışken TTNET'i de kaynatalım arada..
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jakabo_ist 6 yıl
cayir cayir yaniyodur bi taraflari anam getti paralar diye.hos onlara koymsz ama o parayla ne partiler ne tatiller yaparlardi :-)
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swat882 6 yıl
MİCROSOFTUN YERİNDE OLSAM avrupadaki tüm nakit varlığımı çekerdim
sonra gör avrupanın halini
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