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ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak

Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği (AWEA) başkanı, 2020 yılına gelindiğinde ABD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu rüzgar enerjisinin karşılayabileceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Karbon salınımını azaltmak için yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam eden ABD, bu yatırımlarının karşılığına almaya başlıyor. ABD'nin önde gelen alternatif enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar gücü, birkaç yıl içinde ülkenin en önemli elektrik kaynakları arasında yer alacak. Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği (AWEA), 2020 yılında ABD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu rüzgar enerjisinin karşılayabileceğini açıkladı.
Şu sıralar New Orleans'ta düzenlenmekte olan Windpower 2016 konferansında konuşan AWEA yöneticileri, 2020 yılına kadar bu rakama ulaşmanın mümkün olduğunu, ancak bunun için maliyetlerin azalmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bu amaca ulaşılabilmesi için hükümet birimleri ve kurumsal şirketlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten AWEA, rüzgar gücünün potansiyeline ulaşabilmesi için mevcut politik stratejilerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.
Son yıllarda rüzgar enerjisi konusunda elde ettikleri başarıya dikkat çeken AWEA CEO'su  Tom Kiernan, son yıllarda bu alanda yaptıkları atılım sayesinde iş imkanları yarattıklarını, karbon salınımını azalttıklarını ve kullanıcılar için masrafları azalttıklarını belirtti. Kiernan'a göre bu başarı hikayesini devam ettirebilmeleri için, rüzgar enerjisinden elde ettikleri elektriği 2020 yılına kadar her yıl en az 8 gigawatt arttırmaları gerekiyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/26/wind-power-supply-10-us-electricity-2020-says-awea/ Yorum Yaz
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Logic_Man 3 yıl en beğenilen
Dünyanın en çok elektrik kullanan ülkesi için %10 çok büyük bir rakam.
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FuKaGa 3 yıl
Millet nukleer enerjiyi kurdu denedi simdi bikdi tekrar yenilebilire döndü türkiye ancak nukleer enerjiye başlayacak 😃 sağolsun hukumetler bunzamana kadar birilerinin bişeylerini yaladılar en azindan zararin neresinden donsek kardir
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caneycaney 3 yıl
abd deki çöllere güneş panelleri kursalar %100 bile üretirler ama rant meselesi
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kadirirdem 3 yıl
ABD ye gore %10 gayet iyi
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Atılgan oo 3 yıl
abd de ayrica buyuk olcekli gunes enerjisi santralleri de mevcut. tabi toplam enerji pastasi icinde ki payi ne kadardir bilmiyorum. bilen varsa yesillendirsin.
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0MG90 3 yıl
Bizimde nükleer santralden çok yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız lazım.
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Ömürcan 3 yıl
Çok geride kaldık bu konuda çooook.
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12 Angry Men 3 yıl
ABD nin yıllık elektrük üretimi: 3.9 trilyon kilovatsaat
Türkiyen'in: 245,4 milyar kilovatsaat

Matamatiğim kötü ama sanırım adamların %10 nu, Türkiyenin %100 den fazla sanırım.

Kaynak:http://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/genel/elektrik-tuketiminde-15-siradayiz
2013 verilerine göre.
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reisssss 3 yıl
türkiyeninde yenilenebilir enerji konusunda adım atması gerekiyor.
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Logic_Man 3 yıl en beğenilen
Dünyanın en çok elektrik kullanan ülkesi için %10 çok büyük bir rakam.
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PaTRaiN1 3 yıl Logic_Man
Logic_Man
Dünyanın en çok elektrik kullanan ülkesi için %10 çok büyük bir rakam.

Dünyanın en çok elektrik tüketen ülkesi Çin sonra ABD geliyor. Ancak bu %10 luk rakam hiçte az değil tabiki.
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