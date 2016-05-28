ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak

Karbon salınımını azaltmak için yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam eden ABD, bu yatırımlarının karşılığına almaya başlıyor. ABD'nin önde gelen alternatif enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar gücü, birkaç yıl içinde ülkenin en önemli elektrik kaynakları arasında yer alacak. Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği (AWEA), 2020 yılında ABD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu rüzgar enerjisinin karşılayabileceğini açıkladı.

Şu sıralar New Orleans'ta düzenlenmekte olan Windpower 2016 konferansında konuşan AWEA yöneticileri, 2020 yılına kadar bu rakama ulaşmanın mümkün olduğunu, ancak bunun için maliyetlerin azalmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bu amaca ulaşılabilmesi için hükümet birimleri ve kurumsal şirketlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten AWEA, rüzgar gücünün potansiyeline ulaşabilmesi için mevcut politik stratejilerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda rüzgar enerjisi konusunda elde ettikleri başarıya dikkat çeken AWEA CEO'su Tom Kiernan, son yıllarda bu alanda yaptıkları atılım sayesinde iş imkanları yarattıklarını, karbon salınımını azalttıklarını ve kullanıcılar için masrafları azalttıklarını belirtti. Kiernan'a göre bu başarı hikayesini devam ettirebilmeleri için, rüzgar enerjisinden elde ettikleri elektriği 2020 yılına kadar her yıl en az 8 gigawatt arttırmaları gerekiyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/26/wind-power-supply-10-us-electricity-2020-says-awea/