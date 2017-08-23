ABD Adalet Bakanlığı, anti-Trump soruşturmasını daralttı

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Donald Trump'ın 20 Ocak tarihinde fiilen ABD Başkanı olurken Trump'ın başkan olmasından rahatsızlık duyan geniş bir kitle internette örgütlenmiş ve aynı tarihte çeşitli protestolar düzenlemişti. Daha sonra bu protestolar hakkında soruşturması başlatan Adalet Bakanlığı, protestocuların disruptj20.org isimli bir web sitesi üzerinden organize olduklarını öğrenmiş ve protestocular hakkında detaylı bilgi almak için web sitesinin sağlayıcısı olan DreamHost şirketinden bazı taleplerde bulunmuştu.





Kişisel Bilgiler Talep Edilmişti

Bakanlık DreamHost'tan, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların; IP adresleri, iletişim bilgilerini, e-postaları ve varsa fotografları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini talep ederken DreamHost ise toplam 1.3 milyon IP adresinin web sitesini ziyaret ettiğini açıklamış ve bu kişilere ait bilgilerin paylaşılmayacağını dile getirmişti. Daha sonra Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada ise şirket, bakanlığın talebinin ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırı olduğunu ileri sürmüştür ve bu bilgilerin siyasi düşüncesini açıklayan kişilere yönelik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmişti. Dün Savcı Channing Phillip tarafından yapılan açıklama ile Adalet Bakanlığı'nın talebini daralttığı ortaya çıktı.





Savcı tarafından yapılan açıklamada 1.3 milyon IP adresine ilişkin tüm detayların istenmediği belirtilirken ilk talebin sunulduğu esnada yetkililerin web sitesini bu kadar çok kişinin ziyaret ettiğini bilmedikleri dile getirildi. Bununla birlikte bakanlık, halen geniş bir liste istiyor. Savcının açıklamasına göre DreamHost'un, protestoları organize eden web siteye ait 1 Temmuz 2016 ile 20 Ocak 2017 tarihi arasındaki bütün ziyaretçi bilgilerinin paylaşılması isteniyor. İddiaya göre bu ziyaretçiler arasında önceden tasarlanmış bir ayaklanmayı koordine eden küçük bir grup var ve yetkilileri bu grubu ortaya çıkarmak istiyor.





Tabi DreamHost'un bu talebe de sıcak bakmayacağı düşünülüyor zira şirketin, ziyaretçilere ilişkin bilgileri vermemesinin ana nedeni kişilerin anonimliğini, ifade özgürlüğünü kapsayacak şekilde korumak. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Mark Rumol da yeni taleplerin önemli ölçüde dar olduğunu ancak yine de cadı avı niteliği taşıdığına dikkat çekerken halen kişisel ve tanımlayıcı bilgilerin istendiğine tepki gösterdi.

https://techcrunch.com/2017/08/22/dreamhost-vs-justice-department-excludes-request-ip-addresses/