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Güneş tutulması Facebook'ta Super Bowl'u gölgede bıraktı

21 Ağustosta gerçekleşen güneş tutulması Facebook tarihindeki en popüler olay olmayı başardı. En büyük ilgiyi ise NASA'nın sosyal platform üzerindeki canlı yayını gördü...
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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21 Ağustos'ta gerçekleşen güneş tutulması Facebook'a göre "sosyal medya çağındaki en büyük astronomik olay" olarak kayıtlara geçti. Sonuç olarak pek çok kişi tutulmayla ilgili yorum yapmak, fotoğraf ve video paylaşımında bulunmak için sosyal medya platformunu kullanmış durumda.
Şirket günüeş tutulmasıyla ilgili 66 milyondan fazla kişinin gönderi, reaksiyon, paylaşım ve yorum içeren 240 milyon etkileşime girdiğini söylüyor. Bu da etkinliği Facebook'ta 5 Şubat tarihindeki Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl LI'den daha popüler hale getirmeye yetti.
Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil için Vestel, BMC ve Karsan'dan ortak proje"
Bunun yanı sıra hem kullanıcıların hem de yayın kuruluşlarının gerçekleştirdiği 129.000'den fazla Facebook Live yayını söz konusu. Tutulma ile ilgili videoların (hem canlı hem de canlı olmayan) 365 milyondan fazla görüntülendiğini belirtelim. Özellikle, NASA'nın Facebook üzerindeki canlı yayını gün boyunca platformda büyük ilgi gördü. 30 milyon görüntüleme sayısına ulaşmayı başaran canlı yayını kaçırdıysanız aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.cnbc.com/2017/08/22/the-solar-eclipse-was-more-popular-than-the-super-bowl-on-facebook.html Yorum Yaz
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