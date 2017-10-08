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ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi)

Akşam saatlerinde ABD elçiliğinden şok bir haber geldi. Güvenlik gerekçesiyle bugünden itibaren göçmen olmayan tüm vize hizmetlerinin askıya aldığını bildirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,4b
1
305
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD’ye gitmek için vize başvurusu yapan veya yapmak için hazırlanan vatandaşlarımıza kötü bir haber geldi. ABD Büyükelçiliği bugünden itibaren göçmen olmayan tüm vize hizmetlerini askıya aldığını bildirdi.

Resmen Duyuruldu

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre ABD Hükümeti, Türkiye’nin ABD Misyonu tesis ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmeye başladı. Bu süreç boyunca elçilik ve konsolosluğa gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Instagram yedinci yaşını kutluyor"

Bu karar yakın zamanda eğitim veya ziyaret gibi çeşitli amaçlarla ABD’ye gitme planları yapan vatandaşlarımız için soğuk duş etkisi yapacaktır. Vize hizmetleri ne zaman yeniden normale dönecek şimdilik bilinmiyor.

Göçmen olmayan vize türleri neler? 

  • (A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler
  • (B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi 
  • (C) ABD’den Transit Geçiş
  • (D) Mürettebat Vizesi 
  • (E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi
  • (F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri 
  • (J) Değişim Programı
  • (H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi
  • (I) Basın Mensubu ve Gazeteciler
Güncelleme: Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldığını duyurdu. Buna sınırda vize ve elektronik vize uygulamaları dahil.  
 
ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi)

https://mobile.twitter.com/USEmbassyTurkey/status/917076943954161666 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RichesMen 2 yıl
Bu Dünyada en büyük düşmanımız ABD'dir bunu her zaman her an görebilirsiniz. gel görün ki müttefik diyoruz dememizin gerekçesi gerçekten politik hesaplar. Türkiye 15 Temmuz'dan sonraki politikasını çok yerinde buluyorum. şuan ki İDLİB operasyonuyla ABD planlarını PKK PYD ve İSRAİL gibi bize savaş açmış ülkeleri ve grupları şaşkına uğratmış durumda. ve aba altından sopa göstermeye çalışıyorlar. allah yardımcımız olsun.
Bu Dünyada en büyük düşmanımız ABD'dir bunu her zaman her an görebilirsiniz. gel görün ki müttefik diyoruz dememizin gerekçesi gerçekten politik hesaplar. Türk...
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5 Yanıt Yanıtla +212
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burgfb 2 yıl
Eğer abd metin topuz için vizeleri askıya alacak kadar kıyameti koparıyorsa, adalet doğru işliyor demektir. Doğru adamı almışlar.
2 Yanıt Yanıtla +145
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HEDEF_ODTÜ 2 yıl
dua edin geçici bir durum olsun yoksa karanlık günler bizi bekliyor. rusya ve venezuela ya olduğu gibi bunun arkasından ekonomik yaptırım ve ambargo gelir. dolar hızla 4 liraya dayanır.
dua edin geçici bir durum olsun yoksa karanlık günler bizi bekliyor. rusya ve venezuela ya olduğu gibi bunun arkasından ekonomik yaptırım ve ambargo gelir. dol...
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4 Yanıt Yanıtla +61
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1 Avatar
Jeopol 1 yıl
Amerikalilar hala elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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tarıkk1 1 yıl Jeopol
Jeopol
Amerikalilar hala elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor


şimdi düzelmiş ama evet düzelmeden önce öyleydi.
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Merkur 2 yıl





Ulan abdi seni varya....bir gece ansızın...durtecem
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Jeopol 2 yıl
sozcu.com.tr/...
iste vize kisitlamasi boyle olur

birileri gibi su sporcuymus, su transit turistmis, su filme gidiyormus diye taviz verilmez.
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Merkur 2 yıl
feyzi işbaşaran‏ @feyzi_isbasaran 14 sa.14 saat önce
@feyzi_isbasaran adlı kullanıcıya yanıt olarak
Türkiye’de,önünüze geleni hukuksuz şekilde hapse atıyorsunuz.İnsanlar çaresiz!
ABD/AB ve ülkeleri,rehinlerini kurtarmak için herşey yapar!
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Merkur 2 yıl
feyzi işbaşaran‏ @feyzi_isbasaran 10 Eki
Ülkemizi savunmak,hükümetimizin yanlışlarını savunmak demek değildir.ABD’yi eleştiririz ama, hükümetin yanlış politikasını da eleştirmeliyiz
İkide bir; Ey Amerika, Ey Avrupa, Ey Rusya vs. Derseniz,varacağınız nokta da bu olur.
Sizden başka ikide bir ‘EY’ diyen bir lider var mı?
‘EY’ dediğiniz insanlar, sarayınıza çağırdığınız muhtarlar değil.Sizden güçlü ülkelerin liderleri.
Bir iki hoş görürler,sonunda yeter derler
Ülkemizi savunalım, ABD’nin bu ağır kararını da eleştirelim. Ama kendi hatalarımızı da görmemezlikten gelemeyiz!
15:05 - 10 Eki 2017

twitter.com/...
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sistemli adam 2 yıl
Reis dik durdukça, kobrayı saldıkça abd yola gelmeye başlıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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pcwolf28 2 yıl sistemli adam
sistemli adam
Reis dik durdukça, kobrayı saldıkça abd yola gelmeye başlıyor.


Ahahah asıl kobrayı kim saldı belli. Korkudan geberiyor senin reis, neresi dik duruyor... Zarrab olayında bi adı geçse bitti artık...
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Merkur 2 yıl
feyzi işbaşaran‏ @feyzi_isbasaran 12 dk.12 dakika önce
feyzi işbaşaran Retweetledi: ANADOLU AJANSI
ABD/BeyazSaray ‘Vize yasağını ben koydum’
O, hâla Büyükelçi diyor.
‘Ey...Trump’ diyemiyor tabi.
feyzi işbaşaran ekledi,
1:55
ANADOLU AJANSIOnaylanmış hesap @anadoluajansi
[Video] Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'yi Ankara'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun aane.ws/...
2 yanıt 7 retweet 20 beğenme





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ledie 2 yıl
Vay canına şu abur cubur gıda sektörüne nasıl da bağlanmış kendi değerlerini bilmeyen koruyamayan duyarsız insanlar
Çikita muz geldi anamur bitti, sonra aynı anamur gibi organik muz geldi çikitanın 3 katı pahalı...
Anamur'un aynısını bize şimdi organik diye 3 katı pahalıya satıyorlar...
Bizde organik anamur muzu vardı zaten...
Hala var da azaldı yani ve biraz değişti
Tınlamayanları işte böyle evirip çevirip malı götürüyorlar anlatabildim mi?
1 Yanıt Yanıtla
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shintai 2 yıl ledie
ledie
Vay canına şu abur cubur gıda sektörüne nasıl da bağlanmış kendi değerlerini bilmeyen koruyamayan duyarsız insanlar
Çikita muz geldi anamur bitti, sonra aynı anamur gibi organik muz geldi çikitanın 3 katı pahalı...
Anamur'un aynısını bize şimdi organik diye 3 katı pahalıya satıyorlar...
Bizde organik anamur muzu vardı zaten...
Hala var da azaldı yani ve biraz değişti
Tınlamayanları işte böyle evirip çevirip malı götürüyorlar anlatabildim mi?

Amerika'da organik muz ile normal muz arasında sadece 10 cent (0.1 dolar) fark var. 3 katı fark varsa, soygundur o.
1 Yanıt Yanıtla
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HEKTOR-NG 2 yıl
çokta tıınnn ..
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ledie 2 yıl
Bir de şunu sorun kendinize faydası olma ihtimali olan bir şeyi mi yapmak daha iyi yoksa hiç bir şey yapmamak mı?
Milletin cebine dokunmak evrensel açıdan en büyük tepki koyan protesto biçimidir ve en iyi bu yolla insanlar dürtülür.
Yoksa efendim ağlamışsın sızlamışsın slogan atmışsın hava civa boş işler bunlar
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