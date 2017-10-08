ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi)

ABD’ye gitmek için vize başvurusu yapan veya yapmak için hazırlanan vatandaşlarımıza kötü bir haber geldi. ABD Büyükelçiliği bugünden itibaren göçmen olmayan tüm vize hizmetlerini askıya aldığını bildirdi.

Resmen Duyuruldu

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre ABD Hükümeti, Türkiye’nin ABD Misyonu tesis ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmeye başladı. Bu süreç boyunca elçilik ve konsolosluğa gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almaya karar verdi.

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Bu karar yakın zamanda eğitim veya ziyaret gibi çeşitli amaçlarla ABD’ye gitme planları yapan vatandaşlarımız için soğuk duş etkisi yapacaktır. Vize hizmetleri ne zaman yeniden normale dönecek şimdilik bilinmiyor.

Göçmen olmayan vize türleri neler?

(A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler

(B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi

(C) ABD’den Transit Geçiş

(D) Mürettebat Vizesi

(E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi

(F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri

(J) Değişim Programı

(H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi

(I) Basın Mensubu ve Gazeteciler

Güncelleme: Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldığını duyurdu. Buna sınırda vize ve elektronik vize uygulamaları dahil.