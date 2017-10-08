ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi)

ABD’ye gitmek için vize başvurusu yapan veya yapmak için hazırlanan vatandaşlarımıza kötü bir haber geldi. ABD Büyükelçiliği bugünden itibaren göçmen olmayan tüm vize hizmetlerini askıya aldığını bildirdi.
Resmen Duyuruldu
ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre ABD Hükümeti, Türkiye’nin ABD Misyonu tesis ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmeye başladı. Bu süreç boyunca elçilik ve konsolosluğa gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almaya karar verdi.
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Bu karar yakın zamanda eğitim veya ziyaret gibi çeşitli amaçlarla ABD’ye gitme planları yapan vatandaşlarımız için soğuk duş etkisi yapacaktır. Vize hizmetleri ne zaman yeniden normale dönecek şimdilik bilinmiyor.
Göçmen olmayan vize türleri neler?
- (A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler
- (B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi
- (C) ABD’den Transit Geçiş
- (D) Mürettebat Vizesi
- (E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi
- (F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri
- (J) Değişim Programı
- (H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi
- (I) Basın Mensubu ve Gazeteciler
https://mobile.twitter.com/USEmbassyTurkey/status/917076943954161666 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi düzelmiş ama evet düzelmeden önce öyleydi.
Ulan abdi seni varya....bir gece ansızın...durtecem
iste vize kisitlamasi boyle olur
birileri gibi su sporcuymus, su transit turistmis, su filme gidiyormus diye taviz verilmez.
twitter.com/...
Ahahah asıl kobrayı kim saldı belli. Korkudan geberiyor senin reis, neresi dik duruyor... Zarrab olayında bi adı geçse bitti artık...
Çikita muz geldi anamur bitti, sonra aynı anamur gibi organik muz geldi çikitanın 3 katı pahalı...
Anamur'un aynısını bize şimdi organik diye 3 katı pahalıya satıyorlar...
Bizde organik anamur muzu vardı zaten...
Hala var da azaldı yani ve biraz değişti
Tınlamayanları işte böyle evirip çevirip malı götürüyorlar anlatabildim mi?
Amerika'da organik muz ile normal muz arasında sadece 10 cent (0.1 dolar) fark var. 3 katı fark varsa, soygundur o.
Milletin cebine dokunmak evrensel açıdan en büyük tepki koyan protesto biçimidir ve en iyi bu yolla insanlar dürtülür.
Yoksa efendim ağlamışsın sızlamışsın slogan atmışsın hava civa boş işler bunlar
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