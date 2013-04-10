ABD Deniz Kuvvetleri lazer silah prototipini 2014 yılında kullanmaya başlayacak

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Efsane Star Wars serisinin teknoloji dünyasına en büyük armağanlarından biri lazer silahları olmuştur. Tahrip gücü çok yüksek olan ve gemileri havaya uçuran bu lazer silahlar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor.
Gelinen noktada elbette bir aracı havaya uçuracak kapasitede lazer silahları geliştirmek mümkün değil. Ancak nispeten küçük boyuta sahip cisimleri yakabilen veya elektronik aksamını bozabilen lazer silahları hayatımıza girmek üzere.
Lazer silahları genelde ordu birimlerini ilgilendiren bir konu ve ABD savunma departmanı da bu konuda önemli adımlar katetmiş durumda.
2011 yılında yakıcı ve elektronik aksam bozucu bir lazer silahın ilk denemelerini yapan ABD Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz yaz döneminde de lazer silahı ile insansız hava araçlarını yakarak düşürmeyi başarmıştı. Kurum, 2014 yılında ilk prototip silahı USS Ponce gemisi üzerinde deneyecek. Gemi şu anda Basra Körfezi'nde İran saldırı botlarına karşı görev yapıyor.
32 milyon dolara mal olacak projede cephane maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor. Her bir atış için hesaplanan maliyet ise 1$ civarında. Deniz Kuvvetleri bütçe konusunda sıkıntı yaşadığı için projelerde tasarrufa gitme niyetinde. Lazer silahı projesinin ise yatırıma değer bulunduğu ve kesintiye uğramayacağı düşünülüyor.
http://www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir şekilde bu silaha karşı savunma/zırh geliştirilebilse bile (bazı arkadaşların belirttiği gibi aynanın iş göreceğini hiç sanmıyorum) bunun 1 dolarlık maliyetle ateşlediği ışından korumak için bir ordunun bütün insanız hava araçlarını, gemilerini, tanklarını, uçaklarını, füzelerini, hatta askerlerini (muhtemelen arka arkaya duran büyük sayıda zırhsız askeri tek atışla tereyağı gibi delip geçebilir) bir çeşit ve kuvvetle muhtemel çok yüksek maliyetli bir savunma/zırh teknolojisiyle donatması gerekmekte.
İşte adam bunu bu yüzden icat etmiş. Yoksa aynı anda bir filoyu baştan başa yararım ben bunla gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
Karşı tarafın ordusundaki X maliyetli bir birim savaş unitesinin maliyetini 2X e çıkarmak için. Savaşı da bu kazandırır zaten.
Esasında yazmayacaktım ama öyle bir şey dediğin için açıklık getirmek için üşendiğim şeyi yazayım dedim.
Lazerin verdiği ısı o kadar yüksek ki zaten verdiği zararı o ısıyla veriyor. Ayna koyarlarsa normal bir lazer ışınını geri döndürebilir ama çok üstün bir malzeme kullanmazlarsa aynanın da eriyeceğini düşünüyorum...
evinde discovery olmayan teknojik haberleri çok geç takip ediyor
Lazer'in dezavantajı ısı. Çalıştıkça ısınıyor. Yukarıdaki videoda uçağı yakmak için uzun süre çalıştırılıyor lazer. Fakat ışın çok kuvvetli olmadığından atış yapılan uçağa veya nesneye uzun süre tutmak gerekiyor. Zira lazer çok güçlü değil.
Gücü arttıramazlar mı? Tabi ki arttırabilirler ama bu sefer çok ısınıp lazer hemen yanar. Bunun çözümü ise basit.
• Kısa süreli ama çok daha güçlü atışlar yapmak.
• Veya atışı uzayda güneş görmeyen bir yerden yapmak. Zira orada hava sıcaklığı -156 dereceye kadar düşüyor diye biliyorum. (Dünya'ya yakın olan yerlerde, Mars'ta değil...)
Lazerlerle -en azından normal satılanlarla- uzun süredir ilgileniyorum ve pek çok lazerde belirli bir süreden fazla çalıştırmayın der. Bazı lazerlerde ise (Wickedlazers Arctic Spyder gibi) kendi kendini soğutan bir sistem var.
Madem atışın maliyeti 1 Dolar, 1 füze gönderip vurmak ile aralarında kaç yüz bin Dolar oynuyor iken 1 dolarlık atış yerine anlık ama çok çok daha güçlü birkaç atışla iş bitirilebilir. Tabi daha iyi bir hedefleme mekanizmasıyla.
Bu arada en sevdiğim lazer:
Haklısınız hocam video'yu izlerken hemen aklıma o geldi... Bu silahın bir benzeri oyunda mevcut..
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Zamazingo, darpa