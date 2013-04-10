ABD Deniz Kuvvetleri lazer silah prototipini 2014 yılında kullanmaya başlayacak





Efsane Star Wars serisinin teknoloji dünyasına en büyük armağanlarından biri lazer silahları olmuştur. Tahrip gücü çok yüksek olan ve gemileri havaya uçuran bu lazer silahlar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor.





Gelinen noktada elbette bir aracı havaya uçuracak kapasitede lazer silahları geliştirmek mümkün değil. Ancak nispeten küçük boyuta sahip cisimleri yakabilen veya elektronik aksamını bozabilen lazer silahları hayatımıza girmek üzere.





Lazer silahları genelde ordu birimlerini ilgilendiren bir konu ve ABD savunma departmanı da bu konuda önemli adımlar katetmiş durumda.





2011 yılında yakıcı ve elektronik aksam bozucu bir lazer silahın ilk denemelerini yapan ABD Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz yaz döneminde de lazer silahı ile insansız hava araçlarını yakarak düşürmeyi başarmıştı. Kurum, 2014 yılında ilk prototip silahı USS Ponce gemisi üzerinde deneyecek. Gemi şu anda Basra Körfezi'nde İran saldırı botlarına karşı görev yapıyor.





32 milyon dolara mal olacak projede cephane maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor. Her bir atış için hesaplanan maliyet ise 1$ civarında. Deniz Kuvvetleri bütçe konusunda sıkıntı yaşadığı için projelerde tasarrufa gitme niyetinde. Lazer silahı projesinin ise yatırıma değer bulunduğu ve kesintiye uğramayacağı düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone