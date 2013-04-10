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ABD Deniz Kuvvetleri lazer silah prototipini 2014 yılında kullanmaya başlayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Deniz Kuvvetleri lazer silah prototipini 2014 yılında kullanmaya başlayacak

Efsane Star Wars serisinin teknoloji dünyasına en büyük armağanlarından biri lazer silahları olmuştur. Tahrip gücü çok yüksek olan ve gemileri havaya uçuran bu lazer silahlar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor.

Gelinen noktada elbette bir aracı havaya uçuracak kapasitede lazer silahları geliştirmek mümkün değil. Ancak nispeten küçük boyuta sahip cisimleri yakabilen veya elektronik aksamını bozabilen lazer silahları hayatımıza girmek üzere.

Lazer silahları genelde ordu birimlerini ilgilendiren bir konu ve ABD savunma departmanı da bu konuda önemli adımlar katetmiş durumda. 

2011 yılında yakıcı ve elektronik aksam bozucu bir lazer silahın ilk denemelerini yapan ABD Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz yaz döneminde de lazer silahı ile insansız hava araçlarını yakarak düşürmeyi başarmıştı. Kurum, 2014 yılında ilk prototip silahı USS Ponce gemisi üzerinde deneyecek. Gemi şu anda Basra Körfezi'nde İran saldırı botlarına karşı görev yapıyor.

32 milyon dolara mal olacak projede cephane maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor. Her bir atış için hesaplanan maliyet ise 1$ civarında. Deniz Kuvvetleri bütçe konusunda sıkıntı yaşadığı için projelerde tasarrufa gitme niyetinde. Lazer silahı projesinin ise yatırıma değer bulunduğu ve kesintiye uğramayacağı düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
sorun suku laserler cok verimsizler. enerjinin sadece yuzde bir kacini isina cevirebiliyorlar. geri kalani isi olarak etrafa saciliyor. kisaca dusmana gondercegi isidan cok daha fazlasini kendi uzerinde yaratiyor. diger bir noktada uzay mekiklerinde kullanilana benzer tps - thermal protection systemler. cok hafifler ve binlerce derece sicagi nerdiyse hic gecirmiyorlar. asadaki videolarda ne demek istedigimi gorebilirsiniz. tps seramiklerle hic bir laserin penetre edemiyecegi hafif zirhlar kolayca yapilabilir. yani laserin ana silah olarak cok bir gelecegi yok diyebilirim.

sorun suku laserler cok verimsizler. enerjinin sadece yuzde bir kacini isina cevirebiliyorlar. geri kalani isi olarak etrafa saciliyor. kisaca dusmana gonderceg...
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Steve Jobs 6 yıl
ABD zaten onde bir adim daha atti.
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DH Misafiri 6 yıl
O uçak düşürene kadar, uçak gözüne sokar füzeyi.bunlar sadece stratejik göz korkutma oyunları.
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camoka5 6 yıl
Adam yapmış işte lazeri 1 dolara milyon dolarlık cihazları kullanılmaz duruma getirmek için.
Bir şekilde bu silaha karşı savunma/zırh geliştirilebilse bile (bazı arkadaşların belirttiği gibi aynanın iş göreceğini hiç sanmıyorum) bunun 1 dolarlık maliyetle ateşlediği ışından korumak için bir ordunun bütün insanız hava araçlarını, gemilerini, tanklarını, uçaklarını, füzelerini, hatta askerlerini (muhtemelen arka arkaya duran büyük sayıda zırhsız askeri tek atışla tereyağı gibi delip geçebilir) bir çeşit ve kuvvetle muhtemel çok yüksek maliyetli bir savunma/zırh teknolojisiyle donatması gerekmekte.
İşte adam bunu bu yüzden icat etmiş. Yoksa aynı anda bir filoyu baştan başa yararım ben bunla gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
Karşı tarafın ordusundaki X maliyetli bir birim savaş unitesinin maliyetini 2X e çıkarmak için. Savaşı da bu kazandırır zaten.
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OverClocK1ng 6 yıl camoka5
camoka5
(bazı arkadaşların belirttiği gibi aynanın iş göreceğini hiç sanmıyorum)
Karşı tarafın ordusundaki X maliyetli bir birim savaş unitesinin maliyetini 2X e çıkarmak için. Savaşı da bu kazandırır zaten.

Esasında yazmayacaktım ama öyle bir şey dediğin için açıklık getirmek için üşendiğim şeyi yazayım dedim.

Lazerin verdiği ısı o kadar yüksek ki zaten verdiği zararı o ısıyla veriyor. Ayna koyarlarsa normal bir lazer ışınını geri döndürebilir ama çok üstün bir malzeme kullanmazlarsa aynanın da eriyeceğini düşünüyorum...
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seconder77 6 yıl
10 yıl önce buna benzer laserler discovery channel ekibi tarafından test edildi
evinde discovery olmayan teknojik haberleri çok geç takip ediyor
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K.can.tas 6 yıl
Maliyeti azmış gerçekten
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hollowman_ 6 yıl
Atış maliyeti 1$ ise kısa zamanda hava yakın hava savunma sistemlerinde en çok kullanılan silah olur.
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sertacarslan 6 yıl
Gelen lazeri aynen geldiği yere geri yansıtacak basit birkaç ayna düzeneğinden ibaret savunma sistemleri geliştirilir, silah çöp olur.
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muratai 6 yıl
Yahu herifler videosunu çekmiş youtube a koymuş, çatır çatır UAV yi (Drone) düşürüyor. Hemde bir kaç saniye içerisinde. Siz daha hala neyin olmazını iddia ediyorsunuz?
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OverClocK1ng 6 yıl
Bence bazı arkadaşlar yanlış düşünüyorlar.
Lazer'in dezavantajı ısı. Çalıştıkça ısınıyor. Yukarıdaki videoda uçağı yakmak için uzun süre çalıştırılıyor lazer. Fakat ışın çok kuvvetli olmadığından atış yapılan uçağa veya nesneye uzun süre tutmak gerekiyor. Zira lazer çok güçlü değil.
Gücü arttıramazlar mı? Tabi ki arttırabilirler ama bu sefer çok ısınıp lazer hemen yanar. Bunun çözümü ise basit.
• Kısa süreli ama çok daha güçlü atışlar yapmak.
• Veya atışı uzayda güneş görmeyen bir yerden yapmak. Zira orada hava sıcaklığı -156 dereceye kadar düşüyor diye biliyorum. (Dünya'ya yakın olan yerlerde, Mars'ta değil...)
Lazerlerle -en azından normal satılanlarla- uzun süredir ilgileniyorum ve pek çok lazerde belirli bir süreden fazla çalıştırmayın der. Bazı lazerlerde ise (Wickedlazers Arctic Spyder gibi) kendi kendini soğutan bir sistem var.
Madem atışın maliyeti 1 Dolar, 1 füze gönderip vurmak ile aralarında kaç yüz bin Dolar oynuyor iken 1 dolarlık atış yerine anlık ama çok çok daha güçlü birkaç atışla iş bitirilebilir. Tabi daha iyi bir hedefleme mekanizmasıyla.
Bu arada en sevdiğim lazer:
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kartopu2 6 yıl
KISACASI YENİ DÜNYA DÜZENİ(ENERJİ SİLAHLARI-YARI İNSAN YARI ROBOTLAR-ROBOT ASKER-İŞÇİLER-İNSANSIZ ARAÇLAR-ÇİP TAKILMIŞ İNSANLAR)HEPSİ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN ANA ÖĞELERİ KESİNLİKLE BİRBİRİYLE BAĞLANTILI ŞEYLERDİR ARAŞTIRABİLİRSİNİZ
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Mr.ED 6 yıl
Bu arada yavaş yavaş RED ALERT dünyasına dönüşüyoruz.
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EasyBell 6 yıl Mr.ED
Mr.ED

Bu arada yavaş yavaş RED ALERT dünyasına dönüşüyoruz.

Haklısınız hocam video'yu izlerken hemen aklıma o geldi... Bu silahın bir benzeri oyunda mevcut..
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