ABD Hava Kuvvetleri'nden SpaceX'e tam 300 milyon dolarlık kontrat

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı'yla olan ilişkilerini ilerletmeye devam ediyor. Şirket şimdi de üç yeni uzay görevi için Hava Kuvvetleri'yle tam 297 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzaladı. Buna göre SpaceX, ABD ordusuna ait üç farklı casus uydusunu önümüzdeki yıllarda yörüngeye taşıyacak.
Uyduların isimleri NROL-87, NROL-85 ve AFSPC-44 şeklinde belirtilmiş. Görevler gizli olduğu için uyduların detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. ABD ordusu bu uyduları muhtemelen yörüngeden bilgi edinmek için kullanacak. Son olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda uyduların 2021 yılı içerisinde yörüngeye yerleştirileceği belirtilmiş.
SpaceX'in ABD Savunma Bakanlığı'yla olan ilişkilerini ilerletmesi şirketin geleceği için çok büyük önem arz ediyor. Zira NASA olsun, Pentagon olsun bu tarz kurumlar çok büyük bir gelir kaynağı demek. SpaceX buralardan elde ettiği maddi gelirleri Starship uzay gemisi ve insanlı Mars görevleri gibi projelere harcıyor.
SpaceX, ABD ordusu için ilk kez Mayıs 2017'de bir göreve çıkmış ve bu görevle birlikte en büyük rakibi olan United Launch Alliance'a (ULA) da çok önemli bir darbe vurmuştu. Mayıs 2017 öncesinde yaklaşık 10 yıl boyunca tüm askeri uzay kontratlarını tek başına alan ULA'nın böylece bu alandaki tekeli sona ermişti. Daha uygun fiyatlara yörüngeye uydu gönderebilen SpaceX şu anda Pentagon'un yeni gözdesi haline geldi.
https://www.cnet.com/news/spacex-just-received-300-million-from-the-department-of-defence/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uyduların isimleri NROL-87, NROL-85 ve AFSPC-44 şeklinde belirtilmiş. Görevler gizli olduğu için uyduların detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. ABD ordusu bu uyduları muhtemelen yörüngeden bilgi edinmek için kullanacak. Son olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda uyduların 2021 yılı içerisinde yörüngeye yerleştirileceği belirtilmiş.
SpaceX'in ABD Savunma Bakanlığı'yla olan ilişkilerini ilerletmesi şirketin geleceği için çok büyük önem arz ediyor. Zira NASA olsun, Pentagon olsun bu tarz kurumlar çok büyük bir gelir kaynağı demek. SpaceX buralardan elde ettiği maddi gelirleri Starship uzay gemisi ve insanlı Mars görevleri gibi projelere harcıyor.
SpaceX, ABD ordusu için ilk kez Mayıs 2017'de bir göreve çıkmış ve bu görevle birlikte en büyük rakibi olan United Launch Alliance'a (ULA) da çok önemli bir darbe vurmuştu. Mayıs 2017 öncesinde yaklaşık 10 yıl boyunca tüm askeri uzay kontratlarını tek başına alan ULA'nın böylece bu alandaki tekeli sona ermişti. Daha uygun fiyatlara yörüngeye uydu gönderebilen SpaceX şu anda Pentagon'un yeni gözdesi haline geldi.
https://www.cnet.com/news/spacex-just-received-300-million-from-the-department-of-defence/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle