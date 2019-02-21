ABD Hava Kuvvetleri'nden SpaceX'e tam 300 milyon dolarlık kontrat

ABD Savunma Bakanlığı, üç farklı casus uydusunu uzaya taşıması için SpaceX ile anlaşmaya vardı. 2021 yılı için planan görevler karşılığında SpaceX'e toplam 297 milyon dolar ödeme yapılacak.