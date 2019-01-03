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ABD, Patriot satışı için Türkiye’ye teklifini sundu

ABD’den gelen heyet, Türkiye’nin yıllardır istediği ancak satışına bir türlü onay çıkmayan Patriot sistemleri için teklifini sundu. Teklifte S400 alımının iptali koşulu da var.
4 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD, Patriot satışı için Türkiye’ye teklifini sundu
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Uzun yıllardır ülkemizin kendi hava savunma sistemini satın almak için girişimlerde bulunuyor ancak ABD’den satış için bir türlü izin çıkmıyordu. Bunun neticesinde Rusya ile gelişen ilişkiler neticesinde S400 sistemlerinin satın alınması noktasında anlaşma sağlanmış hatta ödemesi de peşinen yapılmıştı.

Rusya ile yapılan bu anlaşma sistemin NATO uyumluluğu taşımaması nedeni ile ciddi derecede eleştirilmiş ve NATO üyesi ülkelerin güvenliğini riske atacağı iddiasında bulunulmuştu. Bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde (19 Aralık’ta) ABD kongresi Patriot’ların ülkemize satışı için onay vermişti. Sonrasında da bir heyet teklif için ülkemize geldi.

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu bilgiye göre ABD’den gelen bir heyet, Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor. Toplamda 3.5 milyar dolar değerindeki satış 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi, 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santrali, iletişim cihazları, test ekipmanları, menzil programları ve destek teçhizatları gibi her birimi kapsama alıyordu.

S400 alımından vazgeçin koşulu 

Türkiye’nin S400’ler ile birlikte Patriot sistemlerini de alabileceği daha önce birçok hükumet yetkilisince aktarılmıştı. Hatta bu anlaşma gerçekleşirse Türkiye’nin dünyada S400 ile Patriot sistemlerini aynı anda kullanan ilk ülke olabileceğine dikkat çekilmişti ancak ABD heyetinin teklifinde S400’lerin alımından vazgeçilmesinin bir ön koşul olarak yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye ise kesinlikle böyle bir ihtimalin olmadığını altını çiziyor. İlerleyen günlerde süreçle ilgili daha net ifadeler ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz.


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interwap 4 ay en beğenilen
S400'ü geçelim daha eski sistemler olan S200 ve S300 Suriye'de yüksek denecek başarılı oran ile savunma gösterdi.Üstelik bunu Amerikan saldırılarına karşı da başardı.
S. Arabistandaki patriodlar ise Yemenden atılan balistik füzelere karşı başarılı savunma gösterdi. Yalnız 2 tanesi arızalanıp biri yerde diğeri ise atıldığı bölgeye yakın yerde infilak etti ve sivil kayıp verdirdi. Birde Yemenden atılan balitsik füzeler ne kadar teknolojik, bir soru işareti de bu.
S400'ü geçelim daha eski sistemler olan S200 ve S300 Suriye'de yüksek denecek başarılı oran ile savunma gösterdi.Üstelik bunu Amerikan saldırılarına karşı da ba...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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emre1393 4 ay
şimdi atlanan bir iki detay var, yanılmıyorsam s400 için rusyadan kredi alındı, sonra o kredi ile s400 alındı, yani peşin ödenmiş bir para yok bizim açımızdan.
2.5 rusya'ya 3.5 abd'ye derken 6 milyar dolar, nereden bulup da ödeyeceğiz bu parayı söyleyen yok.
şimdi atlanan bir iki detay var, yanılmıyorsam s400 için rusyadan kredi alındı, sonra o kredi ile s400 alındı, yani peşin ödenmiş bir para yok bizim açımızdan.
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3 Yanıt Yanıtla +15
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PeYLeR. 4 ay
Amerikaya inat s400 ler alınmalı. Onca vakit kapılarına aşındırmamıza rağmen savunma sistemini satmamışlardı. Ne oldu da bu sefer kendileri gelip gelin alın demeye yanaştılar. Biliyorlar ki s400 lerden vazgeçemeyeceğiz. Ve biliyoruz ki s400 lerden vazgeçsek dahi Abd söz konusu savunnma sistemini bize satmayacak.
Amerikaya inat s400 ler alınmalı. Onca vakit kapılarına aşındırmamıza rağmen savunma sistemini satmamışlardı. Ne oldu da bu sefer kendileri gelip gelin alın dem...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ToisAndro 4 ay
O da mantıklı
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Civitas Terrana 4 ay
Ne S400’e ne de Patriot’a ihtiyacmiz yok. Elimizdeki silahlar yetiyor zaten. Bu para direkt AR-GE’ye ayrilsa keske ama bunlarda bu vizyon yok.
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Ray Kurzweil 4 ay
S400'ler ne olursa olsun alınmalı ve kullanılmalı.
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MalayMahmut 4 ay
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Twitter: @malay_mahmut
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El_domingo 4 ay
Bu sistemleri alırken kriter en once ulaşabilirlik ve risklerdir.rusya mı turkiye için daha riskli yoksa amerika ve avrupa ulkelerimi?turkiyeyi sıkıntı sokan amerika,yunanistan,ingiltere,fransa,almanya,hollanda fransa belçika gibi ulkeler değilmi.?dolasıyşa s400 leri hele teknoloji transferi ile alınırsa bircok riski ve tehdidi ortadan kaldıracaktır..ermenistanın bile 1976 nukleer santrali varken turkiye henuz sahip değildir..su anda akkuyada işler ilerlerken fransa ile yapılan sinop da ilerlerleme kaydedilememekte..turkiyede agır sanayi uretiminde enbuyuk katkıda ruslarındır isklenderun demir çelik onlarla ve kuruldu...sonuc dost ulke diye bir kavram yalandır..turkiye kendi gobeğini kendi kesmeli hiç kimseye arkasını donmeden denge politakalarıyla ulke menfaatini gozetmelidir..bu siyasi ve ideolajik değil milli ve vatani gerekliliktir..
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DH Misafiri 4 ay
Adam "s200 - s300'ler suriye'de ABD saldırılarına karşı başarı gösterdi" yazmış, onlarcası likelamış. Hangi ABD uçağını ya da seyir füzesini vurdu acaba bu hava savunma sistemleri? Dünyada neden kimsenin haberi yok bundan, sallamak bedava nasılsa :) Bırak S300'ü S400'ler bile ABD'nin tomahawk seyir füzeleri shayrat hava üssünü vururken izlemekle yetindi. S400 ve önceki serilerinin angajman hedefleri uçaklar vs. SRBM'lere de etkili olduğu söyleniyor ama sahada kanıtlanmış bir olay hiç yaşanmadı. test de yok ortada. Ama patriot'lar özellikle PAC3 MSE füzeleri ile sahada kendisini yıllardır kanıtlamış bir sistem. Başarısız dediği Yemen saldırılarında Yemenden atılan onlarca kısa menzil balistik füzeyi başarıyla önledi. hava savunma sistemlerinde %100 önleme diye birşey yok zaten fakat bu oranın en yüksek olduğu ve kendini kanıtlamış bir sistem Patriot. S300 ve S200 ise İsrail hava uçakları tarafından Suriye hava sahası otobana döndürüldüğü halde pek de birşey yapamayan eski sistemler.
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dark_prince60 4 ay
ruslar bu işte amerika dan daha iyiler bana göre ikiside aynı halt ama köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyoruz. ruslar şu an suriyede etkin s400 leri almasak suriye ye bu kadar girmemize müsaade etmezdi. aynı şekilde amerika da fıratın doğusuna gireceksen bunları almalısın demek istiyor. dediğim gibi ikisi de aynı halt.
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EtrüskTürkü 4 ay dark_prince60
Türkiye şu an balistik füzelerini geliştirmeye devam ediyor, balistik füzemizin menzilini 1000'lerce km'ye çıkardığımızda bu füzelere nükleer başlık eklemek çok kolay olacak, nükleer silah 1940'ların teknolojisi.
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muammer816 4 ay
bu basit ön koşullarla bize mal satmaya çalışıyorlar. bi de almazsanız f35 vermeyiz, onu vermeyiz,bunu vermeyiz falan filan.zaten esas mesele kimseye muhtaç olmadan kendini savunmaktır.gerektiğinde taarruz etmektir.icap ederse rusyadan,çinden nereden gerekiyorsa oradan satın alım hakları bize aittir,pratikte de bize ait olmalıdır.bu bakımdan mutlak suretle s400 ler ülkemize kurulmalıdır.daha sonrasında ameriga bize patriot verirse onları da alabiliriz.f35 leri de verirlerse onları da alabiliriz.bunlar şuan acil gerekli donanımlardır.bunlar yaşlanıncaya değin kendi sistemlerimizi geliştirip bunların yerine ya da yanına koyabiliriz.zaman önemli.ayrıca acilen ana muharebe tanklara da ihtiyacımız var bence.hem de az sayıda değil.buna da acilen çözüm bulunmalıdır bence.yarın ne olacağı hiç belli değil.
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vollkan59 4 ay
Bu S-400 lerin anlaşması yapılmadı mı? Teslimatı bu sene sonunda olmayacak mıydı?
Öyleyse bu ne perhiz ne lahana turşusu!
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Cihan4292 4 ay
Bu defada biz almayalım biraz ergen tribine girelim istemiyoruz diye. adamlar başta satmadıkları şeye baktılar yolunacak kaz elden gidiyor işe yaramaz sistemlerini 3 nokta bilmem kaç milyara vermeye itelemeye çalışıyorlar. inşallah alıp para kazandırmayızda f35 deki gibi saçmalıklarla uğraşmayız.
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