ABD, Patriot satışı için Türkiye’ye teklifini sundu

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Uzun yıllardır ülkemizin kendi hava savunma sistemini satın almak için girişimlerde bulunuyor ancak ABD’den satış için bir türlü izin çıkmıyordu. Bunun neticesinde Rusya ile gelişen ilişkiler neticesinde S400 sistemlerinin satın alınması noktasında anlaşma sağlanmış hatta ödemesi de peşinen yapılmıştı.

Rusya ile yapılan bu anlaşma sistemin NATO uyumluluğu taşımaması nedeni ile ciddi derecede eleştirilmiş ve NATO üyesi ülkelerin güvenliğini riske atacağı iddiasında bulunulmuştu. Bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde (19 Aralık’ta) ABD kongresi Patriot’ların ülkemize satışı için onay vermişti. Sonrasında da bir heyet teklif için ülkemize geldi.

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu bilgiye göre ABD’den gelen bir heyet, Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor. Toplamda 3.5 milyar dolar değerindeki satış 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi, 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santrali, iletişim cihazları, test ekipmanları, menzil programları ve destek teçhizatları gibi her birimi kapsama alıyordu.

S400 alımından vazgeçin koşulu

Türkiye’nin S400’ler ile birlikte Patriot sistemlerini de alabileceği daha önce birçok hükumet yetkilisince aktarılmıştı. Hatta bu anlaşma gerçekleşirse Türkiye’nin dünyada S400 ile Patriot sistemlerini aynı anda kullanan ilk ülke olabileceğine dikkat çekilmişti ancak ABD heyetinin teklifinde S400’lerin alımından vazgeçilmesinin bir ön koşul olarak yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye ise kesinlikle böyle bir ihtimalin olmadığını altını çiziyor. İlerleyen günlerde süreçle ilgili daha net ifadeler ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz.