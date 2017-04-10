ABD Suriye’yi vurdu, Tomahawk’ların üreticisi borsada coştu

Tam Boyutta Gör



Tomahawk füzeleri ile vurmasına dair teknik detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Füzelerle ilgili tüm dünyada çok fazla konuşulmuş hatta maliyetleri ile ilgili çok fazla ayrıntı yazılıp çizilmişti. Tüm bu gelişmeler neticesinde günün sonunda asıl kazanan ise füzelerin üreticisi Raytheon ve üretim sürecinde yer alan bazı Amerikan şirketleri oldu. ABD’nin Şaryat Hava Üssü’nüfüzeleri ile vurmasına dair teknik detayları sizlereyer alan yazımızda aktarmıştık. Füzelerle ilgili tüm dünyada çok fazla konuşulmuş hatta maliyetleri ile ilgili çok fazla ayrıntı yazılıp çizilmişti. Tüm bu gelişmeler neticesinde günün sonunda asıl kazanan ise füzelerin üreticisive üretim sürecinde yer alan bazı Amerikan şirketleri oldu.

Cuma günü açılış ile birlikte borsada ciddi bir sıçarama yapan Raytheon Company, %14’lük bir artış yaşadı ve 154 dolar seviyesini aştı. Aynı şekilde füze rampalarının üretimi için partner isim olan Lockheed Martin de değeri yükselen bir diğer ABD’li savunma sanayii şirketiydi. Hali hazırda Raytheon Company’nin piyasa değeri 45 milyar dolar seviyesinde.

Son dönemde Donald Trump’ın savunma sanayii için daha fazla kaynak ayırmalıyız söylemleri bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin pozitifi bir seyir izlemesine zemin hazırlamış durumda. Geçtiğimiz Şubat ayında da ABD’nin donanmanın ihtiyaçları için 2 milyar dolara 4000 Tomahawk füzesi alacağının konuşulması, Raytheon hisselerini tavan yaptırmıştı.