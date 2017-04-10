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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Suriye’yi vurdu, Tomahawk’ların üreticisi borsada coştu

ABD’nin geçtiğimiz hafta Tomahawk füzeleri ile Suriye’yi vurması, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bunlar cereyan ederken asıl kazanan ise füzelerin üreticisi oldu.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD Suriye’yi vurdu, Tomahawk’ların üreticisi borsada coştu
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ABD’nin Şaryat Hava Üssü’nü Tomahawk füzeleri ile vurmasına dair teknik detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Füzelerle ilgili tüm dünyada çok fazla konuşulmuş hatta maliyetleri ile ilgili çok fazla ayrıntı yazılıp çizilmişti. Tüm bu gelişmeler neticesinde günün sonunda asıl kazanan ise füzelerin üreticisi Raytheon ve üretim sürecinde yer alan bazı Amerikan şirketleri oldu.

Cuma günü açılış ile birlikte borsada ciddi bir sıçarama yapan Raytheon Company, %14’lük bir artış yaşadı ve 154 dolar seviyesini aştı. Aynı şekilde füze rampalarının üretimi için partner isim olan Lockheed Martin de değeri yükselen bir diğer ABD’li savunma sanayii şirketiydi. Hali hazırda Raytheon Company’nin piyasa değeri 45 milyar dolar seviyesinde.

Son dönemde Donald Trump’ın savunma sanayii için daha fazla kaynak ayırmalıyız söylemleri bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin pozitifi bir seyir izlemesine zemin hazırlamış durumda. Geçtiğimiz Şubat ayında da ABD’nin donanmanın ihtiyaçları için 2 milyar dolara 4000 Tomahawk füzesi alacağının konuşulması, Raytheon hisselerini tavan yaptırmıştı.


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egemena 2 yıl en beğenilen
Gayet normal. O füzeler yerine konmak durumunda. BU bir şey değil. Hadi bu füzelerin parası ABD vergi mükelleflerinden çıkıyor. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyorlar ki saf ortadoğu halkı bunların silahlarına avuç dolusu para ödeyip legal ve illegal silah tüccarlarını zengin etsinler.
Petrol de var nasıl olsa. Şii- sünni, kürt- türk-arap v.s. diyerek insanları birbirlerine boğazlatıp dünyayı sömürüyorlar. Bunu yapan sadece abd değil, rusya, abd, çin gibi ülkeler.
Adamlar ortadoğunun bug ını bulmuşlar ama yıllardır uyanan yok.
Yok yere birbirimizi yiyoruz kazanan bu şeytanlar oluyor.
Gayet normal. O füzeler yerine konmak durumunda. BU bir şey değil. Hadi bu füzelerin parası ABD vergi mükelleflerinden çıkıyor. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyo...
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Yanıtla +49
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dede17 2 yıl
Bu gelişme msi tomahawk serisi anakartlarıda etkiler mi? arkadaşlar
Bilmediğimden soruyorum
3 Yanıt Yanıtla +19
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Kazanan Amerikan hükümeti, füze üreticisi. Sevinenler suriyedeki terör örgütleri.
Kaybeden Abd halkı ve Suriye halkı.
Dünya halkının,insanlığının çöktüğü bir devirde yaşıyoruz ne acı.
Kazanan Amerikan hükümeti, füze üreticisi. Sevinenler suriyedeki terör örgütleri.Kaybeden Abd halkı ve Suriye halkı.Dünya halkının,insanlığının çöktüğ...
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merveyanar 2 yıl
abd harcıyo abd kazanıyo olan gene mazluma gene mazluma
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interwap 2 yıl
Danışıklı dövüş.
ABD Rusya ile anlaşarak savunma sistemini geçici olarak kapattı.
Bu sırada hangarda uçabilecek uçaklar güvenli bölgelere sevk edildi.
Bakımdaki uçaklar hurdaya ayrıldı.
Böylece Rusya Suriye'ye uçaklar ve mühimmat satma yoluna gidecek.
Amerika'da dünyaya bakın hadlerini bildirdim mesajı verecek.
Rusya'nın çıkarı kolladığı Suriye bu iş (kimyasal gaz olayı) daha fazla uzamadan kulağı çekilmiş oldu.
Bu arada kimyasal gazların Rusya yapımı olduğu iddia ediliyor.
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ardaq 2 yıl
trump seçim öncesi silah şirketlerine verdiği sözü tutmaya başladı :d
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sarkat 2 yıl
Sondakika 4 ABD uçağı Suriye sahasına girmek isterken radar kilitkenmesi nedeni ile dönmek zorunda kaldı
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H34RTL3SS 2 yıl
Trump zaten iş adamı bunlar anlaşmalı yapılmış hareketler adamlar saçma sapan 60 bomba atıp 100 milyon dolar harcadı esada bir zararı yok aynı pistten 24 saat içinde uçak kalkıyor trumpun beraber "karı kız" muhabbeti yaptığı "kankaları" istemese neden atsın adamın daha önceki konuşmalarında bize ne ordan bırak kendilerini yesinler ... gibi konuşmaları var çok mu seviyormuş 100 milyon dolar harcıyor onlar için adama giren çıkan yok harcananlar envantere geri girmesi lazım ee ne yapıcak yeni modellerini alacak bunu üreten satan bedava reklam yaptı yenilerini de satacak trumpa da belki bişiler gelir el altından adamın onlarca farklı işi var bunlardan birine anlaşma bağlar belkide adam halk adamı deil iş adamı suriyelilerin hayrına atmadı onları
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transverse 2 yıl
Kalitesiz çiğ savunma sanayi haberleri. Facebook sayfalarından farkı yok.
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Wol4onak 2 yıl
Bu haberin burada ne isi var? Buranin konsepti donanim haber. Ucuz haber siteleri gibi kalitesiz alakasiz islerle ugrasiyorsunuz. Inceleme, teknoloji, donanim haberleri nerede? Militarizmi, sacma sapan haberleri birakip kendi konseptinize yonelin.
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mert1907 2 yıl
Bizimkiler de seviniyor. Hani hep diyorlar ya hayir diyenler fetoyle, pkkyla is tutuyor diye, e siz de Almanya, İsrail, İngiltere ile is tutuyorsunuz. Biride cikip demiyor ki Amerika'nin orda ne isj var diye.
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BlackGhost12 2 yıl
2 Milyar dolara 4 bin tane. Bayağı pahalı aletler. Kâr çok yüksek olmalı.
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dede17 2 yıl
Bu gelişme msi tomahawk serisi anakartlarıda etkiler mi? arkadaşlar
Bilmediğimden soruyorum
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H34RTL3SS 2 yıl dede17
dede17

Bu gelişme msi tomahawk serisi anakartlarıda etkiler mi? arkadaşlar

Bilmediğimden soruyorum

etkiler piyasası yükselmeden al bi tane
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Fiasco 2 yıl dede17
dede17

Bu gelişme msi tomahawk serisi anakartlarıda etkiler mi? arkadaşlar

Bilmediğimden soruyorum

tabi canım, ikiside aynı segmentte ürün
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eSSelamuAleykum 2 yıl dede17
Orijinalden alıntı: dede17

Bu gelişme msi tomahawk serisi anakartlarıda etkiler mi? arkadaşlar

Bilmediğimden soruyorum

evet etkiler.
zaten msi ın tomahawk serisi anakartlarını Raytheon şirketi üretiyor. Hatta ilk ürettikleri tomahawk serisi anakartı denemek için suriyeye atmışlardı. Zaten suriye krizi de bu anakart yüzünden patlak verdi. Rusya da gövde gösterisi yapmayı düşünüyor bu aralar. İşlemci fırlatacaklarmış abd ye. velhasıl 3. donanım savaşı kapıda. bir an önce alacaksan al bu anakartı. yoksa hepimiz zaten öleceğiz.
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