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ABD akıllı telefon pazarında Android ile Apple'ın üstünlüğü sürüyor

6 yıl
2,6b
1
24
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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ABD akıllı telefon pazarında Android ile Apple'ın üstünlüğü sürüyor
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Endüstrinin saygın araştırma kuruluşlarından Nielsen, Kuzey Amerika’nın akıllı telefon pazarını mercek altına aldığı yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Yayınlanan rapora göre yılın ikinci çeyreği itibariyle platform bazında, Android üstünlüğünü sürdürürken; firma bazında ise Apple üstünlüğünü büyük ölçüde koruyor.
Nielsen’in raporuna göre 2Ç2012 itibariyle her 3 kişiden 2’si akıllı telefon almayı tercih ettiği Amerika akıllı telefon pazarında %54,9’luk büyüme sağlandı. Genel olarak ise Android ve iOS’in çıkışı sürerken; Blackberry ve WM’deki düşüş ise sürüyor. 
Sonuçlar, platform bazında değerlendirildiğinde son üç ay yani 2012’nin 2.çeyreğinde alınan akıllı telefonların %54,6’sı Android tabanlı iken, onu %36,3 ile iOS takip etmekte. Bir zamanlar özellikle akıllı telefon pazarında ezici üstünlüğe sahip olan Blackberry’nin payı ise %4’e gerilmiş durumda. 
Öte yandan yılın ikinci çeyreğiyle birlikte kullanılan tüm akıllı telefonlar dikkate alındığında ise Android’in %51,8 ile liderliği sürdürdüğünü görürken; onu sırasıyla %34,3 ile iOS, %8,1 ile Blackberry ve %5,9 ile diğerleri takip ediyor.
ABD akıllı telefon pazarında Android ile Apple'ın üstünlüğü sürüyor
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Pazar incelemesine marka bazında sürdürdüğümüzde ise ortaya çıkan sonuçlar, iOS’in platform bazında lider olmamasına rağmen, Apple’ın ciddi üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Android’in %51’lik pazar payı sırasıyla %17 ile Samsung, %14 ile HTC, %11 ile Motorola ve %9 ile diğer firmaların çözümlerinden oluşuyor. Buna göre Samsung ve HTC'nin Android akıllı telefonları birlikte değerlendirilse dahi %34’lük pazar payına sahip olan Apple’ın yine de gerisinde kaldığını görüyoruz.  Diğer taraftan HTC, Windows'lu akıllı telefonlarıyla (WM+WP) %3,4'lük pazar payı elde ederken; Windows Phone platformuna geçiş yapan Nokia'nın, büyük çoğunluğunu Symbian'lı akıllı telefonlarından oluşan pazar payı ise %1,2.
ABD akıllı telefon pazarında Android ile Apple'ın üstünlüğü sürüyor
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Dexter Morgan 6 yıl en beğenilen
Hani lumia 900 satış rekorları kırmıştı? :D
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DH Misafiri 6 yıl
apple tek model telefonla bu kadar büyük pazar payına sahipse diğer markalar oturup ağlasın
1 Yanıt Yanıtla +4
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gfbekir 6 yıl
nokia symbian'dan vazgecmedikce gelisemez
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Mr. Jingles 6 yıl
Hani Lumia 900 nerede? Çok sattı deniyordu? WP iki yıldır piyasada bu zamana kadar çoktan %10'luk pazar dilimi etmesi gerekirdi. RIM'i bile geçememiş. Diğer kategorisine girmiş. Bu hezimetin açıkça göstergesidir.
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DH Misafiri 6 yıl
E be akıllı insan ABD apple'ın memleketi, daha fazla satması normal bu aklınıza gelmiyormu ?
Ayrıca samsung'un sadece android modeli yok ki, diğer akıllı telefonları da listeye eklendi mi apple ı eziyor geçiyor. diyeceksiniz birsürü modeli var normal, ne güzel işte apple gibi kullanıcılarını tek tip dandik 3.5" ekranlı modeli kullanmaya zorunlu bırakmıyor. kullanıcı istediği ekran boyutunu seçebiliyor. böyle noluyor, özenti liseli ortaokullu ergenlerle çoluk çocukla aynı tip iphone'u kullanmak zorunda kalıyorsunuz, ben olsam direkt atardım, yazık size... zamanındaki 6600 modasından farklı değil.
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GangstaRuleZ 6 yıl
Nokia
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Zordion 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
E be akıllı insan ABD apple'ın memleketi, daha fazla satması normal bu aklınıza gelmiyormu ?
Ayrıca samsung'un sadece android modeli yok ki, diğer akıllı telefonları da listeye eklendi mi apple ı eziyor geçiyor. diyeceksiniz birsürü modeli var normal, ne güzel işte apple gibi kullanıcılarını tek tip dandik 3.5" ekranlı modeli kullanmaya zorunlu bırakmıyor. kullanıcı istediği ekran boyutunu seçebiliyor. böyle noluyor, özenti liseli ortaokullu ergenlerle çoluk çocukla aynı tip iphone'u kullanmak zorunda kalıyorsunuz, ben olsam direkt atardım, yazık size... zamanındaki 6600 modasından farklı değil.

iPhone dandik mi?


Kapatın su misafir hesabını.
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung Htc Motorola hepsi birleşmiş bir iphone la baş edemiyorlar
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DH Misafiri 6 yıl
apple tek model telefonla bu kadar büyük pazar payına sahipse diğer markalar oturup ağlasın
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Amedra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
apple tek model telefonla bu kadar büyük pazar payına sahipse diğer markalar oturup ağlasın

ilk defa misafire hak verdim varya bende bunu yazacaktim.
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blue_key 6 yıl
Deepblueyey
Hani lumia 900 satış rekorları kırmıştı? :D

kendi rekorlarını kırmışlardır
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*GameOver* 6 yıl blue_key
blue_key

Deepblueyey

Hani lumia 900 satış rekorları kırmıştı? :D


kendi rekorlarını kırmışlardır


nokia kendi işletim sistemini adam akıllı yazsa çok kısa sürede toparlar, hatta ben 4s'den bile vazgeçerim, nokia'yı severim ama bu kafayla değil
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Feel The Difference 6 yıl
Samsung dağıttı ortalığı
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IgorStravinsky 6 yıl Feel The Difference
Feel The Difference
Samsung dağıttı ortalığı

Amerika için konuşursak motorola dağıttı bence
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armanatilgan 6 yıl
Ahahaha Nokianın geleceği olarak gördüğü Windows Phone pazarında bile diğer rakiplerinden az pazar payına sahip ahahaha :D
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darkaura 6 yıl
bir cihazin satilma nedeni kullanim amacidir. bugun nokia bu haldeyse bu amaci kavrayamamasindan. nokia hala ozellikli telefon sattigini saniyor ve telefonuna olabildigince ozellik ekleme derdinde. her yeni modelde kamerasi gelisiyor ama gerisi ayni. bence yeni akilli telefonlarin en buyuk alinma nedeni internet. internetin faydalarini cebinizde tasiyabilmek. ilk iphone rakiplerinden cok daha ileri web deneyimi sunsada gene tam bir pc gibi olmuyordu. ama iphoneda internetten bilgiye ulasma, bilet alma,iletisim gibi pek cok isi uygulamalarla yapilabiliyor. hatta bir ara internette web donemi bitti app devri basladi diyen gurular bile oldu. ama yeni android telefonlar kuvvetli islemcileri ve dev gibi ekranlariyla tam bir web deneyimi sunabilir hale geldiler. androidin bu kadar cok tutmasinin en onemli nedenide bu. bu yuzden ekran boyutunu artirmazsa iphoneda nokia gibi pazar kaybina ugriyabilir. ama apple in yoneticilerinin nokia gibi vizyon koru olduklarini sanmiyorum. keza ip5 de boyutun artacagina dair kuvvetli dedikodular geliyor.
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Dexter Morgan 6 yıl en beğenilen
Hani lumia 900 satış rekorları kırmıştı? :D
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Ahmet-79 6 yıl Dexter Morgan
Deepblueyey

Hani lumia 900 satış rekorları kırmıştı? :D

Nokia bu saatten sonra yumurrrta bile kıramaz
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