ABD akıllı telefon pazarında Android ile Apple'ın üstünlüğü sürüyor

Haber Editörü
Endüstrinin saygın araştırma kuruluşlarından Nielsen, Kuzey Amerika’nın akıllı telefon pazarını mercek altına aldığı yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı.Yayınlanan rapora göre yılın ikinci çeyreği itibariyle platform bazında, Android üstünlüğünü sürdürürken; firma bazında ise Apple üstünlüğünü büyük ölçüde koruyor.
Nielsen’in raporuna göre 2Ç2012 itibariyle her 3 kişiden 2’si akıllı telefon almayı tercih ettiği Amerika akıllı telefon pazarında %54,9’luk büyüme sağlandı. Genel olarak ise Android ve iOS’in çıkışı sürerken; Blackberry ve WM’deki düşüş ise sürüyor.
Sonuçlar, platform bazında değerlendirildiğinde son üç ay yani 2012’nin 2.çeyreğinde alınan akıllı telefonların %54,6’sı Android tabanlı iken, onu %36,3 ile iOS takip etmekte. Bir zamanlar özellikle akıllı telefon pazarında ezici üstünlüğe sahip olan Blackberry’nin payı ise %4’e gerilmiş durumda.
Öte yandan yılın ikinci çeyreğiyle birlikte kullanılan tüm akıllı telefonlar dikkate alındığında ise Android’in %51,8 ile liderliği sürdürdüğünü görürken; onu sırasıyla %34,3 ile iOS, %8,1 ile Blackberry ve %5,9 ile diğerleri takip ediyor.
Pazar incelemesine marka bazında sürdürdüğümüzde ise ortaya çıkan sonuçlar, iOS’in platform bazında lider olmamasına rağmen, Apple’ın ciddi üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Android’in %51’lik pazar payı sırasıyla %17 ile Samsung, %14 ile HTC, %11 ile Motorola ve %9 ile diğer firmaların çözümlerinden oluşuyor. Buna göre Samsung ve HTC'nin Android akıllı telefonları birlikte değerlendirilse dahi %34’lük pazar payına sahip olan Apple’ın yine de gerisinde kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan HTC, Windows'lu akıllı telefonlarıyla (WM+WP) %3,4'lük pazar payı elde ederken; Windows Phone platformuna geçiş yapan Nokia'nın, büyük çoğunluğunu Symbian'lı akıllı telefonlarından oluşan pazar payı ise %1,2.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca samsung'un sadece android modeli yok ki, diğer akıllı telefonları da listeye eklendi mi apple ı eziyor geçiyor. diyeceksiniz birsürü modeli var normal, ne güzel işte apple gibi kullanıcılarını tek tip dandik 3.5" ekranlı modeli kullanmaya zorunlu bırakmıyor. kullanıcı istediği ekran boyutunu seçebiliyor. böyle noluyor, özenti liseli ortaokullu ergenlerle çoluk çocukla aynı tip iphone'u kullanmak zorunda kalıyorsunuz, ben olsam direkt atardım, yazık size... zamanındaki 6600 modasından farklı değil.
iPhone dandik mi?
Kapatın su misafir hesabını.
ilk defa misafire hak verdim varya bende bunu yazacaktim.
kendi rekorlarını kırmışlardır
nokia kendi işletim sistemini adam akıllı yazsa çok kısa sürede toparlar, hatta ben 4s'den bile vazgeçerim, nokia'yı severim ama bu kafayla değil
Amerika için konuşursak motorola dağıttı bence
Nokia bu saatten sonra yumurrrta bile kıramaz
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2555 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, Apple ve