ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor

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ABD’de altı eyaleti içinde bulunduran New England bölgesini en çok kirleten santrallerden biri olan ve 2017 yılında kapatılan Brayton Point kömür santrali, açık denizde üretilen rüzgâr enerjisine destek sağlamak maksadıyla yenilenecek.

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlayan, Massachusetts’e bağlı Mount Hope Körfezi’nde bulunan ve kötü bir sicile sahip santral, faaliyette olduğu her yıl için yaklaşık 106 prematüre ölüm ile çeşitli sağlık sorunlarının baş sorumlusu olarak gösterilmiş. Hava kirliğinin yanında suyunu kullandığı körfezin doğal yaşamını da katleden santralin sahibi Dynergy firması, ekonomik sebeplerle santrali 2017 yılında kapatma kararı almış. Ancak yetkililer tüm bu kötü şöhrete rağmen, Brayton Point kömür santralinin yüksek gerilim hatlarına direk olarak bağlı olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Bu kapsamda santralin, Massachusetts ve Rhode Island bölgesinde gelişen rüzgâr enerjisi sektörüne katkı sağlayabileceği düşünülmüş.

Firma yetkilisi Steve Collins’e göre 228 metrelik bir rıhtıma ve 7 metrelik su derinliğine sahip olan santral bölgesi, okyanusa açılan gemiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Massachusetts Temiz Enerji Merkezi’nde görev yapmış olan Bill White adlı çalışan ise santral bölgesinin 1,242,386 m2’lik bir alana sahip olduğunu ve bölgenin açık deniz rüzgâr enerji faaliyetleri için en geniş alanlardan birini sunduğunu ifade etmiş.

Temiz enerjiyi destekleyecek

Yetkililere göre bölgenin sahip olduğu açıklık alan, bazen 50 katlı bina uzunluğuna erişebilen türbin pervanelerinin gemilere yüklenmeden önce rahat hareket ettirilebilmesi için önemli. Santralin sahip olduğu yüksek gerilim hattı bağlantısı da ileride üretilecek elektrik enerjisinin sisteme aktarılması için büyük bir kolaylık. Avantaj olarak görülen söz konusu iki durum da bir araya gelince, doğa katili bir santral temiz enerji üretimi için değerli bir merkez haline dönüşmüş olacak.

https://cleantechnica.com/2019/04/24/brayton-point-coal-fired-generating-station-will-repurposed-to-support-offshore-wind/