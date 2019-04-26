ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlayan, Massachusetts’e bağlı Mount Hope Körfezi’nde bulunan ve kötü bir sicile sahip santral, faaliyette olduğu her yıl için yaklaşık 106 prematüre ölüm ile çeşitli sağlık sorunlarının baş sorumlusu olarak gösterilmiş. Hava kirliğinin yanında suyunu kullandığı körfezin doğal yaşamını da katleden santralin sahibi Dynergy firması, ekonomik sebeplerle santrali 2017 yılında kapatma kararı almış. Ancak yetkililer tüm bu kötü şöhrete rağmen, Brayton Point kömür santralinin yüksek gerilim hatlarına direk olarak bağlı olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Bu kapsamda santralin, Massachusetts ve Rhode Island bölgesinde gelişen rüzgâr enerjisi sektörüne katkı sağlayabileceği düşünülmüş.
Firma yetkilisi Steve Collins’e göre 228 metrelik bir rıhtıma ve 7 metrelik su derinliğine sahip olan santral bölgesi, okyanusa açılan gemiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Massachusetts Temiz Enerji Merkezi’nde görev yapmış olan Bill White adlı çalışan ise santral bölgesinin 1,242,386 m2’lik bir alana sahip olduğunu ve bölgenin açık deniz rüzgâr enerji faaliyetleri için en geniş alanlardan birini sunduğunu ifade etmiş.
Temiz enerjiyi destekleyecek
Yetkililere göre bölgenin sahip olduğu açıklık alan, bazen 50 katlı bina uzunluğuna erişebilen türbin pervanelerinin gemilere yüklenmeden önce rahat hareket ettirilebilmesi için önemli. Santralin sahip olduğu yüksek gerilim hattı bağlantısı da ileride üretilecek elektrik enerjisinin sisteme aktarılması için büyük bir kolaylık. Avantaj olarak görülen söz konusu iki durum da bir araya gelince, doğa katili bir santral temiz enerji üretimi için değerli bir merkez haline dönüşmüş olacak.
https://cleantechnica.com/2019/04/24/brayton-point-coal-fired-generating-station-will-repurposed-to-support-offshore-wind/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi alanimdan bildigim (güc mühendisligi) baska bir senaryo da olayin baska noktasina deginiyor. Politik destegin yaninda 20.yy'in sonlarindan itibaren de teknolojik destege de baslandi; cesitli vakif ve kurumlarin yardimiyla köylere solar paneller vasitasiyla elektrik ve temiz su arzi gibi hem teknolojiyi bölgelere yerlestirme hem de büyük projelerde personel egitimi gibi konusunda yogun calismalar var. Bunlar hem Afrika'nin medeniyet seviyesini artirmak amacli hem de (benim düsüncem) yeni pazar yaratma aski. Düsünün bir pil bile bulunmayan köye panel koyup elektrik veriyorsun, bu insanlar örnegin "telefonlarini sarj" edebiliyorlar. Proje amaclarindan birisi de bu; sarjli cihazlarin kullanimini, buzdolabi vesaire gibi ekipmanlarin kullanimini mümkün kilmak, Avrupa insanin sahip oldugu bu lüksü Afrika vatandasina da ulasilabilir kilmak. Her ne kadar motivasyon para olsa da, en azindan bu alanda sunulan hizmet/fayda insani ve pozitif.
Ayrica Afrika kitasinin bilinen inanilmaz güneslenme süreleri de Avrupa'nin istahini acayip kabartiyor. Bu gercek, Avrupa'nin yeni gözdesi yenilenebilir enerjiyle birlesince, Avrupalilar'in bütün Afrika'yi yenilenebilir elektrik enerjisi üretim havzasi olarak kullanip bütün Avrupa kitasina temiz elektrik temin etme gibi fantastik sadomazo fikirler kulislerde dönüyor.