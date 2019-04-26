Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor

ABD'nin New England bölgesini en çok kirleten santrallerden biri olan ve 2017 yılında kapatılan Brayton Point kömür santrali, temiz enerji üretimi için yenileniyor. Detaylar haberimizde.
3 hf.
2,9b
2
4
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor
Tam Boyutta Gör
 

ABD’de altı eyaleti içinde bulunduran New England bölgesini en çok kirleten santrallerden biri olan ve 2017 yılında kapatılan Brayton Point kömür santrali, açık denizde üretilen rüzgâr enerjisine destek sağlamak maksadıyla yenilenecek.

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlayan, Massachusetts’e bağlı Mount Hope Körfezi’nde bulunan ve kötü bir sicile sahip santral, faaliyette olduğu her yıl için yaklaşık 106 prematüre ölüm ile çeşitli sağlık sorunlarının baş sorumlusu olarak gösterilmiş. Hava kirliğinin yanında suyunu kullandığı körfezin doğal yaşamını da katleden santralin sahibi Dynergy firması, ekonomik sebeplerle santrali 2017 yılında kapatma kararı almış. Ancak yetkililer tüm bu kötü şöhrete rağmen, Brayton Point kömür santralinin yüksek gerilim hatlarına direk olarak bağlı olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Bu kapsamda santralin, Massachusetts ve Rhode Island bölgesinde gelişen rüzgâr enerjisi sektörüne katkı sağlayabileceği düşünülmüş.

Firma yetkilisi Steve Collins’e göre 228 metrelik bir rıhtıma ve 7 metrelik su derinliğine sahip olan santral bölgesi, okyanusa açılan gemiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Massachusetts Temiz Enerji Merkezi’nde görev yapmış olan Bill White adlı çalışan ise santral bölgesinin 1,242,386 m2’lik bir alana sahip olduğunu ve bölgenin açık deniz rüzgâr enerji faaliyetleri için en geniş alanlardan birini sunduğunu ifade etmiş.

Temiz enerjiyi destekleyecek 

Yetkililere göre bölgenin sahip olduğu açıklık alan, bazen 50 katlı bina uzunluğuna erişebilen türbin pervanelerinin gemilere yüklenmeden önce rahat hareket ettirilebilmesi için önemli. Santralin sahip olduğu yüksek gerilim hattı bağlantısı da ileride üretilecek elektrik enerjisinin sisteme aktarılması için büyük bir kolaylık. Avantaj olarak görülen söz konusu iki durum da bir araya gelince, doğa katili bir santral temiz enerji üretimi için değerli bir merkez haline dönüşmüş olacak.


https://cleantechnica.com/2019/04/24/brayton-point-coal-fired-generating-station-will-repurposed-to-support-offshore-wind/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
MonitörKertenkelesi 3 hf.
Dünya kirlilik haritasına bakılır ise dünyaya en az zarar veren ülkeler fakir ülkeler. Bir şey bildiklerinden değil fakirliklerinden zarar veremiyorlar. Sanırım dünyayı fakirler kurtaracak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 3 hf. MonitörKertenkelesi
bu ülkeye nükleer enerji santrli kurdurmak istemeyen dış güçlerin bakın bakalım kaç tane nükleer enerji santrali var bir de onu araştırın lütfen ! misal amerika...!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 3 hf. MonitörKertenkelesi
E tabi gelismislik seviyesi ile alakali. Afrika (Güney Amerika'da dahil tabi) da ekonomik olarak gelistikten sonra kendisi de büyük santraller ve üretim merkezleri kuracak, hem enerji kullanimi artacak hem de cevreye verdigi etkiler. Ama zaten tam da bu gönderdiginiz resmin sonucu olarak bütün Avrupa ülkeleri gözünü Afrika'ya dikmis durumda. Kolonilesme döneminden beri Avrupa'nin Akrika'ya ilgisi zaten inkar edilemez ancak simdi farkli bir alanda: cevre temizligi. Ingiltere'de doktorasini yapan bir arkadastan duydugum, yarim yamalak aklimda kalan hipoteze göre, Avrupa ülkeleri kirlilikten ve kalabaliktan ötürü yasanilamaz have gelen sehirlerini Afrika'ya transfer edecek!! Yani tamam cok ucuk bi nokta ama mantik bu. Politik olarak zaten cok etkin bir sekilde kendine yer edinmis
Kendi alanimdan bildigim (güc mühendisligi) baska bir senaryo da olayin baska noktasina deginiyor. Politik destegin yaninda 20.yy'in sonlarindan itibaren de teknolojik destege de baslandi; cesitli vakif ve kurumlarin yardimiyla köylere solar paneller vasitasiyla elektrik ve temiz su arzi gibi hem teknolojiyi bölgelere yerlestirme hem de büyük projelerde personel egitimi gibi konusunda yogun calismalar var. Bunlar hem Afrika'nin medeniyet seviyesini artirmak amacli hem de (benim düsüncem) yeni pazar yaratma aski. Düsünün bir pil bile bulunmayan köye panel koyup elektrik veriyorsun, bu insanlar örnegin "telefonlarini sarj" edebiliyorlar. Proje amaclarindan birisi de bu; sarjli cihazlarin kullanimini, buzdolabi vesaire gibi ekipmanlarin kullanimini mümkün kilmak, Avrupa insanin sahip oldugu bu lüksü Afrika vatandasina da ulasilabilir kilmak. Her ne kadar motivasyon para olsa da, en azindan bu alanda sunulan hizmet/fayda insani ve pozitif.
Ayrica Afrika kitasinin bilinen inanilmaz güneslenme süreleri de Avrupa'nin istahini acayip kabartiyor. Bu gercek, Avrupa'nin yeni gözdesi yenilenebilir enerjiyle birlesince, Avrupalilar'in bütün Afrika'yi yenilenebilir elektrik enerjisi üretim havzasi olarak kullanip bütün Avrupa kitasina temiz elektrik temin etme gibi fantastik sadomazo fikirler kulislerde dönüyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Samsung Galaxy Fit-e ilk kez Samsung’un sitesinde görüldü 3 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy M20 var 3 hf. Intel telefonlar için modem üreten bölümünü satmak istiyor 3 hf. Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey 3 hf. Google 600 milyon indirmesi olan geliştiriciyi Play Store’dan attı 3 hf. Mercedes-Benz GLB bu yıl üretime girecek 3 hf. Honor markası ülkemizde hedef büyüttü 3 hf. PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklama 3 hf. Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda 3 hf. Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine JavaScript desteği geldi 3 hf. Avengers: Endgame, Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst etti! 3 hf. Chromium tabanlı Edge tarayıcısının macOS sürümü beklenenden erken gelebilir 3 hf. Bilgisayara uzaktan bağlanan televizyon 3 hf. Lenovo, Legion serisi yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı 3 hf. Nokia 3.2 ve 4.2 Hindistan sayfasında listelendi: Yakında satışa sunulabilir 3 hf. Slack, e-posta ve takvim entegrasyonu alacak 3 hf. Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti 3 hf. Hem PC hem de Android kontrolcüsü "Steelseries Stratus Duo" 3 hf. PlayStation 4 satışları yeni konsol haberleriyle düşüyor 3 hf. Japonya, asteroit yüzeyinde 'krater' oluşturdu: İşte fotoğrafı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor Sonraki Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi 3 hf. Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz 3 hf. Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor 3 hf. İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 3 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 3 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 3 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı 3 hf. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti 3 hf. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı 3 hf. Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı 3 hf. iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı 3 hf. Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı 3 hf. GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı 3 hf. İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor 3 hf. New York’a cam gökdelen yasağı geliyor 3 hf. Galaxy Fold süresiz ertelendi 3 hf. Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi? 3 hf. OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu 3 hf. Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim