ABD’de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım yapmak, kömür santrallerini işletmekten daha ucuz

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Amerika merkezli bir araştırmaya göre ülkede; güneş ve rüzgâr enerjisi kapsamında yeni projeler hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan para, hâlihazırda faal olan kömür santrallerinden %74’ünün işletilmesi için harcanan meblağdan daha az. Aynı çalışmada söz konusu oranın, 2025 yılına kadar kömür santrallerinin %86’sını kapsayacağı ifade edilmiş.

ABD menşeili enerji ve çevre politikaları şirketi “Energy Innovation and Vibrant Clean Energy”, ABD’nin kömür maliyetini sorgulama sürecine girdiğini belirtiyor. Şirket, kömür maliyetlerinin temiz enerji alternatiflerine kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtmiş.

Çalışma kapsamında; kömür santralinin bulunduğu bölge çevresindeki 55 km’lik alanda yer alan rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarının en düşük seviyelendirilmiş enerji maliyeti ( lowest levelized cost of energy -LCOE) ile ilgili santralin sınırsal enerji maliyeti (marginal cost of energy -MCOE) karşılaştırılmış. Araştırmacılar; kömür, rüzgâr ve güneş kaynaklı enerjinin çoğunun nakil yoluyla yükleme merkezlerine geldiği varsayımından hareket ederek, kullanılan yöntemin oldukça ölçülü olduğunu ifade etmişler.

ABD kömür ile yollarını ayırmalı

Ortaya çıkan sonucun analizinde kullanılan yaklaşık kömür maliyetlerinin ise Federal Enerji Düzenleme Kurulu (Federal Energy Regulatory Commission-FERC) ve ABD Enerji Bilgi Kurumundan (U.S. Energy Information Administration-EIA) alınan verilerle oluşturulduğunun altı çiziliyor.

Araştırmaya göre 2018 yılında, 211 gigawatt enerji üreten kömür santralleri (toplam sayının %74’ü), aynı oranda enerjyii daha ucuza üretebilecek rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin baskısı altında bulunuyor. Bahse konu oranın 2015 yılında, 246 GW’lık enerjiye (toplam kömür santrali sayının %86’sı) karşılık geleceği hesaplanmış. Energy Innovation’a göre bahse konu duruma en çok katkıyı, rüzgâr ve güneş enerjisi maliyetlerinin hızlı bir düşüş ve kömür enerji üretim maliyetlerinin ise artış göstermesi yapıyor.

Araştırma ABD için kömür enerjisi hikâyesinin sonuna gelindiğinin altını çizerek, kömürün gitgide ekonomik bir tercih olmaktan çıktığını belirtiyor.

https://electrek.co/2019/03/27/wind-solar-cheaper-coal/