ABD donanması üstün özelliklere sahip mikro drone test uçuşlarına başladı

İnsansız hava araçları binlerce farklı modeli ve tasarımı bulunuyor. Bunu avantaja dönüştürmek isteyen ABD donanması ise çok ufak boyutlara sahip bir drone'a bazı önemli özellikler ekleyerek askeri amaçlı kullanılacak mikro bir drone yaratmayı başarmış.

Test uçuşları yapılan drone öncelikle Prox Dynamics isimli Norveç firması tarafından geliştirilmiş. Ancak drone'un boyutları ABD donanmasının ilgisini çekince üzerinde bazı geliştirmeler yapılarak askeri amaçlı hale getirilmiş. Söz konusu drone yaklaşık 10 cm uzunluğunda, 2.5 cm genişliğinde ve 18 gram ağırlığında.

Standart insansız hava aracına sahip özellikleri taşıyan bu ufak drone'u ilginç kılan şey ise üzerinde termal kamera bulunması. 3 adet kameraya sahip cihazın asıl kullanım amacı ise savaş alanında gizlenmiş kişilerin yerini tespit etmek. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamanın ilginç kısmı ise benzer bir cihazın daha önce İngiltere tarafından geliştirdiği ve Afganistan savaşı sırasında keskin nişancıların yerini tespit etmek için kullanılmış olması.

20 dakika uçuş yapabilen drone ayrıca GPS teknolojisine de sahip. Test uçuşları başarılı gözüken mikro drone'un geliştirilmesi devam ederken, şimdilik bir drone'un maliyeti ise 40 bin dolar olarak belirtilmiş.