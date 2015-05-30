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ABD donanması üstün özelliklere sahip mikro drone test uçuşlarına başladı

3 yıl
5,8b
1
22
Savunma Sanayi
Oğuz Avcı
Editör
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ABD donanması üstün özelliklere sahip mikro drone test uçuşlarına başladı
İnsansız hava araçları binlerce farklı modeli ve tasarımı bulunuyor. Bunu avantaja dönüştürmek isteyen ABD donanması ise çok ufak boyutlara sahip bir drone'a bazı önemli özellikler ekleyerek askeri amaçlı kullanılacak mikro bir drone yaratmayı başarmış.
Test uçuşları yapılan drone öncelikle Prox Dynamics isimli Norveç firması tarafından geliştirilmiş. Ancak drone'un boyutları ABD donanmasının ilgisini çekince üzerinde bazı geliştirmeler yapılarak askeri amaçlı hale getirilmiş. Söz konusu drone yaklaşık 10 cm uzunluğunda, 2.5 cm genişliğinde ve 18 gram ağırlığında. 
Standart insansız hava aracına sahip özellikleri taşıyan bu ufak drone'u ilginç kılan şey ise üzerinde termal kamera bulunması. 3 adet kameraya sahip cihazın asıl kullanım amacı ise savaş alanında gizlenmiş kişilerin yerini tespit etmek. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamanın ilginç kısmı ise benzer bir cihazın daha önce İngiltere tarafından geliştirdiği ve Afganistan savaşı sırasında keskin nişancıların yerini tespit etmek için kullanılmış olması. 
20 dakika uçuş  yapabilen drone ayrıca GPS teknolojisine de sahip. Test uçuşları başarılı gözüken mikro drone'un geliştirilmesi devam ederken, şimdilik bir drone'un maliyeti ise 40 bin dolar olarak belirtilmiş. 

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Guest-BE73ABCD2 3 yıl en beğenilen
Orduya iyi kazık atmışlar , 100 dolarlık zımbırtıyı 40.000 dolara kitlemişler : ))
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Kulak Misafiri 3 yıl
G.I. Joe'nun ikinci filmini hatırladım okurken.
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XQS 3 yıl
Yorumlar bir acayip olmus gece gece guldurdunuz
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Umutcan 3 yıl
Zaten adamlar aksini söylemiyor videoda baz aldıkları ve daha da geliştirdikleri hobi/oyun amaçlı ürünleri de gösteriyorlar.
Sadece helikopter değil ki iş, içinde gps/kızılötesi kamera/görüntü aktarma sağlayan donanım var ve o boyutta olmasına rağmen bunları taşıyor.
O boyuttaki hobi ürünlerine ataş taksan dengesi bozuluyor. Demekki verimli bir motor da kullanmışlar. Fiyat konusunda ise yorum yapamam, maliyet ve ar-ge giderlerini bilemeyeceğimden.
Bence siz de oyuncak fiyatıyla karşılaştırıp yorumlamayın.
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etnaxy 3 yıl
Zımbırtı diyen var,bimde satılıyor diyen var,üzerine 2 kamera ve 1 de GPS takınca nasıl olup 40.000 dolar oluyormuş diyen var.
Hayatınızda termal kamera gördünüz mü,yada kızıl ötesi nedir mesela?
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TEKİN 1881 3 yıl etnaxy
etnaxy
Zımbırtı diyen var,bimde satılıyor diyen var,üzerine 2 kamera ve 1 de GPS takınca nasıl olup 40.000 dolar oluyormuş diyen var.
Hayatınızda termal kamera gördünüz mü,yada kızıl ötesi nedir mesela?

Sizce termal kamera, kızılötesi mi çok pahalı?

Şirket abd li olsa yandaşları zengin ediyor diyeceğim ama üreten şirket Norveçli.
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halitozbasli 3 yıl
Maksatları manga bazlı uav üretmekmiş kamera çözünürlüğü az geldi bana ama meydanlarda iş görür her hava şartında muhtemelen uçmaz ama yinede şuan kullanılır durumda olması bir çok ordu için tercih sebebidir ve muhtemelen geliştirmeye açık bir platform olduğu için zaman içinde Prox Dynamics şirketinin ismini daha çok duyacağımızı sanıyorum.
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OverClocK1ng 3 yıl
Benim bildiğim kamerası olan 100 liraya helikopterler var. Üzerine 2 kamera daha ve 1 de GPS takınca nasıl olup 40.000 dolar oluyormuş, kimler bu paradan cebe indirmişse artık...
Bir de haberde Drone diyor. Oysa videoda ve resimdeki Drone değil helikopter.
Zaten videodaki adam da Helikopter diyor. Drone demiyor.
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Bl00dyHell 3 yıl OverClocK1ng
Güzel bir proje fakat rüzgarlı bir havada uçamaz. Bu kadar küçük bir hava aracının düzgün uçabilmesi için rüzgar 0'a yakın olmalı.

OverClocK1ng

Benim bildiğim kamerası olan 100 liraya helikopterler var. Üzerine 2 kamera daha ve 1 de GPS takınca nasıl olup 40.000 dolar oluyormuş, kimler bu paradan cebe indirmişse artık...

Bir de haberde Drone diyor. Oysa videoda ve resimdeki Drone değil helikopter.
Zaten videodaki adam da Helikopter diyor. Drone demiyor.


"Drone" genel olarak insansız olarak hareket edebilen (genelde uçabilen) tüm robotlara verilen ortak isimdir.
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MURATSPLAT 3 yıl
Bu cihaz verimli çalışabilirse, özel birlikler ve saldırı birlikleri için çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Vay anasını..
Bilmediğiniz bir çoğrafya'da düşman bölgesine girdiğinizi hayal edin. Bu cihazları askere vereceksin, asker ilerken bunlarla kısmi istihbarat sağlıyacak, olası can kayıpları engel olacak.
'Barışta ter dökmeyen, savaşta kan dökermiş.'
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WB 3 yıl
bir bu eksikti..
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*siteci* 3 yıl
Harika bir gelişme ama aynı zamanda biraz korkutucu. Sonuçta bu cihazları saklanan insanları bulmak ve belki de öldürmek için kullanacaklar.
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crazy585858 3 yıl
iyi hoş ama görüntünün geliştirilmesi lazım vga kamera gibi pek bir yararı olmaz böyle sonlara doğru görebilirsiniz verdiği görüntüyü
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DeepestSea 3 yıl
Bim'i örnek gösteren arkadaşlar bu drone'un üstünde kızıl ötesi destekli termal kameranın olmasını ve bu kadar küçük olmasını saymıyorlar sanırım
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