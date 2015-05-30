ABD donanması üstün özelliklere sahip mikro drone test uçuşlarına başladı

İnsansız hava araçları binlerce farklı modeli ve tasarımı bulunuyor. Bunu avantaja dönüştürmek isteyen ABD donanması ise çok ufak boyutlara sahip bir drone'a bazı önemli özellikler ekleyerek askeri amaçlı kullanılacak mikro bir drone yaratmayı başarmış.
Test uçuşları yapılan drone öncelikle Prox Dynamics isimli Norveç firması tarafından geliştirilmiş. Ancak drone'un boyutları ABD donanmasının ilgisini çekince üzerinde bazı geliştirmeler yapılarak askeri amaçlı hale getirilmiş. Söz konusu drone yaklaşık 10 cm uzunluğunda, 2.5 cm genişliğinde ve 18 gram ağırlığında.
Standart insansız hava aracına sahip özellikleri taşıyan bu ufak drone'u ilginç kılan şey ise üzerinde termal kamera bulunması. 3 adet kameraya sahip cihazın asıl kullanım amacı ise savaş alanında gizlenmiş kişilerin yerini tespit etmek. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamanın ilginç kısmı ise benzer bir cihazın daha önce İngiltere tarafından geliştirdiği ve Afganistan savaşı sırasında keskin nişancıların yerini tespit etmek için kullanılmış olması.
20 dakika uçuş yapabilen drone ayrıca GPS teknolojisine de sahip. Test uçuşları başarılı gözüken mikro drone'un geliştirilmesi devam ederken, şimdilik bir drone'un maliyeti ise 40 bin dolar olarak belirtilmiş.
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Sadece helikopter değil ki iş, içinde gps/kızılötesi kamera/görüntü aktarma sağlayan donanım var ve o boyutta olmasına rağmen bunları taşıyor.
O boyuttaki hobi ürünlerine ataş taksan dengesi bozuluyor. Demekki verimli bir motor da kullanmışlar. Fiyat konusunda ise yorum yapamam, maliyet ve ar-ge giderlerini bilemeyeceğimden.
Bence siz de oyuncak fiyatıyla karşılaştırıp yorumlamayın.
Hayatınızda termal kamera gördünüz mü,yada kızıl ötesi nedir mesela?
Sizce termal kamera, kızılötesi mi çok pahalı?
Şirket abd li olsa yandaşları zengin ediyor diyeceğim ama üreten şirket Norveçli.
Bir de haberde Drone diyor. Oysa videoda ve resimdeki Drone değil helikopter.
Zaten videodaki adam da Helikopter diyor. Drone demiyor.
"Drone" genel olarak insansız olarak hareket edebilen (genelde uçabilen) tüm robotlara verilen ortak isimdir.
Bilmediğiniz bir çoğrafya'da düşman bölgesine girdiğinizi hayal edin. Bu cihazları askere vereceksin, asker ilerken bunlarla kısmi istihbarat sağlıyacak, olası can kayıpları engel olacak.
'Barışta ter dökmeyen, savaşta kan dökermiş.'
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