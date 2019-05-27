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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerindeki artış, konsol fiyatlarını tetikleyebilir

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, ABD'nin Çin menşeili ürünlerden aldığı gümrük vergisi oranını artırmasıyla yeni bir boyut kazanabilir. Artıştan, konsol fiyatları da etkilenebilir.
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerindeki artış, konsol fiyatlarını tetikleyebilir
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ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, hatırlanacağı üzere ABD’nin Çin’li Huawei firmasına uygulamaya başladığı yaptırımlarla zirveye çıkmıştı.

Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak artırılması stratejisini de içeren yaptırımlar kapsamında yeni tedbirler ise ufukta gözükmeye başladı.

Bilindiği üzere ABD, içinde Çin’de üretilen Nvidia ve AMD video kartlarının da bulunduğu bir dizi ürüne %10’luk gümrük vergisi uyguluyordu.

Yeni ulaşılan bilgilere göre ABD Ticaret Bakanlığı, 17 Haziran tarihinde; Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergisinin %25’e çıkarılması teklifini görüşecek. Yeni teklifte, vergi artışı öngörülen en önemli kalemlerden biri ise oyun konsolları olarak göze çarpıyor.

Nintendo, Microsoft ve Sony’nin içinde bulunduğu firmaların sahibi olduğu konsollara ait çoğu parçanın Çin’de üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun oyuncular aleyhine gelişeceği net bir biçimde anlaşılabiliyor.

Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsollarına ait detayların da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığı düşünüldüğünde, vergi artışı konusu Eğlence Yazılımları Birliğince manidar bulunmuş. Artış haberlerinin eleştirildiği açıklamada, “Video Oyunları endüstrisi, Amerikan ekonomisinin ticaret fazlası vermesinde önemli bir etken. Gündeme getirilen gümrük vergileri, ülkenin; ekonomisini, endüstrilerini ve müşterilerini zarar uğratacaktır.” ifadeleri kullanılmış.

Artış haberi G20 zirvesi sonrasına kalabilir 

14 Haziran'da sona erecek E3 2019'un  akabinde görüşülecek vergi artışı teklifi kabul edilirse yeni oranlar 24 Haziran’da uygulanmaya başlanabilir. Eğer bu tarihte herhangi bir karar çıkmazsa iki ülke liderinin 28 Haziran’da başlayacak G20 zirvesinde yapacağı görüşmeler vergi artışlarının kaderini belirleyebilir.

Günümüz nesil konsollarının fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağını ise teklifin yasalaşmasını müteakip hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://www.gamespot.com/articles/trump-tariffs-could-raise-game-consoles-prices-in-/1100-6467159/ Yorum Yaz
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ashley j williams 1 hf. en beğenilen
Bizim aleyhimize bir şey olması için
Amerikanın ve çinin dalaşmasına gerek yok.

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Askaparta 1 hf.
Konsolumuz var bizim, üzerinde tv var.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 hf.
Konsoldan öte yüksek teknoloji ve alt eleman grubu Çin'de üretilen ve dünya pazarına sunulan ne varsa pahalılaşacak.
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Yemeye ekmek bulduk.. şimdi oturduk kara kara konsol fiyatları artarsa ne yaparız diye düşünücez


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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Yemeye ekmek bulduk.. şimdi oturduk kara kara konsol fiyatları artarsa ne yaparız diye düşünücez


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TheLastNinja 1 hf.
ABD ye satamadığını buraya daha ucuza satıyorlarmış :D
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mertmert1212 1 hf.
Kalk oğlum yatağına yat :d
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pofpor01 1 hf.
Bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bize ne kardeşim Goralılar düşünsün.
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Andromaniac 1 hf.
Bizi dolayli etkileyecek sanirim. Abd en buyuk pazar ve 100 tl lik urun abd'nin 25%'lik gümrük vergisi sonrasi 125 tl olacak, fiyati 25 artan urun satisi ve buna bagli çin ihracati zayiflayacak. Trump soyle demisti gelecek vergiden fiyatlar 25% etkilenmeyecek. Bu durumda çin 100 tl' lik urunun satis fiyatini abd ye daha uygun satarken mesala 90 tl ye diger pazarlara 110 tl ye satacak
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smart1978 1 hf.
Pratikte artan maliyetleri tum dunya ulkelerine yansitilacaktir yani olay yesinler birbirleri degil Turkiye'de nasiplenecek. Zaten Turkiye'de artan doviz kurlari, artan vergi oranlarin kumulatif vergiler ve paylarla artmasi, Turkiye'de enflasyon malum artiyor habire onun da yansimasi ile Turkiye'ye herseyde zam gelmisti yine daha da zam gelecek olmasi anlamina gelmektedir.
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Rajeesh 1 hf.
çine vergi koyacam derken kendi firmalarını vergilemek, 70ler kafasıyla gümrük koyarsan böyle oluyo :D
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İl teber 1 hf.
Gelsinler Türkiye'ye . İşçilik daha ucuz . Ham madde konusunu ise bilmiyorum.
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