ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerindeki artış, konsol fiyatlarını tetikleyebilir

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ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, hatırlanacağı üzere ABD’nin Çin’li Huawei firmasına uygulamaya başladığı yaptırımlarla zirveye çıkmıştı.

Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak artırılması stratejisini de içeren yaptırımlar kapsamında yeni tedbirler ise ufukta gözükmeye başladı.

Bilindiği üzere ABD, içinde Çin’de üretilen Nvidia ve AMD video kartlarının da bulunduğu bir dizi ürüne %10’luk gümrük vergisi uyguluyordu.

Yeni ulaşılan bilgilere göre ABD Ticaret Bakanlığı, 17 Haziran tarihinde; Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergisinin %25’e çıkarılması teklifini görüşecek. Yeni teklifte, vergi artışı öngörülen en önemli kalemlerden biri ise oyun konsolları olarak göze çarpıyor.

Nintendo, Microsoft ve Sony’nin içinde bulunduğu firmaların sahibi olduğu konsollara ait çoğu parçanın Çin’de üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun oyuncular aleyhine gelişeceği net bir biçimde anlaşılabiliyor.

Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsollarına ait detayların da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığı düşünüldüğünde, vergi artışı konusu Eğlence Yazılımları Birliğince manidar bulunmuş. Artış haberlerinin eleştirildiği açıklamada, “Video Oyunları endüstrisi, Amerikan ekonomisinin ticaret fazlası vermesinde önemli bir etken. Gündeme getirilen gümrük vergileri, ülkenin; ekonomisini, endüstrilerini ve müşterilerini zarar uğratacaktır.” ifadeleri kullanılmış.

Artış haberi G20 zirvesi sonrasına kalabilir

14 Haziran'da sona erecek E3 2019'un akabinde görüşülecek vergi artışı teklifi kabul edilirse yeni oranlar 24 Haziran’da uygulanmaya başlanabilir. Eğer bu tarihte herhangi bir karar çıkmazsa iki ülke liderinin 28 Haziran’da başlayacak G20 zirvesinde yapacağı görüşmeler vergi artışlarının kaderini belirleyebilir.

Günümüz nesil konsollarının fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağını ise teklifin yasalaşmasını müteakip hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

https://www.gamespot.com/articles/trump-tariffs-could-raise-game-consoles-prices-in-/1100-6467159/