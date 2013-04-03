ABD patent ofisi Apple'ın Samsung'a karşı kullandığı kaydırma ile ilgili patentini geçersiz saydı





Apple'ın 1.05 milyar dolar tazminat kazandığı ve sonrasında yanlış hesaplama neticesinde 598 milyon dolara kadar inen patent ihlali davasında önemli bir gelişme yaşandı.





Dava kapsamındaki patentlerden birisi olan ve ekranı tutarak aşağı sürükledikten sonra bıraktığınızda tekrar yukarı çıkmasını tarif eden 7.469.381 numaralı patentin geçersiz sayılması için Ekim ayında ABD patent ofisine başvuru yapılmış ve ofis bir inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda Apple'ın, kurumu patentin geçerliliği konusunda ikna edemediği kararı alındı. Böylece patent geçersiz duruma düşmüş oldu.





Dava aşamasında Samsung'un 21 cihazının bu patenti ihlal ettiği ve 18'inin de Apple'ı zarara uğrattığı kararına varılmıştı. Ancak patentin geçersizliği nedeniyle ilgili cihazlar zarar kapsamı dışında kalacak ve Samsung'un ödeyeceği tazminat miktarında düşüş olabilecek.





ABD patent ofisinin geçersiz saydığı patentler için Patent Temyiz Kurulu'na itirazda bulunulabiliyor. Bu bakımdan Apple'ın itiraz hakkı devam ediyor. Ayrıca tarafların tazminatın yeniden hesaplanması için mahkemeye başvuru yaptığı ifade ediliyor.

http://www.androidauthority.com/uspto-confirms-apple-patent-381-is-invalid-183052/