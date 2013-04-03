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ABD patent ofisi Apple'ın Samsung'a karşı kullandığı kaydırma ile ilgili patentini geçersiz saydı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD patent ofisi Apple'ın Samsung'a karşı kullandığı kaydırma ile ilgili patentini geçersiz saydı

Apple'ın 1.05 milyar dolar tazminat kazandığı ve sonrasında yanlış hesaplama neticesinde 598 milyon dolara kadar inen patent ihlali davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dava kapsamındaki patentlerden birisi olan ve ekranı tutarak aşağı sürükledikten sonra bıraktığınızda tekrar yukarı çıkmasını tarif eden 7.469.381 numaralı patentin geçersiz sayılması için Ekim ayında ABD patent ofisine başvuru yapılmış ve ofis bir inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda Apple'ın, kurumu patentin geçerliliği konusunda ikna edemediği kararı alındı. Böylece patent geçersiz duruma düşmüş oldu.

Dava aşamasında Samsung'un 21 cihazının bu patenti ihlal ettiği ve 18'inin de Apple'ı zarara uğrattığı kararına varılmıştı. Ancak patentin geçersizliği nedeniyle ilgili cihazlar zarar kapsamı dışında kalacak ve Samsung'un ödeyeceği tazminat miktarında düşüş olabilecek.

ABD patent ofisinin geçersiz saydığı patentler için Patent Temyiz Kurulu'na itirazda bulunulabiliyor. Bu bakımdan Apple'ın itiraz hakkı devam ediyor. Ayrıca tarafların tazminatın yeniden hesaplanması için mahkemeye başvuru yaptığı ifade ediliyor.

http://www.androidauthority.com/uspto-confirms-apple-patent-381-is-invalid-183052/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
İşte bana soruyorlar: Apple'dan neden nefret ediyorsun? Bir insan kullanmadığı bir markadan neden nefret eder? diye...
Dokunmatik ekranda, ekrana dokunup parmağını sürterek kilit açmanın patentin almış. Millete zorbalık taslayan bir şirket.
Samsung dokunmatik ekranlı telefon yapmış. Ama kullanıcılar parmağını ekrana sürtüp ekran kilitini açtıkları için Apple zarar uğramış!!! mış.
Bak sen şu işe...
İşte bana soruyorlar: Apple'dan neden nefret ediyorsun? Bir insan kullanmadığı bir markadan neden nefret eder? diye...Dokunmatik ekranda, ekrana dokunup pa...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Public_Enemy 6 yıl
bazı basit şeylerin patentlenmesine karşıyım, adam bir arayüz yapmak için oturduğunda zaten böyle basit şeyler aklına gelecektir, aklın yolu bir, yok ben daha önce yaptım benim demek saçmalık.
bazı basit şeylerin patentlenmesine karşıyım, adam bir arayüz yapmak için oturduğunda zaten böyle basit şeyler aklına gelecektir, aklın yolu bir, yok ben daha ö...
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Equinox1969 6 yıl
Milyar dolarlik sirketlerin it dalaşi bizim boş tüketen markaci turk gencinin çenesini yoruyor yine.Bi bitin artık.
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koyunsavar 6 yıl
stokesmg
maxmania
stokesmg
tarzan76
stokesmg
tarzan76Ben buraya bit tuketici olarak yorum yaziyorum uretici degilim brnim icin onrmli olan en iyi mali en dusuk fiyata alabilmektir ama burda bazi arkadaslar sirketlerle ortakliklari varmis gibi yazi yazi yaziyorlar apple muhendis maasi yada pazarlama masraflari beni ilgilendirmez sirketleri bu kadar ince dusunmeyin yeterince kar yapiyorlar merak etmeyin 100 milyar civari nakit i kar yaparak biriktirdiler yoksa sizin gibi sirket severlerin yaptiklari bagislarla degil
Bu durumda senin işin çok kolay. Git direk çalıntı mal al. Böylece en iyi malı en ucuza almış olursun. Nasıl olsa malı çalınan insan zengindir. Birisi senin malını çalarsa da sesini çıkarma ama olur mu ?
geri zekali bu yazdiklarimdan calinti mal almam gerektigi sonucuna nasil vardin. calinti olmayan mali ucuza almak istemek sucmu? eminim aldigin telefonlari 55 sene taksitli kredi kartiyla aliyorsundur
Pardon ya ben seni yetişkin birisi sanmıştım ama son mesajından yaşının (en azından akıl yaşının) ne olduğunu anladım. Daha afacan bir çocukmuşsun. Şimdi abilerini bırak kendi aralarında sohbet etsinler sen git yaşıtlarında oyna tamam mı yavrucuğum, öyle tanımadığın insanlara da aptal, manyak, gerizekalı gibi laflar da etme uslu bir çocuk ol. Hem uslu olursan belki akşam baban gelince iphone!u ile oynamana izin verir.
stokes misin nesin, sen nesin, kim olduğunu sanıyorsun da, bir insan uygun fiyatlı bir ürün almak istediğinde; çalıntı mal al o zaman diyebiliyorsun. yazdığın şeyin kanunen suç olduğunu bilmiyorsan söyleyeyim, suça teşvike girer, dolayısıyla da suçtur. üstüne üstlük bir de pişkince saçma cevap yetiştirmeye uğraşıyorsun. forum bölümünden de seni şikayet edeceğim, belki adminler hesabını siler de rahat edersin. son olarak geri kalan yorum yapan arkadaşlara gelsin. haberi nerenizle okuyorsunuz anlamadım. ya da ben mi okumayı bilmiyorum. haberde apple ın patenti İPTAL edilmiş deniyor ve bu patentten dolayı aldığı tazminat doğal olarak iptal edilecek diyor. haberi ayık kafayla tekrar okuyun bi zahmet.
Yahu tanımadığınız, kim olduğunu bilmediğiniz insanlara karşı nasıl bu kadar hakaret dolu sözler edebiliyorsunuz? Kim olduğumu öğrenmek istiyorsanız, siz önce kendinizi tanıtın daha sonra ben de size kendimi tanıtırım. Yazdıklarınıza göre hukuktan anlayan bir kişisiniz. Peki, başka firmaların patentlerini ihlal ederek ürün üretip bunları satmak, satılmasına yardımcı olmak suç değil midir? Davalar bu yüzden açılmıyor mu? Firmalar çok kar ediyor diye o firmaların patentlerini izinsiz kullanmak uygun mudur? Alınan ürün ucuz olacak diye bu gibi ürünleri, korsan ürünleri, fake ürünleri almak ile çalıntı mal almak arasında ne gibi fark vardır bana açıklar mısınız? Belki o merak ettiğiniz ben, bir şeyler yaratıp patent alarak geçimimi sağlayan birisiyim. Belki o çok zengin diye tabir ettiğiniz ve firma zaten zengin olduğu için maaşını önemsemediğiniz mühendislerden biriyim. O zaman bahsettiğiniz arkadaş benim hakkımı çalmış olmuyor mu? Şimdi, lütfen klavye delikanlılığını bırakın, derin bir nefes alın, arkadaşın yazdığını tekrar anlamak için okuyun daha sonra bu yazdıklarımı tekrar anlamak için okuyun. Bunun öncesinde ya da sonrasında da beni istediğiniz makama şikayet edin olur mu? Saygılar.

kim oldugunu merak etmiyorum buyuk bir OKUZ oldugun rahatlikla anlasiliyor
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maxmania 6 yıl
burada sorumlu firmadır tüketici değil. firma hata yaparsa diğer firma tazminat davası açarak hakkını alır. burada sizin firmaları savunurken yaptığınız abuk sabuk yorumlar ise sizi bağlar. başka diyecek lafım yok.
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engurlu 6 yıl
Kavga etmeden dövüşün
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butze 6 yıl
APPLE haklı
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maxmania 6 yıl
stokesmg
tarzan76
stokesmg
tarzan76Ben buraya bit tuketici olarak yorum yaziyorum uretici degilim brnim icin onrmli olan en iyi mali en dusuk fiyata alabilmektir ama burda bazi arkadaslar sirketlerle ortakliklari varmis gibi yazi yazi yaziyorlar apple muhendis maasi yada pazarlama masraflari beni ilgilendirmez sirketleri bu kadar ince dusunmeyin yeterince kar yapiyorlar merak etmeyin 100 milyar civari nakit i kar yaparak biriktirdiler yoksa sizin gibi sirket severlerin yaptiklari bagislarla degil
Bu durumda senin işin çok kolay. Git direk çalıntı mal al. Böylece en iyi malı en ucuza almış olursun. Nasıl olsa malı çalınan insan zengindir. Birisi senin malını çalarsa da sesini çıkarma ama olur mu ?
geri zekali bu yazdiklarimdan calinti mal almam gerektigi sonucuna nasil vardin. calinti olmayan mali ucuza almak istemek sucmu? eminim aldigin telefonlari 55 sene taksitli kredi kartiyla aliyorsundur
Pardon ya ben seni yetişkin birisi sanmıştım ama son mesajından yaşının (en azından akıl yaşının) ne olduğunu anladım. Daha afacan bir çocukmuşsun. Şimdi abilerini bırak kendi aralarında sohbet etsinler sen git yaşıtlarında oyna tamam mı yavrucuğum, öyle tanımadığın insanlara da aptal, manyak, gerizekalı gibi laflar da etme uslu bir çocuk ol. Hem uslu olursan belki akşam baban gelince iphone!u ile oynamana izin verir.

stokes misin nesin, sen nesin, kim olduğunu sanıyorsun da, bir insan uygun fiyatlı bir ürün almak istediğinde; çalıntı mal al o zaman diyebiliyorsun.
yazdığın şeyin kanunen suç olduğunu bilmiyorsan söyleyeyim, suça teşvike girer, dolayısıyla da suçtur. üstüne üstlük bir de pişkince saçma cevap yetiştirmeye uğraşıyorsun. forum bölümünden de seni şikayet edeceğim, belki adminler hesabını siler de rahat edersin.
son olarak geri kalan yorum yapan arkadaşlara gelsin. haberi nerenizle okuyorsunuz anlamadım. ya da ben mi okumayı bilmiyorum. haberde apple' ın patenti İPTAL edilmiş deniyor ve bu patentten dolayı aldığı tazminat doğal olarak iptal edilecek diyor. haberi ayık kafayla tekrar okuyun bi zahmet.
1 Yanıt Yanıtla
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stokesmg 6 yıl maxmania
maxmania

stokesmg

tarzan76
stokesmg
tarzan76Ben buraya bit tuketici olarak yorum yaziyorum uretici degilim brnim icin onrmli olan en iyi mali en dusuk fiyata alabilmektir ama burda bazi arkadaslar sirketlerle ortakliklari varmis gibi yazi yazi yaziyorlar apple muhendis maasi yada pazarlama masraflari beni ilgilendirmez sirketleri bu kadar ince dusunmeyin yeterince kar yapiyorlar merak etmeyin 100 milyar civari nakit i kar yaparak biriktirdiler yoksa sizin gibi sirket severlerin yaptiklari bagislarla degil
Bu durumda senin işin çok kolay. Git direk çalıntı mal al. Böylece en iyi malı en ucuza almış olursun. Nasıl olsa malı çalınan insan zengindir. Birisi senin malını çalarsa da sesini çıkarma ama olur mu ?
geri zekali bu yazdiklarimdan calinti mal almam gerektigi sonucuna nasil vardin. calinti olmayan mali ucuza almak istemek sucmu? eminim aldigin telefonlari 55 sene taksitli kredi kartiyla aliyorsundur
Pardon ya ben seni yetişkin birisi sanmıştım ama son mesajından yaşının (en azından akıl yaşının) ne olduğunu anladım. Daha afacan bir çocukmuşsun. Şimdi abilerini bırak kendi aralarında sohbet etsinler sen git yaşıtlarında oyna tamam mı yavrucuğum, öyle tanımadığın insanlara da aptal, manyak, gerizekalı gibi laflar da etme uslu bir çocuk ol. Hem uslu olursan belki akşam baban gelince iphone!u ile oynamana izin verir.


stokes misin nesin, sen nesin, kim olduğunu sanıyorsun da, bir insan uygun fiyatlı bir ürün almak istediğinde; çalıntı mal al o zaman diyebiliyorsun.
yazdığın şeyin kanunen suç olduğunu bilmiyorsan söyleyeyim, suça teşvike girer, dolayısıyla da suçtur. üstüne üstlük bir de pişkince saçma cevap yetiştirmeye uğraşıyorsun. forum bölümünden de seni şikayet edeceğim, belki adminler hesabını siler de rahat edersin.

son olarak geri kalan yorum yapan arkadaşlara gelsin. haberi nerenizle okuyorsunuz anlamadım. ya da ben mi okumayı bilmiyorum. haberde apple' ın patenti İPTAL edilmiş deniyor ve bu patentten dolayı aldığı tazminat doğal olarak iptal edilecek diyor. haberi ayık kafayla tekrar okuyun bi zahmet.


Yahu tanımadığınız, kim olduğunu bilmediğiniz insanlara karşı nasıl bu kadar hakaret dolu sözler edebiliyorsunuz?
Kim olduğumu öğrenmek istiyorsanız, siz önce kendinizi tanıtın daha sonra ben de size kendimi tanıtırım.

Yazdıklarınıza göre hukuktan anlayan bir kişisiniz.

Peki, başka firmaların patentlerini ihlal ederek ürün üretip bunları satmak, satılmasına yardımcı olmak suç değil midir? Davalar bu yüzden açılmıyor mu?
Firmalar çok kar ediyor diye o firmaların patentlerini izinsiz kullanmak uygun mudur?

Alınan ürün ucuz olacak diye bu gibi ürünleri, korsan ürünleri, fake ürünleri almak ile çalıntı mal almak arasında ne gibi fark vardır bana açıklar mısınız?

Belki o merak ettiğiniz ben, bir şeyler yaratıp patent alarak geçimimi sağlayan birisiyim. Belki o çok zengin diye tabir ettiğiniz ve firma zaten zengin olduğu için maaşını önemsemediğiniz mühendislerden biriyim. O zaman bahsettiğiniz arkadaş benim hakkımı çalmış olmuyor mu?

Şimdi, lütfen klavye delikanlılığını bırakın, derin bir nefes alın, arkadaşın yazdığını tekrar "anlamak için" okuyun daha sonra bu yazdıklarımı tekrar "anlamak" için okuyun.

Bunun öncesinde ya da sonrasında da beni istediğiniz makama şikayet edin olur mu?

Saygılar.
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darkbluestaz 6 yıl
Apple fotograf buyutme,yakinlastirma hareketinin patentini bi alsin o zaman isler degisecek
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DH Misafiri 6 yıl
Rahat olun.
Dokunmatik ekrana dokunmanın patenti bende.
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stokesmg 6 yıl
Cevap vermeyecektim ama dayanamadım :)
Sorun şurda :
Sadece sağdan soldan duyduğunuz, %90'ı kırpılıp yapılan haberlerin türkçeye çevrilmiş halini okuyarak yorum yapıyorsunuz. Aslında siz de haklısınız çünkü bu tür haberler şu an çok revaçta.
Belirttiğiniz olay kocaman bir davanın sadece bir parçası. Yani bu davada Apple kendi cihazının ve işletim sisteminin kopyalanarak ya da bunlardan "esinlenerek" bir cihaz üretildiğini savunuyor.
Yani o çok bahsettiğiniz köşeleri yuvarlatılmış telefon, parmak ile kaydırma, home tuşu benzeri tuş gibi detaylar bu davanın sadece parçalarıdır. Ama bu detayları bir araya getirdiğinizde iphone benzeri bir telefon çıkar karşınıza. Her detaya tek tek bakarsanız evet dava saçma gelebilir ama tümüne bakarsanız bence hiç de saçma değil.
Daha önce de dediğim gibi, hayatında bir şey tasarlamamış, üretmemiş, Ar-Ge'nin ne olduğunu, sıfırdan bir şey tasarlamanın ne olduğunu bilmeyen insanlara bu konuda birşey anlatmak çok zor çünkü anlayamazlar.
O beğenmediğiniz "kaydırarak kilit açma" (aslında konu o da değil, konu menüyü yukarıdan aşağıya çekme, onu bile anlamamışsınız :) ) olayını sıfırdan hayal edip üretmenin bile ne demek olduğunu, bu konuda ne kadar emek ve para harcandığını bilseniz böyle düşünmezsiniz.
Burada konu Apple ya da diğer firma değil. Burada bir haklı ya da haksız bir dava konusu var ve siz oturduğunuz yerden, bu davanın içeriği hakkında hiçbir bilginiz olmamasına rağmen yorum yapabiliyorsunuz.
Yorum yapmakla da kalmayıp hem alakanız bile olmayan bir firmaya hem de bu firmanın kullanıcılarına nefretinizi kusuyorsunuz.
Benim katılmadığım nokta bu.
Yine yanlış anlamayın burada Apple'ı savunmuyorum. Meksika olayında da, Brezilya olayında da Apple bence tazminat ödemeli.
Ne zaman tüketen değil de üreten birey/toplum oluruz, o zaman dediklerim daha iyi anlaşılır.
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beksipeys 6 yıl
Kaydırmanın patenti mi olurmuş :)
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Equinox1969 6 yıl
Milyar dolarlik sirketlerin it dalaşi bizim boş tüketen markaci turk gencinin çenesini yoruyor yine.Bi bitin artık.
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oktayakgoz 6 yıl
benim anlamadığım apple on patentini ihlal eden sadece samsung mu ? microsofta neden dava açılmıyor.
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tuncay_d 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
benim anlamadığım apple on patentini ihlal eden sadece samsung mu ? microsofta neden dava açılmıyor.

Apple her şeyin patentini aliyor ve diğer bütün markalar da kopyalayıp kendi cihazlarında kullanıyor ( tabii apple fanlarına göre).

Fakat, tek rakibi samsung olduğu için o na dava açıyor ve samsung hırsız oluyor..

Yanılmıyorsam, bu yılın ocak ayında htc ile apple patent davalarını anlaşarak çözmüşlerdi, htc de paten ihlali yapıyordu ama kimseye batmadı!!
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ErTuFx 6 yıl
Apple patentini almissa eger onunla anlasip da bu özelligi kullanmasi lagzim. yoksa apple dava acmakda hakli .
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