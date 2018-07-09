ABD-Çin ticaret savaşından Tesla da nasibini aldı: Otomobil fiyatları yüzde 20 arttı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla son dönemde Çin pazarına yönelik ciddi hamleler yapıyor. Ülkede bağımsız(Çinli bir şirketle ortaklık kurmadan) olarak faaliyet göstermek ve fabrika açmak için yetkililerle görüşen Tesla, geçen ay yurt dışındaki ilk fabrikanın Çin'de açılacağını da duyurmuştu. Tabi Çin pazarı Tesla için oldukça önemli zira şirket geçtiğimiz yıl Çin'e 103 bin otomobil ihraç etti. Bu sayı Tesla'nın küresel satışlarının yüzde 15'ine tekabül ediyor. Aynı zamanda Çin'e en çok elektrikli otomobil ihraç eden şirket konumunda olan Tesla'nın Çin'e yönelik planları; ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle sekteye uğrayabilir.





Yüzde 40 oranında ek vergi ödeyecek

İlk olarak ABD; Çinli şirketlerin, Amerikan şirketlerine ait teknolojileri çaldığı gerekçesiyle Çin'den ithal edilen 1100 farklı ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. 6 Temmuz'dan itibaren fiilen uygulanmaya başlanan bu düzenlemeye Çin'den misilleme gecikmedi. Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 25 ila 40 arasında ek vergi uygulamaya başladı. Ek vergi uygulanmasından en çok etkilenen şirketler ise ABD'li otomobil üreticileri zira ABD üretilen otomobillerin Çin'de satılması için üreticilerin artık yüzde 40 oranında ek vergi ödemesi gerekiyor.





Yeni vergi tarifesinden olumsuz yönde etkilenen Tesla da Çin'deki satış fiyatlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Şirket Model X ve Model S fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaparken bu artış Çin'deki müşterilerin bir Tesla otomobiline sahip olmak için 20 bin dolar ila 37 bin dolar daha fazla ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Model S'nin en düşük fiyatlı konfigürasyonu 107 bin dolar civarında alıcı bulurken bugün aynı aracın fiyatı 127 bin dolara çıktı. Fiyatlardaki artışla birlikte ABD ile Çin arasında fiyat farkının en çok hissedildiği model ise Model S P100D oldu. ABD'de 147 bin dolardan satılan aracın Çin'deki şu anki satış fiyatı 222 bin dolar.





Fiyat artışlarına bağlı olarak Tesla'nın Çin'deki satışlarının azalması bekleniyor. Hissedarları endişelendiren en önemli sorun da bu. Geçtiğimiz yıl Çin pazarında 2 milyar dolarlık kazanç sağlayan şirket henüz fiyat artışının sebepleriyle ilgili bir açıklama yapmasa da başta Elon Musk olmak üzere Tesla yöneticilerinin yeni vergi düzenlemesi konusunu çözmek için Çin hükümetiyle görüşmesi bekleniyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Tesla-raises-prices-by-20-in-China-as-tariffs-take-effect