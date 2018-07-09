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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD-Çin ticaret savaşından Tesla da nasibini aldı: Otomobil fiyatları yüzde 20 arttı

ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini artırmasının ardından Çin'e en çok elektrikli otomobil ihraç eden Tesla, ülkedeki otomobil fiyatlarını artırmak zorunda kaldı.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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ABD-Çin ticaret savaşından Tesla da nasibini aldı: Otomobil fiyatları yüzde 20 arttı
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla son dönemde Çin pazarına yönelik ciddi hamleler yapıyor. Ülkede bağımsız(Çinli bir şirketle ortaklık kurmadan) olarak faaliyet göstermek ve fabrika açmak için yetkililerle görüşen Tesla, geçen ay yurt dışındaki ilk fabrikanın Çin'de açılacağını da duyurmuştu. Tabi Çin pazarı Tesla için oldukça önemli zira şirket geçtiğimiz yıl Çin'e 103 bin otomobil ihraç etti. Bu sayı Tesla'nın küresel satışlarının yüzde 15'ine tekabül ediyor. Aynı zamanda Çin'e en çok elektrikli otomobil ihraç eden şirket konumunda olan Tesla'nın Çin'e yönelik planları; ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle sekteye uğrayabilir.


Yüzde 40 oranında ek vergi ödeyecek 

İlk olarak ABD; Çinli şirketlerin, Amerikan şirketlerine ait teknolojileri çaldığı gerekçesiyle Çin'den ithal edilen 1100 farklı ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. 6 Temmuz'dan itibaren fiilen uygulanmaya başlanan bu düzenlemeye Çin'den misilleme gecikmedi. Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 25 ila 40 arasında ek vergi uygulamaya başladı. Ek vergi uygulanmasından en çok etkilenen şirketler ise ABD'li otomobil üreticileri zira ABD üretilen otomobillerin Çin'de satılması için üreticilerin artık yüzde 40 oranında ek vergi ödemesi gerekiyor.


Yeni vergi tarifesinden olumsuz yönde etkilenen Tesla da Çin'deki satış fiyatlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Şirket Model X ve Model S fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaparken bu artış Çin'deki müşterilerin bir Tesla otomobiline sahip olmak için 20 bin dolar ila 37 bin dolar daha fazla ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Model S'nin en düşük fiyatlı konfigürasyonu 107 bin dolar civarında alıcı bulurken bugün aynı aracın fiyatı 127 bin dolara çıktı. Fiyatlardaki artışla birlikte ABD ile Çin arasında fiyat farkının en çok hissedildiği model ise  Model S P100D oldu. ABD'de 147 bin dolardan satılan aracın Çin'deki şu anki satış fiyatı 222 bin dolar.


Fiyat artışlarına bağlı olarak Tesla'nın Çin'deki satışlarının azalması bekleniyor. Hissedarları endişelendiren en önemli sorun da bu. Geçtiğimiz yıl Çin pazarında 2 milyar dolarlık kazanç sağlayan şirket henüz fiyat artışının sebepleriyle ilgili bir açıklama yapmasa da başta Elon Musk olmak üzere Tesla yöneticilerinin yeni vergi düzenlemesi konusunu çözmek için Çin hükümetiyle görüşmesi bekleniyor. 


https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Tesla-raises-prices-by-20-in-China-as-tariffs-take-effect Yorum Yaz
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KaraaBatakk 10 ay en beğenilen
Bir çok büyük firmanın ve ülkenin gündemin de sanal para ve elektrikli araçlar var.Gelecek bunlar üzerine şekilleniyor.(Kısmen) Burada da bu tarz haberler görmek normal yani.
Bir çok büyük firmanın ve ülkenin gündemin de sanal para ve elektrikli araçlar var.Gelecek bunlar üzerine şekilleniyor.(Kısmen) Burada da bu tarz haberler görme...
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napolyon94 10 ay
Niye surekli gereksiz Tesla haberi var bu sitede?
Hic de kalkip "begenmiyorsan okumazsin" demeyin. Senelerdir begenerek takip ettigimiz bu sitenin bu kadar abuk tesla haberleriyle dolmasini merak ediyoruz.
Niye surekli gereksiz Tesla haberi var bu sitede?Hic de kalkip "begenmiyorsan okumazsin" demeyin. Senelerdir begenerek takip ettigimiz bu sitenin bu kadar a...
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Bloodin 10 ay napolyon94
Donanımhaber bir hayır sitesi değil, reklamlar ile para kazanan bir site ve reklamlar sitenin tık oranına göre ücret ödüyor, biraz dikkatli olursanız göreceksiniz ki Tesla haberleri hızla popüler haberler alanına giriyor yani en çok tık alan haberler içerisinde. Kısaca biz kullanıcılar haberlere nasıl tepki veriyorsak (ne kadar çok tıklıyor veya yorum yapıyorsak) Donanımhaber de haklı olarak o yönde şekilleniyor, yani istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de Donanımhaber'de bol bol Tesla haberi görmemizin sorumlusu biz kullanıcılarız. Bu yüzden boşa DH'e suç bulmayın
Donanımhaber bir hayır sitesi değil, reklamlar ile para kazanan bir site ve reklamlar sitenin tık oranına göre ücret ödüyor, biraz dikkatli olursanız göreceksi...
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hollowman_ 10 ay
"neden tesla haberi veriyorsunuz" diye bir şikayet niye olur anlamıyorum. Kardeşim teknoloji haber sitesi, tesla haberini beğenmiyorsan bir altındaki haberi oku, zorla mı okutturuyorlar, benim için teknoloji haberi o???
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Kaiser75 10 ay
Tesla sadece Kuzey Amerika'da satılmaya devam eder. Bu vergilerle Avrupa ve Çin pazarı yalan oldu sanırım
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mokinto 10 ay
Gümrükten %60 gümrük vergisi istendiği için iade edilen model s var. Bu oranlar sabit kalırsa Tesla vs gelmez tr ye.
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N. Chomsky 10 ay

Tesla'yı falan bosverin, füzyonla çalışacak yerli otomobil ne oldu siz ondan haber verin.
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Sirrüs 10 ay
Ek vergi 😍
Keşke bize geleydi...
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KaraaBatakk 10 ay en beğenilen
Bir çok büyük firmanın ve ülkenin gündemin de sanal para ve elektrikli araçlar var.Gelecek bunlar üzerine şekilleniyor.(Kısmen) Burada da bu tarz haberler görmek normal yani.
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napolyon94 10 ay
Niye surekli gereksiz Tesla haberi var bu sitede?
Hic de kalkip "begenmiyorsan okumazsin" demeyin. Senelerdir begenerek takip ettigimiz bu sitenin bu kadar abuk tesla haberleriyle dolmasini merak ediyoruz.
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12 Angry Men 10 ay napolyon94
Aynen hocam, size katılıyorum. Bir de bitcoin haberlerı var kı onlar daha beter.
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Bloodin 10 ay napolyon94
Donanımhaber bir hayır sitesi değil, reklamlar ile para kazanan bir site ve reklamlar sitenin tık oranına göre ücret ödüyor, biraz dikkatli olursanız göreceksiniz ki Tesla haberleri hızla popüler haberler alanına giriyor yani en çok tık alan haberler içerisinde. Kısaca biz kullanıcılar haberlere nasıl tepki veriyorsak (ne kadar çok tıklıyor veya yorum yapıyorsak) Donanımhaber de haklı olarak o yönde şekilleniyor, yani istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de Donanımhaber'de bol bol Tesla haberi görmemizin sorumlusu biz kullanıcılarız. Bu yüzden boşa DH'e suç bulmayın
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