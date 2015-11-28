ABD'de Kasım'ın son haftası rekor haftası oldu





ABD için Kasım ayının son haftası oldukça önemli zira 3 büyük gün ardı ardına geliyor ve bu günlerde büyük indirimler yapılıyor. Bu günler Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi şeklinde sıralanıyor.





Aslında burada Şükran Günü bir gelenek sayılıyor. Diğer günler sonradan ortaya çıkmış ve genel kabul görmüş. Şükran Günü geçmiş yılın tüm nimetleri için Tanrıya şükredildiği gün ve 400 yıllık bir geçmişi var.





Şükran Günü sonrası insanların mağazalara yönelmesi ile oluşan yoğun trafik çilesi, 60'lı yıllarda Kara Cuma (Black Friday) olarak adlandırılmış. Yine de büyük indirimler bu olumsuz kanıyı unutturmuş. Siber Pazartesi (Cyber Monday) ise devam eden ilk Pazartesi firmaların internet üzerinde indirim kampanyalarına başladığı gün olmuş.





Kasım ayının dördüncü Perşembesi Şükran Günü kutlanırken, ertesi günü Kara Cuma, devam eden Pazartesi günü de Siber Pazartesi olarak kutlanıyor. IBM ve Adobe'nin yaptığı analizlere göre bu günlerde tarihin en büyük satışları yapılacak.





İndirimlerin başladığı Şükran Günü toplamda 1.73 milyar dolar alışveriş yapıldı ve yüzde 26 civarında artış yaşandı. Tüketicilerin alışveriş sepetinin değeri ortalama olarak 123$-162$ arasında gerçekleşti. Alışveriş trafiğinin yüzde 60'ı, satın almaların yüzde 40'ı mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Geçen yıla göre 10-15 puanlık artış söz konusu.





Kara Cuma günü ise 2.75 milyar dolarlık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre yüzde 15 artış yakalanırken, alışverişlerin yüzde 37'si mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Yine alışveriş trafiğinin yüzde 46.7'si akıllı telefonlar için, yüzde 13.7'si ise tabletler için yaşandı. En popüler cihazlar ise Apple Watch, Microsoft Surface Pro 4, Samsung, Sony ve LG televizyonları oldu. Kara Cuma ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.





Siber Pazartesi ise satışların tavan yaptığı gün. Toplamda 2.98 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen satışlar geçen yıla göre yüzde 12 artış gösteriyor. Bununla birlikte en fazla satış yapılan günler en küçükten en büyüğe Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi şeklinde sıralanıyor.





Analizde dikkat çeken diğer bir nokta ise tüketicilere email ile gönderilen kampanyaların büyük kabul gördüğü ve email kampanyalarından yüzde 14 gelir elde edildiği oldu. Bu da firmaların yeniliklerden ve kampanyalardan tüketicileri haberdar etme sisteminin önemini gösteriyor.

http://techcrunch.com/2015/11/27/thanksgiving-online-sales/?ncid=txtlnkusaolp00000595