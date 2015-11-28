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ABD'de Kasım'ın son haftası rekor haftası oldu

ABD'de tüketicilere çok cazip indirimlerin sunulduğu üç büyük günü içeren Kasım ayının son haftası, satışların da patlama yapmasına neden oluyor. Bu yıl yeni rekorlar gündemde.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de Kasım'ın son haftası rekor haftası oldu


ABD için Kasım ayının son haftası oldukça önemli zira 3 büyük gün ardı ardına geliyor ve bu günlerde büyük indirimler yapılıyor. Bu günler Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi şeklinde sıralanıyor. 

Aslında burada Şükran Günü bir gelenek sayılıyor. Diğer günler sonradan ortaya çıkmış ve genel kabul görmüş. Şükran Günü geçmiş yılın tüm nimetleri için Tanrıya şükredildiği gün ve 400 yıllık bir geçmişi var. 

Şükran Günü sonrası insanların mağazalara yönelmesi ile oluşan yoğun trafik çilesi, 60'lı yıllarda Kara Cuma (Black Friday) olarak adlandırılmış. Yine de büyük indirimler bu olumsuz kanıyı unutturmuş. Siber Pazartesi (Cyber Monday) ise devam eden ilk Pazartesi firmaların internet üzerinde indirim kampanyalarına başladığı gün olmuş.

Kasım ayının dördüncü Perşembesi Şükran Günü kutlanırken, ertesi günü Kara Cuma, devam eden Pazartesi günü de Siber Pazartesi olarak kutlanıyor. IBM ve Adobe'nin yaptığı analizlere göre bu günlerde tarihin en büyük satışları yapılacak. 

İndirimlerin başladığı Şükran Günü toplamda 1.73 milyar dolar alışveriş yapıldı ve yüzde 26 civarında artış yaşandı. Tüketicilerin alışveriş sepetinin değeri ortalama olarak 123$-162$ arasında gerçekleşti. Alışveriş trafiğinin yüzde 60'ı, satın almaların yüzde 40'ı mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Geçen yıla göre 10-15 puanlık artış söz konusu.

Kara Cuma günü ise 2.75 milyar dolarlık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre yüzde 15 artış yakalanırken, alışverişlerin yüzde 37'si mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Yine alışveriş trafiğinin yüzde 46.7'si akıllı telefonlar için, yüzde 13.7'si ise tabletler için yaşandı. En popüler cihazlar ise Apple Watch, Microsoft Surface Pro 4, Samsung, Sony ve LG televizyonları oldu. Kara Cuma ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Siber Pazartesi ise satışların tavan yaptığı gün. Toplamda 2.98 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen satışlar geçen yıla göre yüzde 12 artış gösteriyor. Bununla birlikte en fazla satış yapılan günler en küçükten en büyüğe Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi şeklinde sıralanıyor. 

Analizde dikkat çeken diğer bir nokta ise tüketicilere email ile gönderilen kampanyaların büyük kabul gördüğü ve email kampanyalarından yüzde 14 gelir elde edildiği oldu. Bu da firmaların yeniliklerden ve kampanyalardan tüketicileri haberdar etme sisteminin önemini gösteriyor.  

http://techcrunch.com/2015/11/27/thanksgiving-online-sales/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 3 yıl en beğenilen koçari
koçari


Blind Man

Türkiyede neden böyle şeyler olmuyor ya


Bizde her gün indirim oluyor. Nereye baksam %25-30 indirim var


Yasal düzenleme gerekli. Yılın belli dönemlerinde indirim yapılsa daha ciddi indirimler olurdu. Ama istedikleri zaman indirim yapabildikleri için hep göstermelik indirimler oluyor.

Ben yeni yaşadığım bir olayı anlatayım Türkiye'de herşey yalan dedirtir. Yani bu kadar kör göze parmak olmaz;

Eylül sonu Bambi ayakkabıcısına uğrayıp sezon sonu indiriminde bi ayakkabı alalım dedik. Bir tane ayakkabı beğendik sorduk 160 TL dedi. Diğerleri bu kadar ucuz da bu ayakkabı niye bu kadar pahalı deyince bu yeni sezon deyince bırakıp indirime girince alırız dedik. Bu mevzudan yaklaşık 2 ay sonra yine aynı mağazanın önunden geçerken yeni sezonda %50 indirim yazmaz mı daldık hemen. Aynı ayakkabıyı bulduk etiketine bir baktık ki bakmaz olaydım , üzerine 320 TL yazılıp üstü çizilmiş ve 160 TL yazılmış. Ada'ma sorduk geçen geldiğimizde de aynı fiyattı dinince Ada'm bize fabrikadan indirimli geliyor demez mi? Biraz daha muhabbet edersem kavga ederim diye kaçarak uzaklaştım.

Türkiye'de durum bu işte. Kandırma üzerine kurulu. Demiyor ki başka ayakkabıya yükleyeyim de bu ürüne indirim yapayım yok gözüne soka soka seni kazıklıyor.
koçariBlind ManTürkiyede neden böyle şeyler olmuyor yaBizde her gün indiri...
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1 Avatar
MahalleAndroidi 3 yıl
Şu yurt disi vergi siniri 100 euro olsada rahatlasak
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sarpm 3 yıl
Yasli insanlarla konustugumda hepsinin dedigi sey ayni. eskiden butun urunler ucuz idi. simdi ise satici elindeki 100 tane urunun 5-10 tanesini ucuza satiyor, gerisi liste fiyati. kim kaparsa o aliyor. Yilin son ayinda saticilarin stok eritip, nakit para akisini saglamak icin yapilmis ama zamanla gelenek haline gelmis birsey. ulkemizde de benzer aktiviteler yapiliyor, medyaya malzeme oluyor. mansette "Ac gozluler" "yilin insanlik drami" "1 urun icin birbirini ezdiler" .....

Atlanilan bir nokta daha var o da hava durumu:) ulkenin kuzeyi inanilmaz soguk oluyor. isterseler bedava versinler, gece saat 1-2 den sabah magazanin acilisina kadar o sogukta imkani yok beklemem. askerligini kis doneminde yapanlar cok iyi bilirler.
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BekirTemel 3 yıl
Bizim memlekette de kara cuma indirimleri oluyor bakalım 10 lira indirim yapacaklar mı?
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ceo-tr 3 yıl
Kulak Misafiri

koçari
Blind Man Türkiyede neden böyle şeyler olmuyor ya
Bizde her gün indirim oluyor. Nereye baksam %25-30 indirim var
Yasal düzenleme gerekli. Yılın belli dönemlerinde indirim yapılsa daha ciddi indirimler olurdu. Ama istedikleri zaman indirim yapabildikleri için hep göstermelik indirimler oluyor.
Ben yeni yaşadığım bir olayı anlatayım Türkiyede herşey yalan dedirtir. Yani bu kadar kör göze parmak olmaz; Eylül sonu Bambi ayakkabıcısına uğrayıp sezon sonu indiriminde bi ayakkabı alalım dedik. Bir tane ayakkabı beğendik sorduk 160 TL dedi. Diğerleri bu kadar ucuz da bu ayakkabı niye bu kadar pahalı deyince bu yeni sezon deyince bırakıp indirime girince alırız dedik. Bu mevzudan yaklaşık 2 ay sonra yine aynı mağazanın önunden geçerken yeni sezonda %50 indirim yazmaz mı daldık hemen. Aynı ayakkabıyı bulduk etiketine bir baktık ki bakmaz olaydım , üzerine 320 TL yazılıp üstü çizilmiş ve 160 TL yazılmış. Adama sorduk geçen geldiğimizde de aynı fiyattı dinince Adam bize fabrikadan indirimli geliyor demez mi? Biraz daha muhabbet edersem kavga ederim diye kaçarak uzaklaştım. Türkiyede durum bu işte. Kandırma üzerine kurulu. Demiyor ki başka ayakkabıya yükleyeyim de bu ürüne indirim yapayım yok gözüne soka soka seni kazıklıyor.


Aynen öyle hocam. Benim başımada Ke.al T.nca da geldi. reklama girmesin diye ismini tam açık yazmadım :)

Aynen bir ayakkabıya bakmıştım. standart birşey. klasik. 150 civarıydı. o ayakkabıya göre fazla geldi. yeni sezon falan hesabı. bir kaç ay sonra indirim %50 falan. :) girdim aynı ayakkabıya bakayım dedim. 159 tl :) 319 dan düşmüş :) şaka gibiler.
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Batw0 3 yıl
Forumdaki sayfaların hızına yetişilmiyor :D G910 Denk getiremedim yanarım da ona yanarım
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swat882 3 yıl Batw0
Batw0

Forumdaki sayfaların hızına yetişilmiyor :D G910 Denk getiremedim yanarım da ona yanarım

99 dolar


edit: Fiyatlar hızlı değişiyor
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kadirirdem 3 yıl
Sadece tr forumlarda bile alışveriş yapanların haddi hesabi yok
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Blind Man 3 yıl
Türkiyede neden böyle şeyler olmuyor ya
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koçari 3 yıl Blind Man
Blind Man
Türkiyede neden böyle şeyler olmuyor ya


Bizde her gün indirim oluyor. Nereye baksam %25-30 indirim var


Yasal düzenleme gerekli. Yılın belli dönemlerinde indirim yapılsa daha ciddi indirimler olurdu. Ama istedikleri zaman indirim yapabildikleri için hep göstermelik indirimler oluyor.
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Patren 3 yıl
bir bekarlar günü kadar alışveriş olmamış
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bizim forumdanda baya alışveriş yapan oldu
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