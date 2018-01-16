ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı

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Kripto paraların hayatımıza girmesi ile beraber pek çok şirket ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Ethereum gibi popüler para birimlerini kabul etmeye başladı. California’da bir güvenlik sistemi şirketi ise eğlence amaçlı çıkarılan TRON’u ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı.

Singapur merkezli bir proje olan TRON, blockchain teknolojisini kullanıyor. Dünya çapında ücretsiz bir eğlence içerik sistemi kurmayı amaçlıyor. Yaklaşık 10 milyonun kullanıcıya sahip Peiwo uygulamasının TRON uyumlu ilk eğlence uygulaması olacağı belirtiliyor. TRON yaklaşık 3 aydır aktif bir şekilde kullanılıyor.

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İçerik platformu da olan TRON’a her türlü içerik özgür olarak yüklenebilir, depolanabilir ve dağıtılabiliyor. Platforma içerik paylaşımı yapıldığında kripto para kazanılıyor. Platforma üye kişiler ICO düzenleyerek geliştirdiği kripto paraların dağıtımını yapabiliyor.

California eyaletindeki güvenlik sistemi şirketi Security Camera Crew, kredi kartı ile ödeme yöntemine ek olarak TRON, Bitcoin ve Ethereum kabul etmeye başladı. Resmi kurumların TRON’u bir para birimi olarak tanıması sevindirici.

TRON’un değeri şuanda 0,061 dolar seviyesinde. Market hacmi ise yaklaşık 4 milyar dolar. TRON’un Çin hükümetinden destek alacağı konuşuluyor. İlginç bir para birimi olan TRON’un gelişimi merak konusu.