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ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı

Eğlence amacıyla çıkartılan kripto para birimi TRON'un popülaritesi giderek artıyor. ABD'de bulunan bir güvenlik sistemi şirketi TRON'u ödeme yöntemi olarak kabul ediyor.
1 yıl
3,2b
1
16
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı
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Kripto paraların hayatımıza girmesi ile beraber pek çok şirket ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Ethereum gibi popüler para birimlerini kabul etmeye başladı. California’da bir güvenlik sistemi şirketi ise eğlence amaçlı çıkarılan TRON’u ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı.

Singapur merkezli bir proje olan TRON, blockchain teknolojisini kullanıyor. Dünya çapında ücretsiz bir eğlence içerik sistemi kurmayı amaçlıyor. Yaklaşık 10 milyonun kullanıcıya sahip Peiwo uygulamasının TRON uyumlu ilk eğlence uygulaması olacağı belirtiliyor. TRON yaklaşık 3 aydır aktif bir şekilde kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Duvarlarınızın rengini dokunarak değiştirin"

İçerik platformu da olan TRON’a her türlü içerik özgür olarak yüklenebilir, depolanabilir ve dağıtılabiliyor. Platforma içerik paylaşımı yapıldığında kripto para kazanılıyor. Platforma üye kişiler ICO düzenleyerek geliştirdiği kripto paraların dağıtımını yapabiliyor.

California eyaletindeki güvenlik sistemi şirketi Security Camera Crew, kredi kartı ile ödeme yöntemine ek olarak TRON, Bitcoin ve Ethereum kabul etmeye başladı. Resmi kurumların TRON’u bir para birimi olarak tanıması sevindirici.

TRON’un değeri şuanda 0,061 dolar seviyesinde. Market hacmi ise yaklaşık 4 milyar dolar. TRON’un Çin hükümetinden destek alacağı konuşuluyor. İlginç bir para birimi olan TRON’un gelişimi merak konusu.


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nty35 1 yıl en beğenilen
admin trondan kaybını telafi etmeye çalışıyor burda överek
tron'un başında dolandırıcı Justin olduğu sürece o coin'e güvenilmez
Yanıtla +19
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Rajeesh 1 yıl
yahu tık alıcam diye şöyle haberler yapmayın sonra millet tepeden trona girip batıyor. iyice mynet yaptınız siteyi
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Rajeesh 1 yıl
lul bi de dandik bi firma sitesine tron kabul ediyoruz diye banner koymuş olay buymuş
bende bakkalda dogecoin ile ödeme alıyorum hadi bunuda haber yapın
adamların sitesine bak hahah securitycameracrew.com/...
lul bi de dandik bi firma sitesine tron kabul ediyoruz diye banner koymuş olay buymuşbende bakkalda dogecoin ile ödeme alıyorum hadi bunuda haber yapın
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megaprince 1 yıl
İnsanları böyle şeylere teşfik etmeyin sayın adminler Bırakın insanlar kendi kararlarını kendileri versin sizin haberlerinizle insanlar inanıp girerse Mahkemelik olursunuz YTD.
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FRAPS_TR 1 yıl
Jet fadıl bu işe neden girmedi anladım heralde artık yaaşlandı , yeni gelişmeleri takip edemiyor
Jet coin diye birşey çıkarsa iyi olurdu
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Hobar 1 yıl FRAPS_TR
İsim önerisi çok iyi
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Spider_hip 1 yıl
Suyu çıktı iyice kripto paraların. Önüne gelen kripto para çıkarır oldu, önüne gelen de seçmece birini destekleyiyor. Böyle haftada bir yenisi çıkarsa, bu işin sonu yaş olur.
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Rajeesh 1 yıl
spekulasyon yapıp trondan kaybettiğiniz paraları mı kurtarmaya calısıyorsunuz nedir
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Rajeesh 1 yıl
lul bi de dandik bi firma sitesine tron kabul ediyoruz diye banner koymuş olay buymuş
bende bakkalda dogecoin ile ödeme alıyorum hadi bunuda haber yapın
adamların sitesine bak hahah securitycameracrew.com/...
Yanıtla +6
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Rajeesh 1 yıl
yahu tık alıcam diye şöyle haberler yapmayın sonra millet tepeden trona girip batıyor. iyice mynet yaptınız siteyi
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FRAPS_TR 1 yıl
15 günde 4de 1 fiyatına düştü tron
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mamilim90 1 yıl
Trx yaktin beni 920 den aldim 500 lerde suan :)
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nty35 1 yıl en beğenilen
admin trondan kaybını telafi etmeye çalışıyor burda överek
tron'un başında dolandırıcı Justin olduğu sürece o coin'e güvenilmez
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mementopolis 1 yıl
"Çin hükümetinden destek alacağı konuşuluyor" yav he he. ne kadar duymak istenilen söz varsa koymauslar :D
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