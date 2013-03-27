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ABD'de güvenlik güçleri SMS'lerin süresiz olarak saklanmasını istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de güvenlik güçleri SMS'lerin süresiz olarak saklanmasını istiyor

Günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan ve operatörlerinde gelirlerinin büyük kısmını oluşturan SMS veya kısa mesajlar, dava sürecinde önemli bir delil haline gelebiliyor. Bu bakımdan kısa mesajların operatörler tarafından belirli bir süre saklanması zorunluluğu bulunuyor. Ancak ABD'de süre ile ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor.

ABD'de operatörler kısa mesajları belirli bir süre boyunca saklıyor. Örneğin Verizon 3-5 yıl arası, Sprint 12 yıl, US Cellular 3-5 yıl arası abonelerin kısa mesajlarını saklıyor. Ancak Kongre, 1986 tarihli Elektronik İletişim Gizlilik Kanunu'nda değişiklik yaparak tüm operatörlerin kısa mesajları kayıt etme ve sınırsız olarak saklama zorunluluğu getirilmesini istiyor.

Yetkililer şiddet, uyuşturucu ve silah ticareti gibi soruşturmalarda büyük rol oynayan kısa mesajların bu bakımdan sınırsız olarak saklanmasını istiyor. Kısa mesajlarla ilgili yapılacak düzenleme Kongre'nin 180 günden eski epostalara, Twitter mesajlarına ve Facebook mesajlarına izne gerek olmadan erişilebilecek kanun tasarısının içerisinde sunulacak. Google, Facebook, Twitter gibi internet devleri doğrudan kanunla ilgili oldukları için tasarı görüşmelerinde yer alıyorlar.

Ancak gelişmeleri paranoya olarak yorumlayan ve özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelecek bu düzenlemelere karşı çıkan vatandaşlar seslerini duyurmaya başladı. Geçen yıl yaşanan SOPA ve PIPA internet sansürü yasalarına karşı protestoların yeniden başlayabileceği dile getiriliyor.

http://www.androidauthority.com/police-text-messages-178228/ Yorum Yaz
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Şeker Hapı 6 yıl
V4LKyR
Gerçekten de, dünyada yıllık dönen SMS adedini düşünün, sonra onları saklayacak bir sistem falan... Korkunç miktarlarda büyük bir boyut bu. Her yıl gönderilen SMS sayısı aynı kalmıyor da, eksponansiyel bir artış söz konusu.

sadece yazı olacağından neredeyse yer bile kaplamaz 1 adet uzun sms belki en fazla 5kb yer kaplar, ki çok büyük veri merkezleri var petabytelarca veri saklayabiliyorlar
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Gerginix 6 yıl
Şimdi ben devletim. Gittim mahallenin birinde çöp tenekesine bomba koydum... Sonra da "Oooo artık güvenlik için daha sıkı olmamız gerekiyor, bu tür olayların önüne geçmemiz için telefon dinlemeliyiz" diye kamuoyu toparlayayım. ABD ikiz kuleleri kendi başına yıktıktan sonra ne oldu? Sosyal haklar kısıtlanıp, silaha - paraya bütçe aktı...

Önce sorun yarat... Sonra kendi yarattığın sorunları çözmek vaadiyle insanlarından daha - daha - daha fazla güç iste... Bizimkiler de güçler ayrılığından şikayetçi ya... "Sevgili halkım ben çok mutsuzuuuuuuummm" Niyeeee? "Güçler ayrılığı bana yetmiyoooooooor" Ohh bebeğim istediğin güç olsun al sana kanımı vereyim ekmeğini
...
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digimon52 6 yıl
Bundan sonra Sifreli Sms Atma devri basladi desenise :D
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ALPARS 6 yıl
bu uygulama bizde olsa...düşünemiyorum
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janparey 6 yıl
V4LKyR
Gerçekten de, dünyada yıllık dönen SMS adedini düşünün, sonra onları saklayacak bir sistem falan... Korkunç miktarlarda büyük bir boyut bu. Her yıl gönderilen SMS sayısı aynı kalmıyor da, eksponansiyel bir artış söz konusu.

8-10 milyon tl ye orta ölçekli bir ülkenin bütun bilgileri saklanabilirken sadece sms saklayan sistem çokta maliyetli olmaz
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Cidelee 6 yıl
Sorun yok bizde Whatsapp'la mesajlaşırız
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First_Person 6 yıl
Big brother, watch this: Şlak!
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V4LKyR 6 yıl
Gerçekten de, dünyada yıllık dönen SMS adedini düşünün, sonra onları saklayacak bir sistem falan... Korkunç miktarlarda büyük bir boyut bu. Her yıl gönderilen SMS sayısı aynı kalmıyor da, eksponansiyel bir artış söz konusu.
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WarSaw 6 yıl
polis devleti amerika
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sis651 6 yıl
ufak tefek SMS'ler ama devasa SMS veri tabanları oluşur bunlardan...
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LightningRaven 6 yıl
Sağlıcaklarsa diskleri rüyalarında
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fuckulteli 6 yıl
Tüm sesli görüşmelerin dinlenilsin/dinlenilmesin saklanabilmesi de istenir yakında, gerektiğinde geriye dönük dinleme yapmak için! Yakında teknik alt yapı buna da imkan sağlasın, görürüz elbet, hiç olmadı dillendirilir en azından!!
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Kabasaakall 6 yıl
özgürlükler ülkesi ABD..!!!!
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