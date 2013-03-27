ABD'de güvenlik güçleri SMS'lerin süresiz olarak saklanmasını istiyor





Günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan ve operatörlerinde gelirlerinin büyük kısmını oluşturan SMS veya kısa mesajlar, dava sürecinde önemli bir delil haline gelebiliyor. Bu bakımdan kısa mesajların operatörler tarafından belirli bir süre saklanması zorunluluğu bulunuyor. Ancak ABD'de süre ile ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor.





ABD'de operatörler kısa mesajları belirli bir süre boyunca saklıyor. Örneğin Verizon 3-5 yıl arası, Sprint 12 yıl, US Cellular 3-5 yıl arası abonelerin kısa mesajlarını saklıyor. Ancak Kongre, 1986 tarihli Elektronik İletişim Gizlilik Kanunu'nda değişiklik yaparak tüm operatörlerin kısa mesajları kayıt etme ve sınırsız olarak saklama zorunluluğu getirilmesini istiyor.





Yetkililer şiddet, uyuşturucu ve silah ticareti gibi soruşturmalarda büyük rol oynayan kısa mesajların bu bakımdan sınırsız olarak saklanmasını istiyor. Kısa mesajlarla ilgili yapılacak düzenleme Kongre'nin 180 günden eski epostalara, Twitter mesajlarına ve Facebook mesajlarına izne gerek olmadan erişilebilecek kanun tasarısının içerisinde sunulacak. Google, Facebook, Twitter gibi internet devleri doğrudan kanunla ilgili oldukları için tasarı görüşmelerinde yer alıyorlar.





Ancak gelişmeleri paranoya olarak yorumlayan ve özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelecek bu düzenlemelere karşı çıkan vatandaşlar seslerini duyurmaya başladı. Geçen yıl yaşanan SOPA ve PIPA internet sansürü yasalarına karşı protestoların yeniden başlayabileceği dile getiriliyor.

http://www.androidauthority.com/police-text-messages-178228/