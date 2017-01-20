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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı

Amerikan pazar araştırma şirketi NDA, 2016 yılında video oyun sektörünün rakamlarını açıkladı. 2016 Yılında ABD'de video oyunlar için yapılan harcamalar 30.4 milyar dolar.
2 yıl
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Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı
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NPD Group araştırma şirketi ABD'de geçtiğimiz yıl video oyunlarına ne kadar harcama yapıldığını açıkladı. NPD, raporunda yalnızca video oyun sektörüne yapılan toplam harcamayı paylaşmayıp; yılın en çok satan oyunlarını, konsollara göre oyun satış rakamlarını, kasım ayında kaç tane NES Classic’in satıldığı gibi ilginç rakamları da oyun meraklılarıyla paylaştı.

Raporun dikkat çekici kısmı ise 2016’da oyun ve oyun ekipmanlarına yapılan harcamanın 30.4 milyar dolar, 2015 yılına göre sadece ciddi bir yükseliş göstermeyip sadece 200 milyon dolarlık bir artış sağlaması oldu. Oyun satışlarının artmasına rağmen sanal gerçeklik gözlükleri, konsollar ve konsol aksesuarlarındaki düşük satış rakamları ciddi bir yükselişin önüne geçti.

Nintendo daha fazla sattı 

Yazılım satışları %6 artış gösterirken donanım satışlarındaki düşüş ise şaşırtıcı bir şekilde %24’ü buldu. NPD analistlerine göre Xbox One S ve PlayStation 4 Pro beklenilen etkiyi yaratmadı ve hem Xbox One hem de Playstation 4 konsollarındaki satış oranının %7 daha az olması donanım alanındaki genel düşüşe neden oldu. Bu iki konsolun satışlarında azalma gözlemlenirken 2016’nın kazananı Nintendo 3DS oldu. Kasım ayında piyasaya sürülen Pokemon Sun ve Moon’ın katkısıyla olsa gerek Nintendo 2015’e göre %4 daha fazla satış yaptı.

Satışlardan elde edilen gelire göre 2016'nın genel video oyun sıralamaları ve aralık ayına ait sıralamalar ise şu şekilde:
Yılın En İyi Satan Oyunları:
 1. Call of Duty: Infinite Warfare
 2. Battlefield 1
 3. The Division
 4. NBA 2K17
 5. Madden NFL 17
 6. Grand Theft Auto 5
 7. Overwatch
 8. Call of Duty: Black Ops III
 9. FIFA 17
 10. Final Fantsy XV

Aralık Ayının En İyi Satan Oyunları 

 1. Call of Duty: Infinite Warfare
 2. Final Fantasy XV
 3. Battlefield 1
 4. Madden NFL 17
 5. NBA 2K17
 6. Watch Dogs 2
 7. Grand Theft Auto V
 8. Pokemon: Sun
 9. FIFA 17
 10. Pokemon: Moon
Aralık Ayının En İyi 10 Xbox Oyunu 
 1. Call of Duty: Infinite Warfare
 2. Battlefield 1
 3. Final Fantasy XV
 4. Madden NFL 17
 5. NBA 2K17
 6. Watch Dogs 2
 7. Titanfall 2
 8. Grand Theft Auto V
 9. Forza Horizon 3
 10. FIFA 17
 
Aralık Ayının En İyi 10 PS4 Oyunu 
 1. Final Fantasy XV
 2. Call of Duty: Infinite Warfare
 3. Battlefield 1
 4. Watch Dogs 2
 5. NBA 2K17
 6. Madden NFL 17
 7. Grand Theft Auto V
 8. FIFA 17
 9. The Last Guardian
 10. Titanfall 2
 
Aralık Ayının En İyi Taşınabilir Konsol Oyunları 
 1. Paper Mario: Color Splash
 2. Pokken Tournament
 3. Minecraft
 4. Just Dance 2017
 5. Skylanders Imaginators
 6. Super Smash Bros.
 7. Super Mario Maker
 8. Lego Dimensions
 9. Splatoon
 10. New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U
 

https://www.engadget.com/2017/01/19/npd-estimates-video-game-industry-raked-in-30-4-billion-in-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheNewAtilla 2 yıl
Aga tamam benimde en sevdiğim fps serisi cod ama her sene aynı oyunu ısıtıp ısıtıp satiyorlar. Millete 60 usd koymuyor galiba. Bizim için çok para bunlar. Heralde amerika ve batı avrupada çok satılıyor olsa gerek.
Gta v'in hala satması büyük başarı da lan heist yapacak adam bulamiyorum. Satın alanlar oynamiyor mu anasını satayım.
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Kerim5100 2 yıl
Ya bu Amerika satışlarıdır CoD'u dünya çapında bu kadar satın alacak adam mı kaldı?
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asosyal mühendis 2 yıl
GTA V hayla satıyor ama satmasının nedeni Online sanırım. Canımı sıkan olay koskoca oyunda çok kısa bir hikaye ve 2 soygun var. Adam gibi 1 tane soygun görevi var. 5-6 tane soygun görevi olan bir DLC beklerdim ama çıkmayacak sanırım.
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GenkaNuank 2 yıl
Şu codu kim alıyor Allah aşkına ya
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esmerbuyucu 2 yıl
"Aralık Ayının En İyi Taşınabilir Konsol Oyunları" Wii U taşınabilir konsol mu? Nintendo oyunları olmasın başlığın adı.
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javaprof 2 yıl
bu call of duty infinite warfare nasıl ff 15 den fazla satar yuh be adamların 10 yılda yaptığı oyun her yıl çıkan oyundan az satmış.ki aradaki kalite farkı da çok fazla.
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hector_1990 2 yıl
biz alamıyoruz
çünkü fiyatlar aşırı arttı bizim için usd tl olayı yoksa yıllardır 60 usd aynı
ama gta v ve call of duty beni şaşırttı gta artık eskidi yani 3 yıldır aynı terhane call of duty ise kimsenin beğenmediği konu ve sunum ile gelmesiyle bile en çok satan oyun olmuş (battlefield 1 olsa çok şaşırtmazdı ama onlarda fiyat indirimi diye birşey mi var diyorlar üstelik dlcler çıkar onlara da bir oyun parası isterler)
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javaprof 2 yıl hector_1990
hector_1990
biz alamıyoruz
çünkü fiyatlar aşırı arttı bizim için usd tl olayı yoksa yıllardır 60 usd aynı
ama gta v ve call of duty beni şaşırttı gta artık eskidi yani 3 yıldır aynı terhane call of duty ise kimsenin beğenmediği konu ve sunum ile gelmesiyle bile en çok satan oyun olmuş (battlefield 1 olsa çok şaşırtmazdı ama onlarda fiyat indirimi diye birşey mi var diyorlar üstelik dlcler çıkar onlara da bir oyun parası isterler)

steam kullanıyorsan hala aynı fiyatlar.
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Barni Moloztaş 2 yıl
GTA V hala satıyor
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maximus8282 2 yıl
Dolar daha fazla artarsa Türkiye'de hızla düşecek.
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olağan_şüpheli 2 yıl
Paper Mario: Color Splash taşınabilir konsol oyunu mu ?
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