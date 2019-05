ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı

Tam Boyutta Gör

NPD Group araştırma şirketi ABD'de geçtiğimiz yıl video oyunlarına ne kadar harcama yapıldığını açıkladı. NPD, raporunda yalnızca video oyun sektörüne yapılan toplam harcamayı paylaşmayıp; yılın en çok satan oyunlarını, konsollara göre oyun satış rakamlarını, kasım ayında kaç tane NES Classic’in satıldığı gibi ilginç rakamları da oyun meraklılarıyla paylaştı.

Raporun dikkat çekici kısmı ise 2016’da oyun ve oyun ekipmanlarına yapılan harcamanın 30.4 milyar dolar, 2015 yılına göre sadece ciddi bir yükseliş göstermeyip sadece 200 milyon dolarlık bir artış sağlaması oldu. Oyun satışlarının artmasına rağmen sanal gerçeklik gözlükleri, konsollar ve konsol aksesuarlarındaki düşük satış rakamları ciddi bir yükselişin önüne geçti.

Nintendo daha fazla sattı

Yazılım satışları %6 artış gösterirken donanım satışlarındaki düşüş ise şaşırtıcı bir şekilde %24’ü buldu. NPD analistlerine göre Xbox One S ve PlayStation 4 Pro beklenilen etkiyi yaratmadı ve hem Xbox One hem de Playstation 4 konsollarındaki satış oranının %7 daha az olması donanım alanındaki genel düşüşe neden oldu. Bu iki konsolun satışlarında azalma gözlemlenirken 2016’nın kazananı Nintendo 3DS oldu. Kasım ayında piyasaya sürülen Pokemon Sun ve Moon’ın katkısıyla olsa gerek Nintendo 2015’e göre %4 daha fazla satış yaptı.

Satışlardan elde edilen gelire göre 2016'nın genel video oyun sıralamaları ve aralık ayına ait sıralamalar ise şu şekilde:

Yılın En İyi Satan Oyunları:

1. Call of Duty: Infinite Warfare

2. Battlefield 1

3. The Division

4. NBA 2K17

5. Madden NFL 17

6. Grand Theft Auto 5

7. Overwatch

8. Call of Duty: Black Ops III

9. FIFA 17

10. Final Fantsy XV

Aralık Ayının En İyi Satan Oyunları

1. Call of Duty: Infinite Warfare

2. Final Fantasy XV

3. Battlefield 1

4. Madden NFL 17

5. NBA 2K17

6. Watch Dogs 2

7. Grand Theft Auto V

8. Pokemon: Sun

9. FIFA 17

10. Pokemon: Moon

Aralık Ayının En İyi 10 Xbox Oyunu

1. Call of Duty: Infinite Warfare

2. Battlefield 1

3. Final Fantasy XV

4. Madden NFL 17

5. NBA 2K17

6. Watch Dogs 2

7. Titanfall 2

8. Grand Theft Auto V

9. Forza Horizon 3

10. FIFA 17



Aralık Ayının En İyi 10 PS4 Oyunu

1. Final Fantasy XV

2. Call of Duty: Infinite Warfare

3. Battlefield 1

4. Watch Dogs 2

5. NBA 2K17

6. Madden NFL 17

7. Grand Theft Auto V

8. FIFA 17

9. The Last Guardian

10. Titanfall 2



Aralık Ayının En İyi Taşınabilir Konsol Oyunları

1. Paper Mario: Color Splash

2. Pokken Tournament

3. Minecraft

4. Just Dance 2017

5. Skylanders Imaginators

6. Super Smash Bros.

7. Super Mario Maker

8. Lego Dimensions

9. Splatoon

10. New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U



https://www.engadget.com/2017/01/19/npd-estimates-video-game-industry-raked-in-30-4-billion-in-2016/