ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı

Raporun dikkat çekici kısmı ise 2016’da oyun ve oyun ekipmanlarına yapılan harcamanın 30.4 milyar dolar, 2015 yılına göre sadece ciddi bir yükseliş göstermeyip sadece 200 milyon dolarlık bir artış sağlaması oldu. Oyun satışlarının artmasına rağmen sanal gerçeklik gözlükleri, konsollar ve konsol aksesuarlarındaki düşük satış rakamları ciddi bir yükselişin önüne geçti.
Nintendo daha fazla sattı
Yazılım satışları %6 artış gösterirken donanım satışlarındaki düşüş ise şaşırtıcı bir şekilde %24’ü buldu. NPD analistlerine göre Xbox One S ve PlayStation 4 Pro beklenilen etkiyi yaratmadı ve hem Xbox One hem de Playstation 4 konsollarındaki satış oranının %7 daha az olması donanım alanındaki genel düşüşe neden oldu. Bu iki konsolun satışlarında azalma gözlemlenirken 2016’nın kazananı Nintendo 3DS oldu. Kasım ayında piyasaya sürülen Pokemon Sun ve Moon’ın katkısıyla olsa gerek Nintendo 2015’e göre %4 daha fazla satış yaptı.
Aralık Ayının En İyi Satan Oyunları
2. Final Fantasy XV
3. Battlefield 1
4. Madden NFL 17
5. NBA 2K17
6. Watch Dogs 2
7. Grand Theft Auto V
8. Pokemon: Sun
9. FIFA 17
10. Pokemon: Moon
2. Battlefield 1
3. Final Fantasy XV
4. Madden NFL 17
5. NBA 2K17
6. Watch Dogs 2
7. Titanfall 2
8. Grand Theft Auto V
9. Forza Horizon 3
10. FIFA 17
2. Call of Duty: Infinite Warfare
3. Battlefield 1
4. Watch Dogs 2
5. NBA 2K17
6. Madden NFL 17
7. Grand Theft Auto V
8. FIFA 17
9. The Last Guardian
10. Titanfall 2
2. Pokken Tournament
3. Minecraft
4. Just Dance 2017
5. Skylanders Imaginators
6. Super Smash Bros.
7. Super Mario Maker
8. Lego Dimensions
9. Splatoon
10. New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U
https://www.engadget.com/2017/01/19/npd-estimates-video-game-industry-raked-in-30-4-billion-in-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gta v'in hala satması büyük başarı da lan heist yapacak adam bulamiyorum. Satın alanlar oynamiyor mu anasını satayım.
çünkü fiyatlar aşırı arttı bizim için usd tl olayı yoksa yıllardır 60 usd aynı
ama gta v ve call of duty beni şaşırttı gta artık eskidi yani 3 yıldır aynı terhane call of duty ise kimsenin beğenmediği konu ve sunum ile gelmesiyle bile en çok satan oyun olmuş (battlefield 1 olsa çok şaşırtmazdı ama onlarda fiyat indirimi diye birşey mi var diyorlar üstelik dlcler çıkar onlara da bir oyun parası isterler)
steam kullanıyorsan hala aynı fiyatlar.