ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi

''Gerçek bir değere sahip değil''
Söz konusu açıklamalardan ilki FED Başkanı Jerome Powell'den geldi. ABD Kongresi tarafından gerçekleştirilen oturum öncesinde, Kongre üyelerine hitap eden Powell, kripto paraların gerçek bir değere sahip olmadığını ve yatırımcılar için ciddi riskler taşıdığını dile getirdi. Kripto paraların yatırımcılar ve tüketicileri koruma noktasında problemli olduğunu belirten Powell ayrıca, bir ödeme aracı olma misyonunun da uzağında olduğunu vurguladı.
Powell'in en sert açıklaması ise kara para aklama konusunda oldu. ''Para aklamaya çalışıyorsanız kripto paralar harika, biz bunun bilincinde olmalıyız." diyen Powell, kripto paraların dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyor. Buna karşılık tıpkı Finansal İstikrar Kurulu gibi Powell da henüz hacim itibariyla kripto paraların finansal istikrarı tehdit edecek bir yapıya ulaşmadığını düşünüyor. Powell'e göre şu aşamada kripto para piyasalarına yönelik bir düzenleme gereksinimi mevcut değil.
Jerome Powell'in olumsuz açıklamalarından kısa bir süre sonra başlayan Kongre oturumunda ise kripto paralar ana gündem maddesiydi. Pek çok profesörün, kripto paralara odaklanan girişimlerin CEO'larının ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC)'ndan yetkililer katıldığı oturumda, Kongre üyeleri ilk olarak kripto para kavramı ve taşıdığı değer hakkında bilgilendirildi. Daha sonra ise kripto paralarla gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin nasıl çok daha kolay bir şekilde tespit edildiği açıklandı. Açıklamalardan tatmin olan 70 yaşındaki Kongre üyesi Michael Conaway ''Aptal suçlular Bitcoin kullanmaya devam ederse bu harika olur.'' ifadesini kullandı.
Oturumun ilerleyen bölümlerinde ise Bitcoin'in bir saadet zinciri gibi göründüğünü düşünen Kongre üyelerine karşı Bitcoin ve kripto paraların; tıpkı binlerce yıl altına duyulan ilgide olduğu gibi sosyal bir yapı ve anlayışa dayandığı ifade edildi. Kripto paraların geleneksel yatırım araçlarıyla da kıyaslandığı oturumda Kongre üyeleri genel olarak olumlu tavırlar sergiledi.
Oturumun sonlanmasının ardından Ether ve Ripple bir gün önce yaşanan yükseliş öncesi değerlerine dönerken Bitcoin ise günü 7370 dolar değeriyle kapattı.
https://www.coindesk.com/fed-chair-cryptocurrencies-are-great-for-money-laundering/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kumar fişlerinin de gerçekte bir değeri yoktur sadece kumarhanede bir değeri vardır. İş bitince vezneye gider paraya çevirirsin bu da aynı şey.
Bunu basılı dolar veya mental altın ile bir tutmak saf bir milyoner hayalinden başka bir şey değil.
Bu gün Bitcoin'i yere göğe koyamayanların tek derdinin de 100 lira koydukları bitcoinin bir iki sene içinde 1000000000 olmasının getireceği ağır milyonerlik hastalığı ve hayalindir.
Ayrıca kişiler kendi evlerinde de Bitcoin üretebiliyor ise bu nasıl yatırım aracı olabilir ki?
Bir altın veya Doları evinizde üretemezsiniz ve bu yüzden fiyatı ve değeri belli bir seviyenin üzerine inemez ve aniden de çıkamaz. Ama kripto para denilen şey ne elde tutuluyor ne de cebinizde saklanıyor ne idüğü belirsiz bir şifrelenmiş sanal para bu. Sahtesi nasıl anlaşılır belli değil. Aslen kimse bunun geleceğin para biri olarak görmüyor. Herkes için bir zengin olma hayali.
Git iddia oyna veya 6'lı ganyan oyna, piyango bileti al, daha gerçek bir kumar oynamış olursun en azından kazanıp kaybetmek daha net ve kazancını da kimse cüzdanlarından çalmıyor.
[IMDB=]
Ama işin para tarafında kesinlikle haklısınız.