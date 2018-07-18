Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde

Bir saat içinde yüzde 10 artış
Dün akşam saatlerinde yaşanan yükselişle birlikte sadece 1 saat içinde Bitcoin'in değeri 6700 dolardan 7400 dolara kadar yükseldi. Gün içinde değerini korumayı başaran Bitcoin'in ulaştığı en yüksek nokta ise 7498 dolar oldu. Bitcoin'deki yükselişle Ether, Ripple, Bitcoin Cash ve EOS gibi diğer önemli kripto para birimlerinin değerinde de yüzde 5 ila 15 arasında bir artış yaşandı. Piyasa değeri itibariyla en büyük 6. kripto para birimi olan Stellar da ise saatler içinde yüzde 25'e varan yükseliş meydana geldi.
Bu artışa paralel olarak kripto para piyasasının toplam hacmi dün çok kısa bir sürede 20 milyar dolar artarak 294 milyar dolara ulaştı. Bugün ise erken saatlerde toplam hacim 300 milyar dolara dayandı. Uzun süredir kripto paraların alım/satım hacmindeki düşüşten şikayet edilirken bugün 20 milyar dolara yakın işlem hacmi ile son ayların en yüksek işlem hacmi de gerçekleşmiş oldu.
Tabi yatırımcıların büyük bir kısmı uzun zamandır beklenilen bu yükselişten memnun ancak dün akşam saatlerinde Bitcoin'in herhangi bir olumlu haber olmaksızın değerini yüzde 10 artırmasını fiyat manipülasyonuna bağlayanlar da mevcut. Şu an için Bitcoin'in bir süre daha mevcut değerini koruyup koruyamayacağı kripto para topluluklarının kafasındaki en önemli sorulardan biri. Bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde almış olacağız.
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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içtenlikle
yönetim
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3 gün sonra yine patlar !
hadi bilemedim 4 gün ! :)
1 Misafir
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