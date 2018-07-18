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Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde

Kripto para piyasasına 2 gündür hakim olan yükseliş trendi Bitcoin'in değerinin yüzde 15'in üstünde artmasını sağladı. Piyasanın toplam değeri ise yeniden 300 milyar dolara dayandı.
10 ay
1,7b
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde
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Haziran ayının başından beri şiddetli bir şekilde değer kaybeden Bitcoin'in değeri 29 Haziran'da 6 bin doların altına düşmüştü. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasının toplam hacmi ise yılın en düşük seviyesi olan 236 milyar dolara gerilemişti. Bu ay içinde de kripto para topluluklarının beklediği patlamayı bir türlü yapamaya Bitcoin'in değeri, bundan sadece iki gün önce 6300 dolar değerinde seyrediyordu. Geride bıraktığımız iki günde peş peşe gelen ani yükselişlerle Bitcoin'in değeri bugün yaklaşık 1 ay sonra yeniden 7500 dolara ulaştı.


Bir saat içinde yüzde 10 artış 

Dün akşam saatlerinde yaşanan yükselişle birlikte sadece 1 saat içinde Bitcoin'in değeri 6700 dolardan 7400 dolara kadar yükseldi. Gün içinde değerini korumayı başaran Bitcoin'in ulaştığı en yüksek nokta ise 7498 dolar oldu. Bitcoin'deki yükselişle Ether, Ripple, Bitcoin Cash ve EOS gibi diğer önemli kripto para birimlerinin değerinde de yüzde 5 ila 15 arasında bir artış yaşandı. Piyasa değeri itibariyla en büyük 6. kripto para birimi olan Stellar da ise saatler içinde yüzde 25'e varan yükseliş meydana geldi.



Bu artışa paralel olarak kripto para piyasasının toplam hacmi dün çok kısa bir sürede 20 milyar dolar artarak 294 milyar dolara ulaştı. Bugün ise erken saatlerde toplam hacim 300 milyar dolara dayandı. Uzun süredir kripto paraların alım/satım hacmindeki düşüşten şikayet edilirken bugün 20 milyar dolara yakın işlem hacmi ile son ayların en yüksek işlem hacmi de gerçekleşmiş oldu.


Tabi yatırımcıların büyük bir kısmı uzun zamandır beklenilen bu yükselişten memnun ancak dün akşam saatlerinde Bitcoin'in herhangi bir olumlu haber olmaksızın değerini yüzde 10 artırmasını fiyat manipülasyonuna bağlayanlar da mevcut. Şu an için Bitcoin'in bir süre daha mevcut değerini koruyup koruyamayacağı kripto para topluluklarının kafasındaki en önemli sorulardan biri. Bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde almış olacağız.


https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ Yorum Yaz
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multiTYRT 10 ay en beğenilen
Diyip duruyoruz dinleyen yok ki
20k'ya ciktiginda keske 10k altindayken alsaydik diyorlardi. Simdi ayni kisiler BTC batti diye ortalikta geziniyor
Yil sonunda 50k olunca keske 20k altindayken alsaydik diyecekler.
Diyip duruyoruz dinleyen yok ki20k'ya ciktiginda keske 10k altindayken alsaydik diyorlardi. Simdi ayni kisiler BTC batti diye ortalikta geziniyor
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aliosman2323 10 ay
Artık dibi gördü 1 2 sene düşüş beklemeyin 150k 'dan salacaklar galiba malı aşşa
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BlackGhost12 10 ay
8000 bin oldu.
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mq1n 10 ay
bu kadar zirveden alım yapmak ne kadar mantıklı olur
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musAKka 10 ay mq1n
Aklıma "Bitcoin geçen hafta 8 dolardı, şimdi tepe yaptı, 8.5 dolar oldu. Treni kaçırdık" diyenler geldi.
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Fade to Black 10 ay
trump 2 sene daha devam etsin bitcoin 30 bine dayanır tahminim.
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***Respect*** 10 ay
Stellar şeriat sertifikası aldı, resmen şaha kalktı
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Moving On 10 ay
Zirvede olduğu zamanlara geri dönebileceğini sanmıyorum.
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10ff 10 ay
Valla bu zamazingodan kâr eden bir ben varim heralde..
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CooL_ROMEO 10 ay
BTC 10 milyar dolar olacak. Boşuna kıskanmayın. Gidin alın, alın ki benim elimdeki BTC lerin değeri artsın. Boşuna mı aldım ben bunları?
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SEO-Uzmanı 10 ay
merak etmeyin
3 gün sonra yine patlar !
hadi bilemedim 4 gün ! :)
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