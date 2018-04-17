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ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak

ABD, yaptırım ihlali ile suçladığı Çinli ZTE'ye şirketin geleceğini etkileyecek büyük bir ceza verdi. Qualcomm da dahil olmak üzere ABD'li şirketler ZTE'ye yedi yıl boyunca ürün satamayacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ZTE'nin bu yıl içerisinde Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni amiral gemisi ZTE Axon 9'u piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak şirketin başına oldukça ciddi bir olay geldi.
ABD Ticaret Bakanlığı, tüm ABD'li şirketlerin ve üreticilerin ZTE'ye ürün satmalarını yasaklayarak, yaptırım ihlali ile suçladığı Çinli şirketi cezalandırdı. Ambargo yedi yıl sürecek ve daha da kötüsü yasaklanmış ürünler arasında Qualcomm yonga setleri de var.

ZTE, ABD'ye verdiği sözü tutmadı

Geçen yıl ZTE, İran'a gizli bir şekilde teknoloji sağlayarak ABD'nin yaptırımlarını ihlal etme suçunu kabul etmişti. Olayın açığa çıkmasıyla birlikte şirket 892 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu. Para cezasına ek olarak ZTE, anlaşmayı ihlal etmesi halinde 300 milyon dolar daha ceza ödeyecekti.
Ayrıca Bkz. "Samsung, yeni nesil iPhone'ların ekran üretimine başlıyor"
Bunun sonucunda da şirket 4 kıdemli çalışanını kovacağını ve diğer 35 kişinin de ikramiyelerini azaltarak disiplin cezası vereceğini açıkladı. Ancak bahsi geçen 4 üst düzey çalışanın görevine son verilse de diğer 35 kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Hal böyle olunca da ABD, yasağı yürürlüğe sokma kararı aldı.

ZTE Axon 9'da Snapdragon 845 hayal oldu

Yasak genel anlamda ZTE'nin işlerine büyük bir darbe vurabilir. Tahminlere göre ağ bileşenlerinden akıllı telefonlara kadar, ZTE marka cihazlarda kullanılan parçaların %25 ila %30'unu Qualcomm gibi ABD'li şirketler sağlıyor. Öte yandan bahsi geçen ambargo nedeniyle ZTE Axon 9 da Snapdragon 845 yonga seti ile çıkamayacak.
Çinli şirketin ambargoya karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. MediaTek'e geçmek pek akıllıca bir fikir olmayabilir. ABD Ticaret Bakanlığı ve ZTE'nin yasağı kaldırma konusunda anlaşabilecekleri de belirtiliyor.
Öte yandan piyasanın yenilikçi şirketlerden biri olan ZTE'ye yönelik bu yasağın şirketin gelecek planlarını yerle edebilecek olması gerçekten üzücü bir durum. Çinli şirket şüphesiz ki büyük bir hata yapmış durumda ancak bunun bedelini farklı şekilde ödemenin yolunu bulaması lazım.

https://www.reuters.com/article/us-china-zte/u-s-ban-on-sales-to-chinas-zte-opens-fresh-front-as-tensions-escalate-idUSKBN1HN1P1 Yorum Yaz
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benhuraxu 1 yıl en beğenilen
Ambargo ve zorbalık tabii ki dünyanın haydutundan beklenir. Defalarca kullanıcılarının verilerini kullandığı ortaya çıkan one+ markasına laf söylemez ama hiçbir kanıt bulamadığı halde Huawie'nin güvenli olmadığını söyler. Niye? Çünkü one+ pazarda amerikan markalarına risk oluşturamaz, ama Huawei'de amerika pazarı dahil tüm dünya pazarını domine edecek potansiyel var.
Ambargo ve zorbalık tabii ki dünyanın haydutundan beklenir. Defalarca kullanıcılarının verilerini kullandığı ortaya çıkan one+ markasına laf söylemez ama hiçbi...
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ERIKCI 1 yıl
Gelsin Kirin'li ZTE'ler..
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serty23 1 yıl
Kirin 970 , mediatek helioX30 ve samsung exynos 9810 varken sp 845 e gerek yok ...
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eulogy 1 yıl
Çin için hayırlı bir habermiş gibi geldi.
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OverClocK1ng 1 yıl
7 Yıl nedir anlamadım. Hesaplamışlar da 7 yıldan az verirsek batmaz mı demişler ne yani?
Niye 2 yıl değil de 7 yıl. Bu çok uzun bir süre.
Yok 50 yıl verselerdi.
Trump yine kendi ayağına sıkmış. Şimdi kendi malını satmak yerine ZTE gider Kirin alır, Mediatek alır.
Böylece Kirin ve MTK daha hızlı gelişir.
Aklısıra cezalandırıyorum diye düşünürken belki de ZTE Huawei Koalisyonu oluşacak ve Kirin yonga setini
daha iyi yapmak için ortak yatırım bile yapabilirler...
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Kefelon 1 yıl
Yalnız Çin ben de size Ambargo koyuyorum deyip Huawei, Xiaomi, Meizu, ZTE, Oppo vb. markalarına Snapdragon kullanmayın derse Qualcomm dükkanı kapatır.
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Elsa 1 yıl Kefelon
Böyle bir olayın gerçekleşmesi için Çin'in ABD'ye ambargo uygulaması lazım ki bu çin'i ve ABD'yi vurur ama ABD daha az etkilenir, kendi ayağına sıkmayacaklar ancak bu güç gösterisinin altında asla kalmaz çin yönetimi
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arel.gr 1 yıl
"yedi yıl boyunca" dinler tarihinden esinlenilmiş !
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lussio 1 yıl
İşletme değildir o. İşlemcidir. İşletme olsa duramazsın.



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alemburda34 1 yıl
Trump Kafası bir ceza olmuş. Baştaki neki cezasından ne beklersin.
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DARBE 1 yıl
Ulan amerika, baş edemeyince Huaweiye casusluk şuçlaması, zteye ambargo, başka ne beklenir. Huawei kendi işlemesini yaptı, inşallah zte de yapar yada temin eder de güzel cihazlar üretmeye devam ederler. Ben yıllardır elime ayfon almayarak ambargo koyuyorum sana amerika batarsın inşallah.
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hasanandnexus 1 yıl
İyi de qualcomm ile zte arasında yada diğer üreticiler arasında uzun vadeli anlaşmalar ve sözleşmeler var. Bunun süresi dolana kadar tedarik sağlamak zorundalar. Bir yasakla bitecek kadar kolay değil o işler. Olmamalı.
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Redunay 1 yıl
ZTE bitmiştir artık
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