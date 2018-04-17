ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak

ZTE'nin bu yıl içerisinde Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni amiral gemisi ZTE Axon 9'u piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak şirketin başına oldukça ciddi bir olay geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, tüm ABD'li şirketlerin ve üreticilerin ZTE'ye ürün satmalarını yasaklayarak, yaptırım ihlali ile suçladığı Çinli şirketi cezalandırdı. Ambargo yedi yıl sürecek ve daha da kötüsü yasaklanmış ürünler arasında Qualcomm yonga setleri de var.

ZTE, ABD'ye verdiği sözü tutmadı

Geçen yıl ZTE, İran'a gizli bir şekilde teknoloji sağlayarak ABD'nin yaptırımlarını ihlal etme suçunu kabul etmişti. Olayın açığa çıkmasıyla birlikte şirket 892 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu. Para cezasına ek olarak ZTE, anlaşmayı ihlal etmesi halinde 300 milyon dolar daha ceza ödeyecekti.

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Bunun sonucunda da şirket 4 kıdemli çalışanını kovacağını ve diğer 35 kişinin de ikramiyelerini azaltarak disiplin cezası vereceğini açıkladı. Ancak bahsi geçen 4 üst düzey çalışanın görevine son verilse de diğer 35 kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Hal böyle olunca da ABD, yasağı yürürlüğe sokma kararı aldı.

ZTE Axon 9'da Snapdragon 845 hayal oldu

Yasak genel anlamda ZTE'nin işlerine büyük bir darbe vurabilir. Tahminlere göre ağ bileşenlerinden akıllı telefonlara kadar, ZTE marka cihazlarda kullanılan parçaların %25 ila %30'unu Qualcomm gibi ABD'li şirketler sağlıyor. Öte yandan bahsi geçen ambargo nedeniyle ZTE Axon 9 da Snapdragon 845 yonga seti ile çıkamayacak.

Çinli şirketin ambargoya karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. MediaTek'e geçmek pek akıllıca bir fikir olmayabilir. ABD Ticaret Bakanlığı ve ZTE'nin yasağı kaldırma konusunda anlaşabilecekleri de belirtiliyor.

Öte yandan piyasanın yenilikçi şirketlerden biri olan ZTE'ye yönelik bu yasağın şirketin gelecek planlarını yerle edebilecek olması gerçekten üzücü bir durum. Çinli şirket şüphesiz ki büyük bir hata yapmış durumda ancak bunun bedelini farklı şekilde ödemenin yolunu bulaması lazım.

https://www.reuters.com/article/us-china-zte/u-s-ban-on-sales-to-chinas-zte-opens-fresh-front-as-tensions-escalate-idUSKBN1HN1P1